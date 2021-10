Une mine d’or et d’autres métaux lourds est cachée dans l’espace

26/10/2021 à 11h32 CEST

De nouvelles recherches menées conjointement par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l’Université du New Hampshire suggèrent que les collisions entre les étoiles à neutrons sont d’énormes producteurs d’or et de différents métaux lourds. Dans l’un des exemples analysés, la magnitude de l’or produit lors de la fusion d’étoiles à neutrons binaires équivalait à plusieurs fois la masse de la Terre.

Selon un communiqué de presse, au cours des 2,5 milliards d’années écoulées, les fusions entre une paire Les étoiles à neutrons ont produit 2 à 100 fois plus de métaux lourds que les fusions entre étoiles à neutrons et trous noirs, deux phénomènes souvent comparés à cet égard.

Dans le même temps, l’étude récemment publiée dans The Astrophysical Journal Letters souligne un autre point clé : métaux lourds De la même manière que nous utilisons le carbone pour calculer la date exacte des restes de dinosaures, les fusions entre paires d’étoiles à neutrons peuvent être utiles pour déterminer l’âge des galaxies.

Étoiles à neutrons et fusion nucléaire

Les étoiles à neutrons Il s’agit d’un type de vestige stellaire qui trouve son origine dans l’effondrement gravitationnel d’une étoile supermassive, après l’épuisement du combustible présent dans son cœur, ce qui entraîne une explosion sous la forme d’une supernova. Apparemment, ces objets cosmiques étonnants pourraient fournir une réponse convaincante à une grande énigme des astronomes : comment sont-ils générés ? or et autres métaux lourds présent dans le cosmos ?

Quand les étoiles développent le la fusion nucléaire, nécessitent de l’énergie pour intégrer les protons et former des éléments plus lourds dans leur noyau. En principe, ils sont très efficaces pour produire des éléments plus légers, dans une gamme qui va de l’hydrogène au fer, mais plus tard ils se heurtent à une limite : fusionner la quantité de protons nécessaire pour aller au-delà du fer et construire des éléments plus lourds, comme l’or et le platine, il devient énergétiquement inefficace.

Pour ce faire, ils doivent trouver un autre moyen de mettre le protons. Contre cela, les scientifiques ont émis différentes hypothèses. L’un d’eux indique que lorsqu’une étoile massive s’effondre dans une supernova, le fer en son centre pourrait éventuellement se combiner avec des éléments plus légers et éventuellement générer des composants plus lourds.

Cependant, aucune preuve n’a été trouvée pour confirmer cette possibilité, du moins jusqu’à présent. Au contraire, les chercheurs en charge de la nouvelle étude ont découvert des preuves solides concernant le rôle central qu’un autre phénomène joue dans la formation d’or et d’autres métaux lourds dans l’univers : le fusion entre deux étoiles à neutrons.

Une machine de production de métaux lourds

Concrètement, une fusion d’étoiles à neutrons binaires détectée pour la première fois en 2017 par LIGO et Virgo, des observatoires d’ondes gravitationnelles situés respectivement aux États-Unis et en Italie, fait la lumière sur cette inconnue à partir de données provenant de la lumière de la Terre il y a 130 millions d’années.

Selon les astronomes, le fusion cosmique a émis un éclair de lumière contenant des signatures de métaux lourds: la grande grandeur de l’or produit dans la fusion a complètement changé le concept qu’on avait jusqu’à ce moment. La fusion d’étoiles à neutrons est maintenant connue pour être un moyen plus efficace de créer des éléments lourds, par rapport aux supernovae et à d’autres phénomènes.

Avec le développement de nouveaux outils À l’avenir, les astronomes pensent que d’autres détections amélioreront les estimations de la vitesse à laquelle chaque fonte produit de l’or et d’autres éléments lourds. Dans le même temps, ces chiffres pourront aider les scientifiques à déterminer l’âge des galaxies les plus lointaines, en se concentrant sur l’abondance des différents éléments qui les composent.

