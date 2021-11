Une mère du conseil municipal obligée de jeter des seaux d’eaux usées par la fenêtre après un problème de plomberie d’horreur | Royaume-Uni | Nouvelles

Sigita Jur a utilisé un seau pour ramasser l’eau sale de la salle de bain et du lavabo de sa maison de Leeds. Mme Jur, qui vit dans les Wortley Towers de la ville, a été confrontée à un problème de plomberie mercredi vers 5 heures du matin lorsque l’eau et les eaux usées ont commencé à couler des toilettes et du lavabo de deux appartements du bloc.

« Elle n’a même pas eu la chance de nettoyer et de s’en débarrasser, c’est pourquoi elle utilisait la fenêtre. »

« Je ne plaisante pas, elle est au huitième étage et elle a dû se débarrasser des eaux usées par une fenêtre. »

Selon Leeds Live, Mme Jur et son voisin ont informé le conseil municipal de Leeds de leur problème de plomberie.

Cependant, le journal régional rapporte également que le couple a passé une grande partie de mercredi et jeudi à ne pas convaincre le conseil que leur problème était urgent.

« Je suis désolé mais cela aurait pu être fait avant sans crier et sans causer ces problèmes et sans affecter notre santé. »

Leeds Council a depuis présenté ses excuses pour le retard pris dans la résolution du problème de plomberie de l’appartement.

« Les résidents de Wortley Towers ont signalé un blocage au conseil et nous avons pu résoudre ce problème le jeudi 28 octobre dans l’après-midi ; une opération de nettoyage a suivi pour s’assurer que tous les dommages et perturbations causés par l’incident sont réparés, « , a déclaré un porte-parole.

« Nous sommes extrêmement désolés pour tous les résidents qui ont été touchés et qui ont parlé aux personnes directement touchées en personne pour présenter nos excuses et nous assurer que les perturbations dans leurs maisons ont été corrigées de manière satisfaisante.

« Malheureusement, certains retards sont survenus dans la résolution du blocage. Nous examinons l’incident pour nous assurer d’identifier les leçons apprises. »