une microalgue toxique affecte la santé humaine

13/04/2021 à 09:54 CEST

Le changement climatique provoque la prolifération sur les côtes espagnoles de microalgues très toxiques d’origine tropicale, qui peuvent devenir un danger pour le tourisme et la santé humaine: elles provoquent des dommages ophtalmologiques, digestifs, respiratoires et dermatologiques.

Certains en sont venus à le décrire comme “la mère de tous les fléaux”. Ostreopsis est un genre de microalgues d’origine tropicale, très toxiques, qui ont été observées pour la première fois en Méditerranée en 2004.

Un groupe de chercheurs internationaux a sonné l’alarme: le changement climatique entraînera la prolifération de ces micro-organismes et la possibilité de leur présence massive sur les plages de l’est de l’Espagne, où peut devenir un problème sérieux pour l’industrie du tourisme (qui ne s’est pas encore remis de Covid) et pour la santé humaine: ils provoquent des dommages ophtalmologiques, digestifs, respiratoires et dermatologiques.

Le résultat de l’étude, à laquelle ont participé des experts de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelone, ne laisse aucun doute: en utilisant des modèles fournis par l’initiative de recherche climatique méditerranéenne Med-CORDEX (basée sur des projections climatiques) a conclu que la présence massive de ces microalgues se produira dans les prochaines années plus tôt et durera plus longtemps, du printemps à l’automne, et pas seulement en été, comme cela a été le cas jusqu’à présent.

C’est l’une des principales conclusions du projet européen CoCliME (Co-développement de services climatologiques pour l’adaptation à l’évolution des écosystèmes marins), qui au cours des trois dernières années a déchiffré les tendances de croissance futures et les impacts des proliférations du genre Ostreopsis.

Pour le moment, il a déjà été vérifié que leur présence est de plus en plus courante sur les côtes européennes, en raison de la chauffage de la température de l’eau.

Les proliférations d’ostreopsis dureront plus longtemps dans les années à venir, “même si elles seront moins intenses en été, car les températures seront trop chaudes (entre 25,5 et 28 degrés Celsius)”, ont souligné Salomé Fabri-Ruiz et Jean-Olivier Irisson, du Laboratoire d’océanographie de Villefranche (LOV) qui, en tout état de cause, n’exclut pas que ces microalgues puissent s’adapter à des conditions encore plus chaudes dans le futur.

En fait, le réchauffement progressif des eaux facilite déjà la expansion de ce genre dans l’Atlantique, du golfe de Gascogne à la Bretagne.

Les ostreopsis sont de couleur brun rougeâtre, en raison de leurs pigments photosynthétiques. Pour cette raison, lorsqu’ils se reproduisent de manière intensive, le grand nombre de cellules dans l’eau dans les zones peu profondes donne cette couleur au milieu.

Ces cellules produisent différentes substances nocives qui, selon elle, ont été prouvées, causent la mortalité de certains organismes, tels que les oursins. L’impact sur les écosystèmes marins est énorme. Dans les aquariums, ils sont venus causer la mort de tous leurs êtres vivants en quelques heures.

«Les toxines d’Ostreopsis peuvent affecter à la fois la flore et la faune marines et se retrouvent dans l’eau lors des floraisons», expliquent Elisa Berdalet, de l’ICM, et Anne-Sophie Pavaux et Rodolphe Lemée, de LOV.

Des toxines d’Ostreopsis ont même été détectées à l’occasion dans des coquillages, bien qu’aucun cas d’intoxication alimentaire attribué à ces toxines n’ait été trouvé en Méditerranée.

Impacts sur la santé humaine

«En Méditerranée, les principaux effets des proliférations toxiques d’Ostreopsis sur la santé humaine sont associés à une exposition directe à l’eau de mer lorsque les concentrations cellulaires de ces microalgues sont élevées, et la inhalation d’aérosols qui contiennent des produits chimiques irritants. Dans tous les cas, des composés toxiques ne sont produits que dans certaines circonstances lors des proliférations & rdquor;, détaillent Elisa Berdalet et Magda Vila (cette dernière, également de l’ICM).

“Les symptômes aigus de cette exposition sont ophtalmologiques, digestifs, respiratoires et dermatologiques”, ont ajouté les collaborateurs de CoCliME Rafael Abós-Herràndiz et Luc de Haro, qui ont averti que les effets d’une exposition chronique aux toxines qui produisent l’ostreopsis définir les stratégies d’adaptation de la société & rdquor;, ont souligné Muriel Travers et Jérémy Thomas, de l’Université de Nantes.

Mais le problème devra être résolu rapidement: «Compte tenu de la récurrence et de la persistance future des proliférations d’Ostreopsis dans les zones touristiques méditerranéennes, ces épisodes peut devenir un problème socio-économique majeur à l’avenir si elles entraînent, par exemple, l’interruption ou la réduction de la fréquentation des plages par les touristes et les résidents, soulignent les experts de l’ICM.

Ces microalgues, qui vivent au-dessus des macroalgues, se multiplient excessivement si les conditions de température de l’eau sont adéquates. Lorsqu’ils recouvrent tout le fond marin, il perd sa couleur et entraîne une diminution de la concentration d’oxygène dans l’eau, ce qui provoque l’obstruction des branchies des organismes qui se nourrissent par filtration. De telle sorte que les espèces dont les déplacements sont limités, comme les oursins et les étoiles de mer, peuvent subir de graves décès.

Les auteurs d’un autre projet scientifique, EBITOX, qui a étudié il y a quelques années les aspects biologiques et toxicologiques de ces microalgues benthiques dinoflagellées liées à la santé humaine, ont souligné que la présence de ces microorganismes sur les côtes espagnoles suppose «Un risque évident pour la santé humaine & rdquor;.

En fait, l’étude a trouvé plusieurs cas d’intoxication respiratoire par Ostreopsis sur les côtes méditerranéennes. Les auteurs ont émis l’hypothèse que les microalgues ou leurs toxines pourraient être transportées par voie aérienne vers la côte sous forme d’aérosols, y provoquant des intoxications. Mais ils n’ont pas pu le confirmer.

Pour le moment, un système de suivi et de surveillance de la santé des plages pour prévenir efficacement les effets de l’Ostreopsis sur la santé humaine. Cet appui à un programme de surveillance et à un système d’alerte contribuera à poursuivre et élargir la série chronologique de ces microalgues en Méditerranée et également à préparer les futures projections de leurs proliférations toxiques.

Site web du projet CoCliME (en anglais): https://www.coclime.eu/

Étude scientifique sur l’écologie chimique de l’ostreopsis: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00498/full

Cela peut vous intéresser: Une algue asiatique envahissante envahit les plages espagnoles