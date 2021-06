Une merveille nommée Trae Young

Vous ne pouvez pas aller loin avec Trae en tant que joueur franchisé. Oui, il marque beaucoup, mais… Beaucoup de points culminants peeeeero… Et la défense, quoi ? Les chorus girls qui ont fait douter de Trae Young depuis son arrivée en NBA vont sûrement baisser la voix dès que ces playoffs 2021 (rêve) pour les Atlanta Hawks seront terminés. Ils ne finissent pas : ils auraient pu perdre contre les Knicks au premier tour et ils auraient dû perdre contre les Sixers au second. Mais ils ont atteint la finale de conférence, quelque chose d’exotique pour la franchise depuis le déménagement en Géorgie.. Un terrain sur lequel Dominique Wilkins n’a pas marché (essentiellement à cause de Larry Bird et des Celtics). Et dont est venue en 2015 une équipe formée par, justement, Mike Budenholzer, désormais locataire très remis en cause du banc rival. Ce projet qui a remporté 60 matchs (Paul Millsap, Kyle Korver, Al Horford, Jeff Teague, DeMarre Carroll, Dennis Schröder…) a été balayé (4-0) par les Cavaliers lors de cette finale Est il y a six ans. C’est donc une zone inconnue pour les Hawks d’Atlanta : 113-116 à Milwaukee et 0-1 en leur faveur. Trois victoires en finale. Depuis son déménagement de St Louis-Atlanta, du jamais vu auparavant. On parle de 1968.

L’arrivée de Trae Young dans la NBA était issue d’un repêchage de 2018 qui est en passe d’être l’un des meilleurs de tous les temps. Et cela ne semble pas être une exagération en ce moment (pas trop risqué) alors que nous regardons cette portée sortir la poitrine lors de ces finales de conférence. Avec Mikal Bridges, Kevin Huerter et, bien sûr, DeAndre Ayton (l’homme de Vallley oop) et Trae Young. Deux joueurs poursuivis par l’ombre de Luka Doncic: Ayton était numéro 1, deux places devant le Slovène. Trae avait cinq, deux derrière, mais les Hawks les ont échangés après avoir repris l’ancien Real Madrid). Et deux qui, peu importe à quel point Doncic est bon, ce qu’il est, marquent leur territoire et enterrent les comparaisons : chacun va bien où il est. Parfois, vous n’avez pas à compliquer les choses plus que vous ne le devriez.

Apportez-le, car parfois le basket-ball peut être tellement simplifié, c’est la raison pour laquelle les Hawks ont gagné au Wisconsin et ont brisé le facteur du terrain. Pour laquelle son équipe continue de mordre et de surprendre, cassant les pronostics : 6-2 déjà sur chacun en playoffs. Du bruyant Madison Square Garden de Manhattan à l’hostile Wells Fargo Center de Philadelphie et de là, avec presque pas le temps de respirer, à un Forum Fiserv qui a d’abord semblé traîner le choc dramatique de tout ce qui a donné naissance à la série contre les Nets puis s’est terminé par le souci d’avoir vu un de ces joueurs qui peut vous battre. Les Hawks ont battu les Sixers trois fois sur quatre sur le terrain. Et ils ont remporté le premier sur un terrain qui était invaincu en playoffs après le passage de Chaleur et Filets. Les Bucks sont toujours les favoris, même les grands favoris, mais les Hawks ne sont pas une blague.

Trae (22 ans) était une star en 2020 mais n’a pas répété cette saison. Les choses vont sûrement de la piètre performance de son équipe jusqu’à ce que Lloyd Pierce laisse sa place à Nate McMillan. Donc, c’était le 1er mars, les Hawks avaient 14-20 et ils étaient onzièmes dans l’Est malgré le fait de faire beaucoup de bruit sur le marché et de relever la barre de leurs attentes. Ils ont terminé la saison 41-31 (27-11 avec McMillan), ils ont éliminé les Knicks et les Sixers sans facteur de cour en faveur et ils ont commencé avec leur faim intacte et sans aucune crainte contre certains Bucks qui sont encore une meilleure équipe, on le suppose, mais qu’à partir de demain ils feront face à une pression monstrueuse contre un rival qui n’a rien à perdre et heureux parmi les braises du ( béni) le chaos qu’il provoque.

Les Hawks, rappelez-vous, ont De’Andre Hunter blessé. Et Cam Reddish vient d’être renvoyé mais il n’a pas joué à ce jeu. Et, surtout ils ont très touché Bogdan Bogdanovic (cette fois 4 points en 27 minutes). Mais ils ont Huerter (13 points), Capela (12 et 19 rebonds), John Collins (23 + 15)… et Trae Young, bien sûr. Ils ont Trae Young : 48 points, 7 rebonds, 11 passes décisives, 17/34 tirs et une performance prodigieuse. 12 points au premier quart-temps pour que la supériorité locale ne se reflète pas sur le tableau d’affichage (28-25), 25 à la mi-temps, encore 12 dans un fabuleux troisième quart-temps qui a tourné l’inertie (26-34) et le leadership à la fin, avec sang froid sur les lancers francs. Avec 111-110 Khris Middleton a échoué (une constante), et Trae a échoué mais Capela, parmi quatre rivaux, a pris le rebond et a marqué. Ensuite, les Bucks ont joué avec un horrible 3 points de Connaughton et Trae a effectué quatre lancers francs pour maintenir une avance qui n’a pas fermé un dernier 3 points manqué, encore une fois, par Middleton.

ETs la première fois qu’un joueur dépasse 45 points et 10 passes décisives en finale de conférence, où le record de points est détenu par Michael Jordan à 54 ans, et où sans passer 22 ans le sommet est le 48 de LeBron James en 2007… et Trae dans ce match. Ce sont, je m’en souviens, les premières séries éliminatoires de sa carrière. Oui il a une moyenne d’environ 30 points et 10 passes décisives. Avec une compétitivité incroyable, un leadership et ce talent qu’on le savait déjà, que ça tombe de ses poches et que pour certains ça ne suffisait pas… jusqu’à maintenant.

Les Bucks ont tout raté à l’extérieur. Cela pourrait être votre analyse au-delà d’une autre série de détails (comme mettre Jeff Teague sur la piste en même temps que Trae, le péché mortel) que vous devrez revoir aujourd’hui dans la session vidéo. Mais, au fond, ils n’ont rien mis. Son étonnante maîtrise de la peinture en première mi-temps (42 points avec une précision de 85% près du bord) a été ralentie par ce coup de trois qui les a sortis de tant d’ennuis (et dans tant d’autres, il les a eu aussi) : 4 / 18 en première mi-temps, 8/36 au total. Une catastrophe qui a marqué le terrible match d’une star globalement aussi fiable que Middleton (15 points, 6/23 aux tirs, 0/9 aux triples), cela a laissé Jrue Holiday seul (33 points, 10 passes décisives) et un Giannis Antetokounmpo qui a terminé 34 + 12 + 9 mais n’était en aucun cas le meilleur joueur sur le terrain. C’est Trae Young, qui a clairement indiqué que peu importe le mérite qu’il a pu obtenir ici, il n’a toujours pas planifié les vacances. Alors Alerte élevée pour les Bucks demain, lors du match 2 avant de se rendre à Atlanta : une défaite n’est qu’un faux pas, deux seraient un désastre colossal.