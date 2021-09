Une mère de Chicago a tué par balle son fils de 12 ans à cause d’une carte mémoire manquante: la police

in

Une mère de Chicago a été inculpée dimanche du meurtre de son fils de 12 ans après avoir prétendument tiré sur le garçon à cause d’une carte mémoire SD manquante, selon un rapport.

Fox 32 Chicago a rapporté que le garçon avait été abattu samedi matin vers 10h15.

Fallon Harris, la mère de 37 ans, a confronté son fils à propos de la carte, ont déclaré les procureurs, citant une vidéo de l’intérieur de la maison de Chicago. Le garçon a dit qu’il ne savait pas où était la carte, alors elle lui aurait tiré dessus. Le rapport dit qu’il était “conscient et pleurait”.

L’ouvrier municipal a demandé la carte une deuxième fois et, une fois de plus, le garçon a dit qu’il ne savait pas, alors elle a de nouveau licencié, selon le rapport, citant les procureurs. Ce coup de feu s’est avéré fatal et le garçon pouvait être vu s’effondrer sur le sol de la cuisine, selon le rapport. Il a été déclaré mort au centre médical de l’Université de Chicago à 10 h 15. Un rapport de CBS, citant des documents judiciaires, a déclaré que c’était la mère qui avait retiré la carte de la voiture.

La police affirme qu’elle a admis avoir tiré sur son fils et a montré à la police l’arme qu’elle a utilisée, selon le rapport. La station a rapporté que la police avait déclaré qu’elle avait un permis de port dissimulé, mais la famille a déclaré aux autorités qu’elle agissait paranoïaque.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

Elle fait face à une accusation de meurtre au premier degré, selon le Chicago Tribune. Le bureau du médecin légiste du comté de Cook a déclaré que le garçon était décédé de plusieurs blessures par balle à la tête, selon le rapport.