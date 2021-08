Une mère d’Atlanta choquée de découvrir que l’école primaire de l’enfant sépare les classes par race – RedState ⋆ 10z viral

in

Ils vont tous vous remettre dans les chaînes – Joe Biden, 2012

Les démocrates disent toujours au peuple américain que les républicains ne font que rêver de moyens de faire reculer les droits civils et de réintégrer Jim Crow. Des exigences d’identification des électeurs aux réductions d’impôts, il n’y a aucun problème que les démocrates n’utiliseront pas pour terrifier leurs fidèles électeurs en leur faisant croire que les républicains ramèneront la ségrégation Jim Crow dès qu’ils auront le pouvoir de le faire. Les électeurs démocrates sont la seule chose qui s’oppose à un retour à « séparés mais égaux ».

La triste ironie est que nous revenons effectivement à « séparés mais égaux » mais c’est la gauche progressiste qui nous y emmène, et tout cela au nom de la justice.

Dans une histoire étonnante d’Atlanta, une mère locale a été choquée de découvrir que l’école primaire de sa fille séparait ses classes par race. Kila Posey a déclaré à une chaîne de télévision d’Atlanta qu’elle avait découvert l’année dernière que l’école primaire Mary Lin séparait les élèves en classes blanches et noires. l’a approuvé.

“Tout d’abord, c’était juste de l’incrédulité d’avoir cette conversation en 2020 avec une personne qui me ressemble – une femme noire”, a déclaré Posey. « C’est la ségrégation des classes. Vous ne pouvez pas séparer les classes. Vous ne pouvez pas le faire. Posey a déclaré qu’elle avait découvert que l’école mettait les élèves noirs dans deux classes distinctes avec deux enseignants distincts. Les enfants blancs ont été placés dans six classes avec six enseignants différents.

Posey a fait la découverte lorsqu’elle a appelé l’école pour voir si elle pouvait placer sa fille dans une salle de classe avec un enseignant qui, selon elle, pourrait être un meilleur choix.

Posey a dit que le principal lui avait dit que cela ne fonctionnerait pas. « Elle a dit que ce n’était pas l’une des classes Black, et j’ai immédiatement dit : ‘Qu’est-ce que ça veut dire ?’ J’étais confus. J’ai demandé plus de précisions. J’étais comme, ‘Nous les avons à l’école?’ Et elle a commencé à dire: ‘Oui. J’ai décidé que je vais placer tous les étudiants noirs dans deux classes », a déclaré Posey. Posey a déclaré qu’elle avait insisté pour que son enfant soit placé dans une classe avec des étudiants blancs. Elle a dit que Briscoe avait expliqué que son enfant serait isolé.

La mère d’Atlanta a informé le directeur qu’un tel déménagement était illégal. Dans un appel téléphonique enregistré, on peut entendre une administratrice dire qu’elle souhaite simplement que «les étudiants noirs obtiennent les services spéciaux dont ils ont besoin».

Posey a déposé une plainte fédérale pour discrimination auprès du Bureau des droits civils du ministère américain de l’Éducation.

Dans une déclaration au journaliste de WSB-TV2 Tom Jones, les représentants des écoles publiques d’Atlanta ont déclaré avoir pris soin de ce problème.

« Les écoles publiques d’Atlanta ne tolèrent pas l’affectation d’élèves dans des salles de classe en fonction de leur race. Le district a procédé à un examen des allégations. Des mesures appropriées ont été prises pour résoudre le problème et l’affaire a été classée.

Cependant, Posey dit qu’elle veut que les responsables soient renvoyés.

« Ma communauté, si elle avait su cela, aurait probablement été extrêmement bouleversée. Pas seulement les parents noirs mais aussi les parents blancs », a déclaré Posey.

Dans le package vidéo de WSB-TV2, Posey dit qu’elle ne comprend tout simplement pas pourquoi un directeur noir ferait une telle chose. Mais la réponse est, bien sûr, les tentacules de la théorie critique de la race atteignant même les salles de classe des écoles élémentaires. Voilà à quoi ça ressemble. Ibram X. Kendi le définit lui-même comme tel.

[R]la discrimination sociale n’est pas intrinsèquement raciste. … Le seul remède à la discrimination raciste est la discrimination antiraciste. Le seul remède à la discrimination passée est la discrimination actuelle. Le seul remède à la discrimination actuelle est la discrimination future. – Ibram Kendi, Comment être un antiraciste.

Les personnalités libérales de la télévision aiment accuser les conservateurs d’être obsédés par le CRT, mais ce qui les obsède, c’est d’éviter le retour de la ségrégation. Cette directrice se sentait tout à fait à l’aise non seulement de séparer ses élèves, mais de le faire sans même prendre la peine d’informer les parents. Ce type d’arrogance éveillée est trop dangereux à tolérer.

Mais c’est là que nous nous dirigeons tous si la gauche progressiste réussit. Joe Biden nous a répété à plusieurs reprises que les réformes de l’intégrité électorale dans des États comme la Géorgie et le Texas sont comme « Jim Crow sous stéroïdes ». Pourtant, voici une éducatrice libérale (et électeur démocrate présumé) qui ressuscite littéralement Jim Crow dans son école et l’appelle un “service spécial”. Les démocrates sont ceux qui vont nous remettre tous enchaînés si nous ne faisons pas attention.

Il appartiendra aux parents comme Kila Posey et à ceux qui se lèvent lors des réunions du conseil scolaire à travers le pays d’arrêter ce glissement insidieux de la discrimination légalisée dans notre vie publique.