Une mère condamnée à une amende alors que son fils avec Covid signe la sortie de l’école primaire Lawrence View | Royaume-Uni | Nouvelles

Annette Connolly, 44 ans, affirme que l’école primaire Lawrence View d’Eastwood, dans le Nottinghamshire, n’avait « aucune sympathie » lorsque le petit Harrison a développé des symptômes de coronavirus et n’a pas assisté aux cours. Elle l’a maintenant retiré définitivement des cours car elle ne veut pas que le jeune revienne à l’école.

Mais Lawrence View a déclaré au Nottinghamshire Live que les amendes n’étaient infligées qu’en « dernier recours après de nombreuses tentatives pour remédier à la faible fréquentation d’une famille ».

Mme Connolly a attrapé Covid et a gardé Harrison à la maison le jeudi 3 novembre alors qu’il se sentait malade et faible et qu’il toussait.

Il a ensuite reçu un résultat négatif à un test PCR, mais Mme Connolly l’a retiré de l’école pour un autre jour, affirmant qu’il avait développé d’autres symptômes, en particulier un manque de goût et d’odeur.

« Ils n’avaient pas d’opinions sympathiques », a déclaré la mère de quatre enfants, d’Eastwood.

« Il ne reviendra pas à l’école après ça.

« Les choses ont été assez difficiles pour moi cette année et les choses sont serrées. »

Plus de 200 enfants fréquentent l’école, évalués comme bons par Ofsted.

Il souligne qu’il ne mettrait sciemment aucun de ses enfants en danger.

Mais frustrée, Mme Connolly a ajouté: « Ils n’ont aucune empathie ou sympathie alors que tout ce que j’ai essayé de faire est d’être maman.

« C’est dommage car nous avions une bonne relation avec l’école. Harrison a un bon cercle d’amis qui lui manquera vraiment. C’est triste que cela se soit terminé de cette façon. »

Emma McGrenaghan, directrice de l’école, a déclaré: « Notre école continue de suivre les dernières directives du gouvernement en matière de covid et je voudrais rassurer les parents que nous continuons à mettre en place des mesures de protection supplémentaires à l’école pour assurer la sécurité des élèves et du personnel .

« Si un enfant va assez bien et a reçu un résultat négatif au test PCR, il peut retourner à l’école. Nous ne mettrions pas sciemment nos familles à l’école en danger.

« L’école s’engage à fournir une éducation de haute qualité à nos élèves et lorsqu’il existe des obstacles à une fréquentation régulière, nous essaierons toujours de travailler avec les familles. »