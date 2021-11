De 18’C vendredi à 25’C le jour de la course, Andy Shovlin pense que les conditions météorologiques au Brésil pourraient voir l’élan osciller entre Red Bull et Mercedes.

Bien que ce ne soit pas encore une situation incontournable pour Lewis Hamilton dans la course au championnat, le Britannique à 19 points de Max Verstappen avec 107 points à gagner, le pilote et Mercedes comprennent l’importance de stopper l’élan de Red Bull.

Cependant, la météo au Brésil peut avoir le dernier mot.

Les qualifications de vendredi soir pourraient voir quelques gouttes de pluie tomber sur le circuit d’Interlagos alors que le reste du week-end devrait être sec.

Mais alors que la température augmentera, ce qui, selon Shovlin, conviendra le mieux au Red Bull RB16B, une couverture nuageuse intermittente pourrait ramener Mercedes et Hamilton dans le mélange.

« Le temps y est très instable par définition », a déclaré Shovlin, directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes.

« Vous pouvez avoir une piste à 50 degrés un jour, et ce peut être une perte de vitesse le lendemain.

«Je pense que s’il s’agit d’un circuit chaud, cela va probablement le déplacer dans leur direction.

« Un peu de couverture nuageuse peut bien nous convenir, mais l’un des avantages qu’ils avaient [in Mexico] étaient-ils capables de monter d’un cran sur l’appui aérodynamique de l’aileron arrière, ils courent normalement jusqu’à leur aileron d’appui maximal.

« Mais en fait pour nous, c’est celui que nous courons normalement. C’est juste que leur voiture semble avoir plus d’appui que nous sur des ailes de taille identique, et je pense que cela a joué en leur faveur.

« Au Brésil, cela devrait être moins un problème, mais c’est très difficile à prévoir.

« Tout comme nous l’avons fait en venant [to Mexico] nous examinerons les faiblesses de notre voiture, trouverons comment les minimiser.

Pour Ayrton. Pour tout le Brésil. pic.twitter.com/6B5sQLjFmT – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 11 novembre 2021

Red Bull se prépare pour les quatre dernières courses de la saison, Verstappen ayant remporté sa neuvième victoire du championnat au Mexique.

Une seule fois dans l’histoire de la F1, un pilote a remporté neuf courses ou plus et n’a pas remporté le titre mondial. Ce pilote était Hamilton, qui a perdu contre son coéquipier Mercedes Nico Rosberg en 2016.

Shovlin est cependant catégorique, ce n’est pas fini, d’autant plus que le championnat de cette année a vu l’élan passer de Mercedes à Red Bull et vice-versa plusieurs fois.

Ainsi, la tête de la course au titre a déjà changé six fois de mains et avec 107 points à gagner, ce n’est pas fini.

« Normalement, si loin dans la saison, vous voyez la performance s’installer un peu, et les oscillations sont toujours importantes », a déclaré Shovlin.

« Il y aura des circuits qui nous conviendront. Nous avons eu des courses très fortes en Turquie et à Sotchi et beaucoup de courses fortes depuis la pause estivale. Ce sera donc des hauts et des bas, et nous avons certainement du pain sur la planche.

« Je pense que dans l’ensemble, ils sont un peu en avance sur nous, mais cela sera affecté par la météo, les températures de la piste – tout cela jouera un rôle.

« Mais la chose la plus importante sera les caractéristiques du circuit et il semble que lorsque nous sommes sur une piste sous-vireuse, nous avons tendance à aller un peu mieux.

« Les deux dernières courses ont été très axées sur la surchauffe des pneus arrière, et d’après ce que nous avons vu au cours des quinze derniers jours, il est très clair qu’ils ont l’avantage lorsque nous sommes dans cette situation.