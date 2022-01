Une mineure de Majorque accuse l’ex-petit ami de sa grand-mère d’avoir abusé d’elle « tous les jours » pendant deux ans

01/11/2022 à 17:39 CET

Marcos Ollés

Le tribunal provincial des îles Baléares juge un homme accusé d’abus sexuels ce mardi Oui infractions à une petite-fille de votre partenaire, une fillette qui avait entre 6 et 8 ans lorsque les événements se sont produits à Son Servera. Le prévenu, pour qui le ministère public demande une 14 ans de peine de prison, n’a voulu répondre à aucune question. A l’audience, il a été reproduit la déclaration judiciaire de la victime, dans laquelle elle soutient que les abus se sont produits « tous les jours » pendant environ deux ans. Selon sa version, l’homme menacé de blesser sa famille s’il disait quoi que ce soit.

L’affaire s’est produite entre 2010 et 2012, lorsque la petite fille se rendait fréquemment au domicile où vivaient sa grand-mère et l’homme qui était alors son partenaire. Selon le récit de la victime, le premier épisode s’est produit lorsque l’accusé Il a proposé de « jouer ». Il la déshabilla et commença à la peloter. Ces événements se sont répétés « tous les jours », comme l’explique le mineur.

Les abus se sont produits malgré le fait que la grand-mère était à la maison. L’homme aurait profité de problèmes avec de l’alcool de la femme, qui selon sa petite-fille « a passé la journée à boire et à s’allonger sur le canapé », inconsciente de ce qui se passait. L’accusé aurait intimidé la jeune fille en lui disant que si elle racontait quelque chose ou cessait de rentrer chez elle, elle blesserait sa grand-mère. Dans sa déclaration, la mineure souligne qu’en plus de toucher, il y a eu aussi des pénétrations à plusieurs reprises.

Les événements ont été révélés plusieurs années plus tard, lorsque la victime a raconté ce qui était arrivé à une amie et à sa grand-mère, qui ont à leur tour raconté l’affaire à la mère de la jeune fille. La femme a porté plainte en 2018 qui a lancé la procédure judiciaire contre le prévenu. Le suspect n’a voulu répondre à aucune question pendant le procès, pas même de la part de son avocat.

Le parquet accuse l’homme, aujourd’hui âgé de 55 ans, d’être poursuite du crime d’agression sexuelle et réclame pour lui une peine de 14 ans de prison et 30 000 euros de dédommagement pour les blessés. Le procès doit se poursuivre demain avec les déclarations des experts et les conclusions.