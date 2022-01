une mère et son enfant meurent après l’incendie de leur maison

01/07/2022 à 11:24 CET

Une mère et son enfant sont décédés et le père de famille a été grièvement blessé dans l’incendie d’une maison enregistré ce vendredi à Maracena (Grenade).

Comme indiqué à . par des sources des pompiers et du service d’urgence 112, la mère et son fils sont décédés dans l’incendie qui a touché un maison unifamiliale situé dans la rue Gómez de la Serna, un incendie qui a causé graves brûlures au parent.

Le 112 a reçu le premier des avis à 9h15 ce vendredi, un appel au secours de plusieurs personnes restées piégées dans la maison, dont une mineure.

Des pompiers, des agents de la Garde civile et de la police locale et des services de santé de la Régie se sont rendus sur place, venus avec une unité critique et une équipe médicale. Selon des sources des pompiers expliquées à ., à l’arrivée le feu était très développé et il avait probablement commencé à l’aube bien qu’il n’ait donné de signes que ce matin.

Des sources sanitaires ont confirmé qu’une mère et son fils sont morts dans l’incendie, dont aucune donnée n’a été publiée, et que le parent a été grièvement blessé par des brûlures pour lesquelles il a été transféré à l’hôpital de traumatologie Virgen de las Nieves.