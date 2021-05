Une mère parle de l’annonce Delta de sa fille mannequin après sa mort ⋆ .

Une mère en deuil voit littéralement des signes de la présence de sa fille décédée.

Modèle, actrice et auteur Natalia Harris a eu une bataille contre le carcinome médullaire rénal et est décédée de la maladie en mai dernier à l’âge de 24 ans. Un an plus tard, la mère de Harris, Dr Egli Colón Stephens, trouve du réconfort dans ses rencontres avec le travail de sa fille.

Natalia Harris (Crédit: Facebook)

En mars, le Dr Stephens a fait un voyage en Floride depuis New York. Sur ses vols d’arrivée et de retour, elle s’est retrouvée face à face avec la photo de sa fille pour un Delta Air Lines un d.

«Tous ces signes et le message« À bientôt », cela m’apporte la paix. Cela me fait réaliser que nous pensons que nous sommes ici depuis si longtemps et qu’en réalité ce n’est qu’un souffle », a récemment déclaré Stephens à AUJOURD’HUI. «Elle me donne la force. Je sais qu’elle est avec moi à travers les nombreux signes.

La publicité Delta Air Lines de Harris était l’un des nombreux concerts de haut niveau que la jeune mannequin a obtenus au cours de sa courte vie et de sa carrière, y compris ses apparitions à la Fashion Week de New York, la saison 17 de Project Runway et la couverture du Vogue Knitting Magazine. En 2019, «Unbroken: A Mother-Daughter Journey of Resilience, Faith, and Courage», un livre que Stephens a écrit sur le parcours confessionnel de sa fille et d’elle pour faire face à des maladies mortelles a été publié, dont Harris a contribué.

La semaine dernière, le Dr Stephens, titulaire d’un doctorat en éducation, a partagé ce moment déchirant dans une publication Instagram. «Regardez qui était prêt à nous accueillir à nouveau, avant de monter dans l’avion pour rentrer chez nous, après notre longue escapade! Ouais! », Pouvait-on lire dans la légende de Stephens. “Ses deux publicités pour @delta étaient à notre gauche et à notre droite, nous embrassant alors que nous descendions le couloir pour embarquer.”

La lutte de Harris contre le carcinome médullaire rénal n’était pas sa première bataille. Alors qu’elle n’avait que 12 ans, Harris a reçu un diagnostic de cancer et a subi trois chirurgies reconstructrices de la jambe, une prothèse en titane et 20 cycles de chimiothérapie, selon TODAY.

Natalia Harris (Crédit: Facebook)

Dans un profil avec la marque Awe Inspired Jewelry pour laquelle elle a modelé, Harris a parlé de la force qu’elle tirait de ses problèmes de santé. «Je suis connu pour avoir une belle cicatrice de 15 pieds à l’aspect mille-pattes qui descend sur la moitié de ma jambe et retient ma prothèse interne en titane», a déclaré Harris. «…. ma cicatrice est un symbole de force du moment où le cancer a tenté de me tuer mais a échoué.

Pour l’instant, la Dre Stephens dit qu’elle se concentre sur l’héritage de sa fille.

«Je pensais que j’avais cessé d’être maman (quand j’ai perdu mon seul enfant), mais j’ai réalisé que je serais toujours maman, je suis juste mère dans un autre royaume», a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI.

