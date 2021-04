Une mineure agresse sa mère parce qu’elle l’a puni sans Internet et sans sortir

Une fille de moins de 15 ans a été arrêtée pour un prétendu délit de maltraitance dans la famille: il a frappé sa mère lorsqu’elle lui a enlevé Internet et l’a empêché de quitter son domicile, en Malaga, marre de l’utilisation «compulsive» du téléphone portable par sa fille.

La mère a éteint le routeur à minuit, qui aurait provoqué la réaction violente de l’adolescent. Les événements se sont déroulés il y a quelques jours dans un quartier de la capitale de Malaga, comme le rapporte jeudi le journal SUR, lorsque le La police locale a été alerté d’une vive dispute dans une maison entre une femme et sa fille.

Une patrouille s’est rendue au domicile de la famille et a interrogé la mère, qui a expliqué aux agents la raison du différend: étant donné l’utilisation compulsive du téléphone portable de sa fille, et sans savoir comment arrêter la situation, elle a décidé d’éteindre le routeur et mettre votre fille de 15 ans hors ligne. La jeune femme a apparemment réagi de manière disproportionnée et a commencé à lui reprocher d’avoir coupé le réseau Wi-Fi, de la réprimander, de l’insulter et de frapper à la porte de l’une des pièces de la maison, qu’elle a finalement fini par casser.

Le mineur, après la bagarre, quitté la maison à l’aube, vers 04h00, sans dévoiler son adresse. Peu de temps après, elle est rentrée chez elle et la police locale, toujours présente à la maison, a essayé de lui parler, bien que “Peu coopératif” et, parfois, “difficile”.

Interrogée par les agents, l’adolescente a répondu que sa mère “Il n’y avait personne pour lui dire quoi faire”.

La police a dû revenir une seconde fois

Après cela, et voyant que la fille semblait se calmer, les agents ont décidé de partir mais sont revenus après un nouvel appel de la mère 20 minutes plus tard, avertissant que sa fille était devenue «très agressive et avait peur qu’il la frappe».

La mineure avait de nouveau insulté sa mère, en plus de lui gratter le bras et de la gifler.

Les agents, après La jeune femme va s’enfermer dans sa chambre et s’enfermerIls ont essayé de la convaincre de s’ouvrir et, quand elle l’a fait, elle a apparemment reconnu qu’elle avait essayé de quitter à nouveau sa maison et que, lorsque sa mère l’avait empêchée, ils avaient eu du mal.

Au vu des faits, les policiers locaux l’ont détenue pour un crime présumé de mauvais traitements dans le milieu familial et ils l’ont mis à la disposition du bureau du procureur.