Une mère célibataire transforme sa maison louée avec des trouvailles d’occasion pour seulement 1 500 £

Emma Parkes, 49 ans, a complètement transformé sa maison en location (Photo: Jam Press/@tallulahcottage

Vous n’avez pas besoin de posséder une propriété pour en faire votre maison.

Prenez note d’Emma Parkes, une mère célibataire du Shropshire qui maîtrise l’art de rénover une location – et le tout avec un budget serré.

La femme de 49 ans, qui travaille dans le domaine de l’éducation spécialisée, a emménagé dans une maison de location simple à la périphérie d’un petit village il y a 16 mois, avec sa fille Poppy, 18 ans, et son fils Ralph, huit ans.

Comme la plupart des propriétés louées, le cottage de trois chambres était un peu bof – tous les murs blancs et les meubles sobres.

Emma s’est donc donné pour mission de transformer la location en la maison de campagne de style vintage dont elle rêvait, en commençant par retirer les vieux tapis pour révéler le parquet.

Ne vous inquiétez pas, elle a d’abord obtenu la permission du propriétaire, qui était tout à fait pour qu’elle échange le décor de magnolia contre des touches de couleurs gaies.

Emma a emménagé dans le cottage de trois chambres dans le Shropshire il y a 16 mois (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Son propriétaire lui a donné le feu vert pour peindre (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



La mère célibataire a fait tous les travaux de rénovation elle-même (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Y compris la peinture de peintures murales sur les murs (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Cela change vraiment du magnolia habituel (Photo: Jam Press/@tallulahcottage)

Emma a déclaré: « Je savais que je voulais injecter de la couleur avec un style bohème en profitant de nombreuses plantes dans toute la maison. »

La première pièce à aborder était le salon, où la mère a dépensé 800 £ pour rénover complètement la pièce.

Elle a réduit les coûts en optant pour des achats d’occasion avec une touche rétro, puis en ajoutant un mur recouvert de papier peint plutôt que de faire toute la pièce.

Elle a opté pour des meubles d’occasion pour réduire les coûts (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Le coût total? Seulement 1 500 £ (Photo: Jam Press/@tallulahcottage)



Des touches de rose et de vert créent une sensation d’acclamation (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Il y a plein de plantes (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)

La brique apparente de la cheminée à l’italienne a reçu une couche de peinture blanche, tandis que les rideaux ont été remplacés par un blanchissant naturel avec des plantes pendantes.

Ensuite, la cuisine, où Emma a dépensé 200 £ pour la transformer avec un thème floral frais.

Une partie de cela consistait à peindre une fresque rose vif sur l’un des murs.

« La cuisine a été la première pièce où j’ai peint une de mes peintures murales sur le mur », a déclaré Emma.

Chaque murale a du punch (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



S’immerger dans le bricolage a aidé Emma à faire face à la perte de son père en 2020 (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



La maman a partagé le processus de rénovation sur Instagram (Photo: Jam Press/@tallulahcottage)



Elle veut inspirer d’autres personnes à se lancer dans le bricolage (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)

‘Toutes mes fresques sont peintes à la main et originales. Il est très floral et utilise des couleurs vives mais apaisantes.

« L’utilisation de plantes se poursuit dans la cuisine où j’ai accroché une échelle récupérée au plafond avec des fleurs qui y pendent. »

Dans la chambre se trouve une autre peinture murale, ainsi que des lames de parquet peintes en blanc et un morceau de bois récupéré au-dessus du lit, servant d’étagère.

Emma veut que sa maison soit un espace heureux (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Le jardin est aussi très bien (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)

Lentement mais sûrement, et avec beaucoup de dur labeur, Emma a réussi à transformer la maison en sa maison parfaite – et le tout avec un budget de seulement 1 500 £, et en faisant tout le bricolage elle-même pour faire face au chagrin de perdre soudainement son père en 2020.

Elle a documenté l’ensemble du processus sur son Instagram, @tallulahcottage.

Mais elle n’a pas encore fini.

Emma a ajouté : » Les chambres de mes enfants ont encore besoin d’être décorées.

Elle n’a pas encore fini – la salle de bain est l’un de ses prochains grands projets (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Les chambres des enfants ont également besoin d’être refaites (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Un coin cosy (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)

«Le palier et les escaliers ont de la moquette, mais j’espère déchirer cette moquette et exposer les planches.

« La salle de bain n’est pas à mon goût et certainement l’un de mes prochains projets.

«J’espère abattre le mur qui sépare actuellement les toilettes pour créer un espace beaucoup plus grand, et j’aimerais une baignoire îlot dans la salle de bain et un sol exposé.

Le relooking a duré environ un an (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Elle a fait le travail tout en travaillant à temps plein et en s’occupant de ses deux enfants (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)



Cool, non ? (Photo : Jam Press/@tallulahcottage)

«Il m’a fallu environ un an pour arriver là où j’en suis avec ma maison.

«Je suis une mère célibataire et je travaille à temps plein, il peut donc être difficile d’accomplir rapidement le travail que je fais chez moi, je m’y plonge au fur et à mesure que je le peux.

« Mon budget a toujours été limité, donc je dois souvent faire preuve de créativité dans ma réflexion et je me procure pratiquement tout d’occasion. »

Évaluation du coût

Cuisine : 200 £ pour les meubles d’occasion et peinture pour la murale Salon : 800 £ pour les meubles d’occasion, peinture. Le papier peint a été offert Chambre à coucher : 150 £ de meubles et de peinture d’occasion. 350 £ sur la peinture supplémentaire, les meubles d’occasion, etc. dans toute la maison

Total dépensé : 1 500 £

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();