Une mère néo-zélandaise nomme ses trois enfants Metallica, Slayer et Pantera

Une mère néo-zélandaise aurait nommé ses trois enfants Metallica, Tueur et Pantera.

La nouvelle du choix des noms de la femme non identifiée pour ses enfants a été annoncée pour la première fois par un journaliste et documentariste néo-zélandais David Maréchal-ferrant (Netflix‘s “Touriste noir”).

“Fière d’annoncer qu’une mère néo-zélandaise a nommé ses enfants Metallica, Pantera et Tueur, ” Maréchal-ferrant a écrit sur son Twitter. “Elle m’a dit : ‘Ce n’est pas facile d’élever trois des groupes les plus lourds.'”

Maréchal-ferrant a poursuivi en disant qu’il avait vu les certificats de naissance des trois enfants et a admis qu’il était initialement suspect, surtout après avoir remarqué que Metallica avait un deuxième prénom de “Et la justice pour tous”, en l’honneur du quatrième album du groupe.

“J’ai contacté le registraire général lui-même, lui demandant s’il y avait des restrictions pour nommer les bébés d’après les noms de groupe ou d’albums”, Maréchal-ferrant a écrit. Registraire général de la Nouvelle-Zélande Jeff Montgomery a répondu qu'”il n’y a aucune restriction sur le nom des bébés d’après des groupes ou des albums, tant que le mot utilisé n’est généralement pas considéré comme offensant ou ne ressemble pas à un grade ou à un titre officiel.”

Maréchal-ferrant a partagé une photo de la femme et a inclus le message suivant : “Je pense qu’il est important de noter (comme vous pouvez le voir sur la photo dans mon article) cette mère est aussi une grande fan des arbalètes, qui sont aussi vraiment en métal, et elle mérite notre respect total et absolu pour cela (et pour avoir élevé trois enfants).”

Selon Good Housekeeping, très peu de noms de bébé aux États-Unis sont en fait interdits, les lois sur les noms étant définies par chaque État et certains États ayant plus d’exigences que d’autres. Dans certains autres pays, cependant, il existe des lois sur les noms beaucoup plus strictes, certains obligeant les parents à choisir parmi une liste de noms pré-approuvée ou à demander au gouvernement d’ajouter un nom à la liste.

La plupart des États américains interdisent d’utiliser des noms de bébé avec des chiffres, des obscénités, et certains États ont des limites de caractères pour le prénom.



fil 1/4 : fier d’annoncer qu’une mère néo-zélandaise a nommé ses enfants metallica, pantera et slayer. elle m’a dit “ce n’est pas facile d’élever trois des groupes les plus lourds”: https://t.co/kiXGTrr60A – David Farrier (@davidfarrier) 7 juillet 2021

fil 2/4 : je deviens un peu méfiant quand elle a également inclus le meilleur album de @metallica “… et justice pour tous” au nom de son enfant aussi, mais le registraire général de la Nouvelle-Zélande semble confirmer que c’est une chose réelle : pic.twitter .com/1jOy5AUWxT – David Farrier (@davidfarrier) 7 juillet 2021

fil 3/4 : … en plus, j’ai vu les actes de naissance. en tout cas, en attendant les commentaires de @metallica, @slayer et @pantera car il est clair que cette mère de métal (et ses enfants) méritent des concerts de métal gratuits à vie – David Farrier (@davidfarrier) 7 juillet 2021

fil 4/4 : enfin, je pense qu’il est important de noter (comme vous pouvez le voir sur la photo dans mon article) cette maman est aussi une grande fan des arbalètes qui sont aussi vraiment en métal et elle mérite tout notre respect pour cela ( et pour élever trois enfants): https://t.co/kiXGTrr60A – David Farrier (@davidfarrier) 7 juillet 2021

Mots clés:

métallisé

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).