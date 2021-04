Une mini rondelle pour vos écouteurs TWS est maintenant une chose sur Kickstarter

Il y a un nouveau Kickstarter pour nettoyer vos écouteurs crasseux.Le Cardlax EarBuds Washer est en fait une petite machine à laver pour votre équipement audio.

Nettoyer vos écouteurs TWS chargés de cire peut être une affaire grossière et torride. Mais il existe une solution possible apportée par un nouveau projet Kickstarter. Le Cardlax Earbuds Washer (via Gizmodo) est une machine à laver automatique de poche qui promet de polir et de nettoyer vos têtes.

La rondelle des écouteurs est dotée d’une brosse douce rotative qui nettoie d’abord la crasse des orifices de vos écouteurs. Une fois cela fait, le compartiment principal contient un tambour rotatif entouré d’une éponge «imbibée d’une solution de nettoyage antibactérienne». Les écouteurs sont placés à l’intérieur du tambour qui tourne et les polit à mesure qu’il tourne.

Le Kickstarter indique que la restauration complète de vos écouteurs devrait prendre deux minutes. Alors qu’une paire d’AirPods sont les cobayes dans le matériel marketing, le laveur d’écouteurs est également compatible avec plusieurs bourgeons de nombreuses marques.

Le processus de nettoyage utilise 70% d’alcool, de sorte que le projet affirme qu’il est 100% sûr à utiliser, même si vos écouteurs ne portent pas de classification IP. Les utilisateurs peuvent retirer et laver l’éponge de nettoyage interne et les autres éléments internes, mais vous voudrez probablement la sécher complètement avant de la remettre dans la machine.

Dans l’ensemble, le produit semble bien conçu et imaginé, même si c’est pour une niche super spécifique. Cela dit, les écouteurs gagnent en popularité, tout comme l’hygiène personnelle au milieu de la pandémie. Le projet vient également d’un groupe qui a également une expérience préalable de Kickstarter, bien qu’avec un masseur musculaire de la taille d’une carte de crédit.

Le laveur d’écouteurs Cardlax est disponible pour 33 $ si le nettoyage automatique des écouteurs est quelque chose qui vous manque dans votre vie. Le projet a déjà quintuplé son objectif modeste de 5 000 $, il semble donc que ce concept soit très demandé. Les premières expéditions sont attendues en juin.