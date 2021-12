Une mère du Wisconsin dit qu’un enfant de 5 ans a consulté un site pornographique, « contenu inapproprié » avec l’iPad de l’école

Les élèves d’un district scolaire du Wisconsin ont pu accéder à de la pornographie sur les iPad de leur école pendant des mois en raison d’un manque de filtres « fonctionnels », selon la mère d’un élève qui a accédé au matériel et a pris la parole lors de la partie des commentaires publics de la réunion du conseil scolaire du district mardi. .

Les élèves d’un district scolaire du Wisconsin ont pu accéder à de la pornographie sur les iPad de leur école pendant des mois en raison d’un manque de filtres « fonctionnants », selon la mère d’un élève qui a accédé au matériel et a pris la parole lors de la partie des commentaires publics du conseil scolaire du district. rendez-vous mardi.

Des enfants de la maternelle à l’école primaire Burleigh des écoles Elmbrook à Brookfield, dans le Wisconsin, ont été exposés à de la pornographie et à « d’autres contenus inappropriés » sur un iPad fourni par l’école, car il n’avait « aucun filtre fonctionnel » en dehors de l’environnement scolaire entre septembre 2021 et le 22 novembre. 2021, a déclaré la mère Elizabeth Theis lors de la partie des commentaires publics de la réunion du conseil scolaire.

Theis a déclaré qu’on lui avait dit que les filtres des iPad n’avaient pas été testés en dehors de l’école avant que le district ne les donne aux élèves en septembre.

« Donc, tous les 5k [kindergarteners] et les élèves de première année du district scolaire d’Elmbrook qui ont ramené des iPad à la maison cet automne avaient un accès non filtré à Internet », a-t-elle déclaré.

« À une occasion cet automne, alors qu’il était à la maison, mon enfant de cinq ans sur l’iPad fourni par l’école a tapé des recherches comme E, F, F, G, G, [on Google] et a accédé à plusieurs pages d’un site Web pornographique, à des vidéos sur YouTube de personnes qui fument, à un site Web de piratage de mots de passe russe et à un site Web de type YouTube avec des vidéos absurdes et inappropriées du monde entier », a-t-elle ajouté.

Elle a demandé que le conseil scolaire assume ses responsabilités parce qu’il a dit aux parents que le contenu sur les appareils de l’école serait filtré «à l’intérieur et à l’extérieur de l’école» et que «l’école a eu la responsabilité de faire fonctionner les filtres sur l’appareil».

« Le district scolaire n’a pas fait connaître ce problème aux familles du district », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas si les parents des cinq [there are four in the district] d’autres écoles primaires ont été avisées » ou si d’autres élèves ont été exposés au même contenu.

Le district a déclaré que Theis n’était pas en mesure de vérifier que son enfant avait visionné du contenu inapproprié, a déclaré Chris Thompson, responsable de la stratégie des écoles Elmbrook, à la Daily Caller News Foundation.

« La façon dont elle nous a décrit l’histoire était que l’enfant était sur l’iPad, apparemment sans surveillance, et des fenêtres contextuelles sont apparues, l’enfant a dû cliquer dessus, ce qui a ouvert un autre onglet », a-t-il déclaré. « Mais elle n’a pas pu vérifier que l’enfant avait même vu les autres onglets ouverts, l’enfant utilisait toujours l’application comme il l’avait prévu. »

« Quand nous [the district] regardé l’historique sur l’iPad, les seuls sites Web inappropriés répertoriés dans l’historique du navigateur étaient ceux auxquels le parent avait accédé dans le cadre de ses efforts de découverte », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si le district scolaire pouvait vérifier si l’élève ou le parent était responsable de certaines recherches, Thompson a répondu : « Eh bien, l’autre façon dont nous saurions, c’est que l’élève ne saurait pas aller sur pornhub.com. »

Il a déclaré que Theis devrait vérifier que Pornhub.com était l’un des sites Web consultés, mais « c’est ce qu’on nous a dit … elle est allée sur ce site pour vérifier l’accès ».

Il a déclaré qu’un nombre limité d’iPad ont été renvoyés chez eux, car la décision de le faire était laissée aux enseignants, mais a admis que « le filtre n’avait pas été correctement déployé avant le 22 novembre ».

Il a déclaré que l’erreur avait été « corrigée en quelques heures » et communiquée uniquement aux familles qui avaient des enfants « dans des salles de classe qui utilisaient des iPad à la maison ».

