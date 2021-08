Une mère perd ses cinq enfants après que leur maison a pris feu .

Une mère de St. Louis, dans l’Illinois, a vécu son pire cauchemar vendredi lorsqu’elle a perdu ses cinq enfants dans l’incendie d’une maison.

Sabrina Dunigan, une mère célibataire de 34 ans, conduisait quelqu’un au travail tôt le matin vendredi, selon les autorités, et lorsqu’elle est rentrée chez elle, l’appartement était en flammes et ses cinq enfants étaient toujours à l’intérieur.

La mère est passée en mode combat, essayant désespérément de rentrer dans le bâtiment et de sauver ses enfants en vain.

Le coroner du comté de St. Clair a identifié les victimes de l’incendie comme étant âgées de 2 ans Loyal Dunigan, 4 ans Jabari Johnson, des jumeaux de 7 ans paradis et Nevaeh Dunigan et 9 ans Deontay Dunigan.

Dunigan et sa famille pleurent cinq jeunes proches décédés dans l’incendie d’un appartement à East St. Louis le jour de l’anniversaire de leur mère. https://t.co/5ATGSiXBBB – THV11 (@THV11) 7 août 2021

“C’est dur. C’est tellement difficile », a déclaré la tante de Sabrina Sheila Dunigan à propos de l’incident. Cinq mois auparavant, la maison de la famille avait brûlé, les obligeant à emménager dans l’appartement avec les parents de Dunigan. «Notre famille n’a jamais pris un coup comme celui-ci, jamais. Nous sommes dévastés. Nous sommes brisés.”

La tragédie s’est produite le jour de l’anniversaire de Dunigan, quelques heures avant qu’une amie ne soit censée apporter des ballons pour sa fête.

L’incendie soudain aurait commencé vers 3 heures du matin au deuxième étage de l’immeuble d’appartements à East St. Louis en face du terrain de jeu de l’école primaire Annette Harris Officer.

Il y a des rapports mitigés sur qui se trouvait dans le bâtiment avec les enfants au moment de l’incendie. La sœur de sa mère a dit aux parents de Sabrina, Grégoire et Vanicia Dunigan, logeaient à l’arrière de l’appartement et les enfants étaient près de l’avant.

Les deux parents ont sauté par la fenêtre arrière pour se mettre en sécurité. Greg dit qu’il a essayé de retourner chercher les enfants, mais le feu était trop fort à l’époque. Vanicia a été traitée pour inhalation de fumée.

Le coroner du comté a déclaré que quatre des enfants avaient été retrouvés morts à l’intérieur de l’appartement, le cinquième mourant après avoir été transporté à l’hôpital.

La police et les enquêteurs ne savent pas ce qui a causé l’incendie, mais enquêtent sur le problème.

Les restes d’un complexe d’appartements au 560 North 29th Street à Saint-Louis qui a pris feu à 3 heures du matin le 6 août 2021. L’incendie a coûté la vie à Sabrina Dunigan, une mère célibataire, cinq enfants. (Crédit photo : Associated Press)

“Personne ne connaît les faits sur quoi que ce soit”, a déclaré Sheila. “Nous demandons aux gens de nous laisser pleurer.”

Il y a un an et demi, la famille de huit personnes a été déplacée après que Dunigan a déclaré que son ancien petit ami avait mis le feu à sa maison. L’affaire a été réglée, a déclaré un membre de la famille, et tout le monde s’en est sorti sain et sauf.

La famille de huit personnes vivait dans ce nouvel appartement – ​​qui était une unité d’une chambre que la famille a convertie en deux espaces de vie – depuis un an et demi.

“Je veux juste que tout le monde prie pour ma nièce parce que c’est une tragédie”, a déclaré Etta McCray, une autre tante de Dunigan.

La famille a également défendu Dunigan contre les critiques concernant son rôle parental.

« Les gens jugent ma nièce », a déclaré Sheila à propos de Dunigan. « S’il vous plaît, ne la jugez pas. Priez pour elle, c’est tout ce que je demande en ce moment. La famille et les amis ont créé un GoFundMe pour soutenir Dunigan.

Trois résidents qui vivaient dans les autres unités de l’immeuble ont pu évacuer en toute sécurité.

