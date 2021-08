Une mère dans une rangée d’allaitement à Matalan ‘a dit d’utiliser Asda’ à Hull | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Jasmin Suggit, 26 ans, a été contraint de quitter le magasin de la rue principale avec Isaac, son fils de cinq semaines en pleurs. Elle avait l’intention de le nourrir dans un vestiaire mais, lorsqu’elle a remarqué que ceux-ci étaient fermés, la mère a demandé à la place d’utiliser un siège dans le rayon des chaussures et on lui aurait dit que cela n’était pas autorisé.

Jasmin a déclaré: “Elle (l’employée) a répondu” non pas ici et la salle de bain est également fermée. Vous devrez le faire à Asda “. J’ai été tellement choqué par cette réponse que j’ai immédiatement quitté le magasin avec mon nouveau-né en pleurs. .

“Je tiens à souligner que le vendeur a déclaré” la salle de bain est également fermée “. Cela suggère que c’est un endroit approprié pour nourrir mon bébé.

“Une salle de bain n’est pas un endroit hygiénique pour nourrir un bébé, alors pourquoi cela m’a-t-il même été suggéré.

“Cela ajoute également à mon argument selon lequel elle suggérait que je ne puisse pas allaiter dans le magasin mais que je devais aller me cacher dans la salle de bain. Veuillez informer votre personnel que toute femme peut allaiter son bébé où elle le souhaite.”

La mère a visité le Matalan près de Southcoates, Hull, en juin lorsque les cabines d’essayage ont été fermées dans tous les magasins de détail du pays en raison de la pandémie.

Matalan s’est excusé, a pris des “mesures immédiates” et a l’intention d’examiner les circonstances.

Mais Jasmin a déclaré à Hull Live: “Je devrais me sentir en confiance pour faire du shopping dans vos magasins avec mon bébé sans paniquer quant à savoir s’il aura besoin d’être nourri et où je peux aller.

“Je n’ai jamais vécu cela depuis deux ans que je suis mère qui allaite. Je pense que votre personnel a besoin d’être éduqué sur la loi et l’allaitement et sur la façon dont ils peuvent être plus utiles à l’avenir.

“Je veux vous donner l’opportunité de traiter cette question et d’éduquer votre personnel.

“Lors de ma visite, mon fils a commencé à pleurer car il avait faim et avait besoin de se nourrir. J’ai regardé autour de moi et me suis dirigé vers les vestiaires car je savais qu’ils auraient un siège où je pourrais le nourrir discrètement, mais j’ai remarqué qu’ils étaient fermés.

“Le magasin était calme, alors je me suis rendu au rayon des chaussures pour m’asseoir et, par politesse, j’ai demandé à une vendeuse du magasin à proximité si je pouvais nourrir mon bébé ici.”

Jasmin, de Hedon, East Yorkshire, a déclaré qu’elle avait reçu une réponse “impersonnelle” et “insatisfaisante” de l’équipe du service client de Matalan lui offrant un bon de réduction en ligne de 20 %.

Une porte-parole de la société a déclaré : « Nous sommes désolés d’apprendre la déception de ce client suite à son expérience avec nous.

“Nous voulons nous assurer que Matalan offre une expérience accueillante et agréable à tous les clients et familles qui font leurs achats avec nous, et le compte que ce client a fourni ne ressemble pas au service de haute qualité auquel nous nous sommes engagés.

“Nous avons pris des mesures immédiates pour examiner les détails des préoccupations soulevées à cette occasion, afin que nous puissions être en mesure de prendre toute autre mesure appropriée.”