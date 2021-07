Une merveille de 1987 à un coup rejoint par surprise le club du milliard de dollars de YouTube | Divertissement

Never Gonna Give You Up vient de dépasser le milliard de vues sur YouTube, et c’est une bonne nouvelle pour la musique.

YouTube est sans aucun doute une plateforme qui peut booster le succès de beaucoup d’artistes musicaux du moment, mais pas seulement d’aujourd’hui, mais aussi de tout le panorama musical de l’histoire, et il y a des chansons impérissables, celles qui font toujours plaisir à être entendues, et qu’ils vous apportent certainement de bons souvenirs d’années meilleures.

Eh bien, en 1987, il a été lancé Je ne t’abandonnerai jamais par Rick Astley, une chanson dance pop sortie en single du premier album et vendue à des millions d’exemplaires dans le monde. Cette chanson a été un succès mondial 1 devenant le single avec les ventes les plus élevées de cette année-là au Royaume-Uni. Il était numéro 1 dans de nombreux pays d’Europe, mais aussi aux États-Unis et même en Australie.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’une chanson de 1987, le compte YouTube officiel de Rick Astley ne l’a téléchargée que le 25 octobre 2009, et il y a quelques heures a dépassé le milliard de vues. Si la vidéo avait été depuis le début de YouTube, il est probable que le nombre de vues serait plus élevé.

un moment iconique pour une icône YouTube ✨ bravo, Rick !! – YouTube (@YouTube) 29 juillet 2021

Pour que vous compreniez le succès de cette chanson sur YouTube, très peu de chansons ont dépassé le milliard de vues, d’abord c’était Style Gangnam par PSY puis suivi Justin Bieber bébé, entre autres plus tard.

Maintenant, Rick Astley lui-même voulait remercier tous ses fans et mélomanes en général pour ce cap des 1 000 millions de vues et YouTube lui-même a également été chargé de se joindre à la célébration.

La vérité est que le sujet est devenu un phénomène viral au milieu des années 2000 lorsqu’il a acquis une immense popularité grâce à un mème originaire de 4chan et connu sous le nom de rickrolling et que vous avez sûrement vu sur une multitude de réseaux sociaux.

La chanson est assez entraînante et la voix de Rick Astley est impressionnante, et bien que vous ne connaissiez peut-être que cette chanson du chanteur, il a d’autres très bons singles que vous pouvez écouter gratuitement sur YouTube lui-même ou sur des plateformes comme Spotify.