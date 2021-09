Une militante climatique de 18 ans raconte comment elle trouve le courage et la résilience

Natalie Sweet juste avant de rencontrer le groupe principal de l’équipe de planification de la grève pour la grève mondiale du climat du 20 septembre 2019.

Près de la moitié des jeunes (45%) déclarent que leurs sentiments sur le changement climatique ont un impact négatif sur leur vie quotidienne. Plus de trois jeunes sur quatre (77%) déclarent que l’avenir est effrayant en ce qui concerne le changement climatique.

C’est selon une enquête menée auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays publiée ce mois-ci par des universitaires de Stanford, d’Oxford et de l’Université de Bath, entre autres.

CNBC s’est entretenue avec Natalie Sweet, une organisatrice climatique de 18 ans, en août, au sujet de son expérience de vivre avec et de traverser l’anxiété climatique. Sweet s’est impliquée dans Zero Hour, une organisation d’activisme climatique dirigée par des jeunes, en tant qu’étudiante de première année au lycée et a gravi les échelons pour devenir directrice des communications. Elle quitte ce rôle pour se concentrer sur sa première année d’université à Wesleyan, mais sera toujours membre de l’équipe de communication Zero Hour.

Ce qui suit sont des extraits des commentaires de Sweet dans une interview téléphonique avec CNBC. Ils ont été édités par souci de concision et de clarté.

“Ce n’est pas nous qui avons lancé Shell et Exxon”

Il y a un sentiment d’urgence différent chez les jeunes parce que nous entendons des choses comme “Miami sera probablement sous l’eau au cours du siècle prochain”, “ces vagues de chaleur et ces tempêtes deviendront de plus en plus fréquentes”. Les personnes âgées savent que ce n’est pas vraiment un problème pour leur génération et c’est juste vraiment exaspérant pour moi, parce qu’une partie de moi a l’impression que c’est leur gâchis à nettoyer.

Ce n’est pas nous qui avons lancé Shell et Exxon. Ce n’était pas notre génération. Et maintenant, nous sommes assis dans ce grand gâchis qui vient du changement climatique anthropique à feu rapide depuis les années 1950.

Souvent, même s’il y a une appréciation des jeunes qui luttent contre le changement climatique, c’est toujours : « Wow, je suis tellement fier de vous les enfants. Vous allez tous bien. » Alors venez nous aider. Venez nous rejoindre.

Je souhaite que les adultes qui se soucient du changement climatique et les jeunes qui se soucient du changement climatique se réunissent presque et utilisent le pouvoir collectif d’un mouvement multigénérationnel pour influencer plus d’adultes, pour influencer plus de personnes dans ces postes de direction plus âgés, que le changement climatique est réel et mérite leur attention maintenant. C’est vraiment inspirant de voir des personnes âgées du mouvement climatique travailler avec nous et vraiment faire avancer nos objectifs.

Nous allons continuer à essayer de convaincre les adultes, mais je ne peux pas me concentrer et rester là-dessus trop longtemps, parce que – cela va sembler un peu drastique – nous n’avons pas le temps.

Le burn-out est réel : tout ce travail est-il pour rien ?

Je me suis impliqué dans Zero Hour en 2018 en mai environ, quand j’étais quand j’étais en première année de lycée.

Avant cela, je n’avais pas vraiment entendu parler des principes de justice climatique récemment. Souvent, lorsque les gens parlaient du changement climatique, c’étaient des adultes qui parlaient de la conservation de la nature sauvage, mais Zero Hour a été l’une des premières fois où j’ai vraiment vu un groupe enseigner et donner la priorité à la question des droits humains du changement climatique.

Mes parents ont toujours été assez soucieux de l’environnement, mais je pense qu’ils n’étaient pas aussi informés que moi de la question de la justice climatique ou de l’ampleur du changement climatique et de tout ce qu’il couvre.

Natalie Sweet, organisatrice climat jeunesse

Photo avec l’aimable autorisation d’Ava Olson

J’ai rejoint l’équipe nationale de communication en janvier 2019 lors de ma deuxième année.

Je faisais toutes sortes de présences nationales impressionnantes, du travail sur les réseaux sociaux, comme travailler sur différentes campagnes en ligne, envoyer des communiqués de presse, parler aux journalistes. J’ai commencé à m’impliquer vraiment et je suis finalement devenu le directeur des communications – le directeur de l’équipe – après la démission d’un ancien directeur. C’était en décembre 2019. Depuis, je travaille en tant que directeur de la communication et dirige à la fois l’équipe de presse et les médias sociaux. Je manage une équipe d’environ 14 personnes.