« Un examen de tous les appareils ipad et de l’historique de leur navigateur a révélé qu’aucun élève de maternelle ou de première année n’avait accédé à un contenu inapproprié au cours de cette période », a déclaré Thompson dans une déclaration aux familles élémentaires d’Elmbrook.

Emily Donohue, qui réside dans le district et chef de section du chapitre du sud-est du Wisconsin de la Fondation contre l’intolérance et le racisme (FAIR), a déclaré que maintenant que les filtres sont en place, les fenêtres contextuelles affichent toujours un contenu inapproprié, mais lorsque vous cliquez dessus, rien ne se passe. Elle a dit qu’elle voulait voir une copie des communications auxquelles Thompson fait référence.

« Sur plusieurs problèmes au cours de l’année écoulée, la réponse de Chris Thompson aux problèmes controversés n’est pas cohérente avec les faits que les parents lui ont présentés » et ils n’ont pas fourni de preuves lorsque les parents l’ont demandé, a-t-elle déclaré. « J’ai parlé à d’autres personnes qui ont dit qu’ils avaient des enfants dans cette classe et n’ont jamais reçu de communication à ce sujet. »

« Ce serait une chose intéressante à partager pour eux, pour soutenir qu’ils l’ont bien communiqué parce que je doute qu’ils l’aient fait », a-t-elle ajouté.

Donohue a déclaré que la sécurité sur Internet était un problème persistant dans le district depuis « au moins trois ans », ce que les parents préconisent, mais n’ont vu aucune action, a-t-il déclaré au DCNF.

Une enquête menée en 2019 par le Wisconsin Department of Information a révélé que sur les élèves du secondaire d’Elmbrook, 50% de tous les élèves interrogés ont déclaré utiliser la technologie entre minuit et 5 heures du matin les soirs d’école, 20% ont déclaré avoir envoyé, reçu ou partagé par voie électronique photos nues ou images sexuelles au cours des 30 derniers jours et 16% de tous les étudiants et 24% des femmes ont déclaré avoir été victimes de viol, d’agression sexuelle ou de violence entre partenaires intimes.

Photo de nu présumée d’un professeur de lycée

En janvier, une enseignante de l’école secondaire Brookfield East aurait publié une photo d’elle nue sur les réseaux sociaux, où plusieurs élèves étaient connectés à elle et exposés à la photo, selon Donohue. Elle a dit qu’elle n’avait jamais vu de communication du district à ce sujet, bien que Thompson ait confirmé au DCNF qu’elle ne travaillait plus pour le district.

Dans un e-mail adressé mercredi au surintendant du district, Donohue a déclaré à Mark Hansen qu’elle avait exprimé ses inquiétudes quant au fait que « certains enseignants de Brookfield East exigent que les élèves utilisent les médias sociaux pour communiquer exclusivement plutôt que l’école émettant un Chromebook et un e-mail », qu’elle a déclaré avoir « rejeté . » Donohue a déclaré que Hansen n’avait pas répondu à l’e-mail.

Faisant écho aux préoccupations de Theis, elle a également remis en question le manque de transparence du district et a demandé pourquoi les parents n’avaient pas été informés de la photo. Hansen a répondu en expliquant que seuls les parents des élèves des classes actuelles de l’enseignante avaient été informés de l’incident, même si les élèves en dehors de ses classes ont vu la photo, a déclaré Donohue dans son courrier électronique.

« J’ai appris cet incident par un autre parent plutôt que par le district », a-t-elle déclaré. « Communiquer clairement le problème et le protocole aurait créé de la transparence. »

Classe de santé « Enquête sur le sexe »

En mars, à l’école secondaire Brookfield Central, un enseignant a distribué une « enquête sur le sexe » par le biais d’un Chromebook publié par l’école, qu’un parent a appris et porté à l’attention de l’école, mais il n’a été traité qu’après qu’un autre parent a soulevé la question à une réunion du conseil scolaire, a déclaré Donohue.

L’enquête numérique anonyme sur l’activité sexuelle a été donnée à une classe de santé à l’école secondaire qui comprenait des déclarations telles que « J’ai été sous l’influence de l’alcool ou de drogues lors de rapports sexuels » et « J’ai eu des rapports sexuels avec 4 ou plus de personnes », selon WISN 12. D’autres déclarations discutaient du type de relations sexuelles qu’une personne avait eues et si elles utilisaient ou non une protection.