À son apogée, je passais entre huit et 12 heures par semaine au travail Zero Hour, y compris les appels. J’étais vraiment très occupé.

Je ressens beaucoup d’épuisement, beaucoup de frustration lorsque vous avez fait pression pour diverses politiques, puis que personne ne les passera, ou j’ai simplement l’impression que vous menez une bataille difficile. Je pense que cela me fait me sentir très, très épuisé émotionnellement.

C’est vraiment bouleversant. Parce que non seulement tout ce travail que j’ai fait ne fonctionne pas, mais aussi, nous nous battons contre ce qui ressemble à une bombe à retardement. Il est zéro heure pour sauver notre planète.

Nous n’avons plus le temps. Je me sens parfois si fatigué de tout le travail que j’ai fait et de ne pas vraiment voir les fruits de mon travail, où j’ai l’impression: “D’accord, eh bien, était-ce pour rien?” Parce que si les politiciens ne nous écoutent pas, alors comment pouvons-nous faire passer notre message ?

Comment rester engagé : Trouvez vos collaborateurs, faites des pauses

La communauté de personnes que j’ai rencontrées grâce à l’organisation a été si merveilleuse et joyeuse.

En décembre 2019, nous avons fait une retraite à Washington, DC, et nous nous sommes tous réunis et avons pu partager nos objectifs pour l’organisation, nous avons rédigé ensemble un calendrier, qui était pour 2020 – et qui était alors inutile car Covid est arrivé . Mais quand même, ce sentiment d’être ensemble et d’avoir une communauté et de savoir qu’il y a des gens qui partagent aussi profondément l’amour et l’organisation et un profond souci pour la planète et les gens est vraiment ce qui me fait avancer.

S’il s’agissait d’un de ces combats en solo, comme s’il n’y avait personne autour de vous et que vous poussiez juste vers le haut, je pense qu’il serait très difficile pour les organisateurs de ressentir l’esprit de continuer. Avoir des gens autour de vous qui vous poussent et vous motivent, mais qui partagent aussi les mêmes soucis, peurs et inquiétudes que vous était vraiment, vraiment inspirant. J’ai vraiment noué des liens avec les gens de Zero Hour dans ce sens.

De plus, il est très intentionnel de s’assurer de vraiment prendre des pauses reposantes.

Zero Hour exige que chacun de nos réalisateurs s’absente un certain nombre de semaines, simplement parce que nous comprenons que nous sommes des jeunes et que beaucoup de ces combats pour la justice climatique peuvent parfois sembler vraiment, vraiment épuisants. Et il est donc très important de comprendre que vous devez faire des pauses réparatrices à un moment donné.

Beaucoup de mes amis les plus proches sont des organisateurs du climat, des personnes que j’ai rencontrées grâce à notre amour partagé pour cette planète, les gens qui la composent et pour notre désir commun qu’elle se batte pour la justice sous toutes ses différentes formes.

Être entouré d’une communauté bienveillante qui comprend l’épuisement professionnel d’une manière que vous aussi, est vraiment important. J’ai l’impression que de nombreux autres réalisateurs et mes amis du mouvement pour le climat se disent totalement: “Oui, vous devez faire une pause maintenant.” Je pense qu’entendre cette validation est vraiment, vraiment affirmatif.

Mon combat est pour un avenir vivable

Zero Hour donne vraiment la priorité au droit à un avenir vivable. Et c’est quelque chose que je me suis inculqué aussi. Par-dessus tout, tout le monde a droit à une planète vivable, un avenir vivable, des quartiers sûrs, des communautés sûres, et je veux vraiment faire tout ce que je peux pour m’assurer que cet objectif est atteint.

Le droit de l’environnement est quelque chose qui m’intéressait particulièrement. À l’école, j’ai suivi un cours intitulé Global Environmental History, qui m’a vraiment exposé à l’histoire de la façon dont les humains ont interagi avec la terre.

Je considère que mon cheminement consiste à continuer à travailler avec les médias et à continuer à façonner des récits, car je pense que l’une des choses les plus gratifiantes des communications que j’ai apprises est l’importance d’aimer la narration et d’aider les organisateurs à développer un climat raconter des histoires et construire des voix différentes.

Je me sens très profondément motivé par le fait que tout le monde devrait avoir droit à un avenir vivable. Je pense que je vais continuer à me battre pour ça au fur et à mesure que je deviens adulte.