Un étudiant qui a parlé anonymement à WISN 12 a déclaré que ce n’était pas seulement la classe de santé qui a participé à l’enquête facultative.

Le directeur de l’école, Brett Gruetzmacher, a déclaré que « l’enquête n’a pas été approuvée par le programme de croissance humaine et de développement du district et n’aurait pas dû être livrée », selon un e-mail adressé aux familles, a rapporté le Milwaukee Journal Sentinel.

Une pétition de soutien à l’enseignante qui a distribué le sondage, Megan Arndorfer, a recueilli 5 000 signatures en sa faveur.

Le 21 juin, Arndorfer a fait une déclaration sur le site Web de la pétition qui disait : « L’idée que je perde le travail dont j’ai toujours rêvé et que j’ai travaillé si dur pour devenir était assez accablante. Mais tout votre amour l’a littéralement sauvé et je ne pourrai jamais assez vous remercier ! Thompson a confirmé au DCNF qu’elle ne travaille pas actuellement pour le district.

« Matériaux sexuellement explicites »

Les bibliothèques d’Elmbrook ont ​​également accueilli des livres sexuels, qui ont été un sujet brûlant pour les parents à travers le pays, notamment en Virginie et au Texas.

Le 13 juillet, le Wisconsin Institute for Law and Liberty (WILL) a écrit une lettre au district lui demandant de retirer trois livres à caractère sexuel de ses bibliothèques et de développer un meilleur système de contrôle des livres, ce que Donohue a déclaré que le district n’a toujours pas fait. Les trois livres ont depuis été retirés, mais les seules excuses qui ont été présentées sont celles de Scott Wheeler, le président du conseil scolaire, selon Donohue.

Le 5 juillet, un parent d’Elmbrook a utilisé le Chromebook de son élève de 16 ans pour accéder à Sora, une plate-forme qui met la collection de livres électroniques et de livres audio du district à la disposition de tous les élèves, de la maternelle à l’âge adulte et reflète les livres physiquement disponibles dans le district. bibliothèques, selon la lettre WILL.

« Sur la base des commentaires de plusieurs parents, nous pensons que ce matériel peut avoir été disponible pour tous les élèves, de la maternelle à la 12e année, au moins depuis le 5 juillet », indique la lettre. « De plus, le téléchargement ou la visualisation de ces titres électroniques semble échapper au programme de surveillance des parents d’Elmbrook appelé Securly », qui est censé permettre aux parents « d’avoir un aperçu de l’expérience Internet de leurs élèves » en surveillant leur historique Internet et leurs termes de recherche, selon la lettre.

Les trois livres incluent « Ce livre est gay », de Juno Dawson, qui comprend un chapitre intitulé « Le grand débat sur les applications sexuelles », instruisant les lecteurs sur les applications sexuelles, qui comprend des conseils sur la façon de télécharger une photo d’eux-mêmes, comment « parler avec [other people on the app] », puis comment » il est facile de les rencontrer « , selon la lettre. Il comprend également des sections telles que « Faire le sexe », comment effectuer « un bon bricoleur », comment pratiquer le sexe oral, appelé « blowies », le sexe anal, appelé « bumming », ainsi que des sections qui enseignent lecteurs « Comment discuter avec un chrétien » et « Comment discuter avec des musulmans ».

Dans la lettre adressée à Hansen, WILL a déclaré avoir été mis au courant de « contenus sexuellement explicites [available] aux enfants aussi jeunes que 9 ans et peut-être moins » et a déclaré qu’il ne s’agissait pas de la protection du Premier amendement ou de savoir si les livres avaient du « mérite ».

« La loi de l’État reconnaît depuis longtemps que les parents ont le droit – et souvent le devoir – de surveiller ce à quoi leurs enfants mineurs sont exposés », indique la lettre. « Ainsi, bien que le matériel puisse être protégé par le premier amendement, cela ne signifie pas que les enfants ont le droit de le voir ou qu’un district scolaire a le droit de le diffuser. »

« Le district était au courant de ces livres depuis des mois et n’a rien fait jusqu’à ce que WILL envoie une lettre et qu’elle soit rendue publique », a déclaré l’e-mail de Donohue. « Ce serait un énorme facteur de confiance de voir Elmbrook offrir une communication proactive concernant les problèmes plutôt que de la propagande. Nos enfants méritent mieux.

