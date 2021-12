une mini-série sur la musique, l’exploitation minière et l’identité

Au milieu de la montagne luxuriante, face à une rivière dont les eaux coulent paisiblement est Candelario jouant du tambour. Il transpire, il bouge ses mains avec force, tandis que le cuir contre lequel rebondit sa peau laisse entendre un rythme ça sonne comme Caraïbes. Puis son père, un homme dont la peau est bronzée par le soleil et qui porte un chapeau qui lui couvre le visage, lui dit qu’il devrait arrêter de perdre son temps à faire de la musique insensée. Plus tard, nous voyons ses mains caresser une plante, suivies d’une image de ses paumes pleines de Charbon.

Cette production qui n’a commencé au départ qu’en tant que mini-série, mais plus tard, il a également été déployé en tant que court métrage réfléchit sur une question extrêmement importante pour notre pays, nous a confié son réalisateur, qui a également rempli ce rôle dans le court métrage de Le hurlement des cornemuses. Et cela a à voir avec le fait de montrer que La Colombie et plus précisément le nord de notre pays est bien plus qu’un épicentre pour l’exploitation des ressources naturelles et minières.

« Rêves de charbon es una película que cuenta la historia de Candelario, un chico afrodescendiente que sueña con ser tamborero, pero su sueño es truncado por las pretensiones de su padre de que siga sus pasos al trabajar en una empresa de minería de carbón que hay en esta zona del Pays. C’est un cri de désespoir de ce garçon et un cri de notre part en tant que conteurs audiovisuels pour dire au monde que la Colombie est bien plus que du charbon et du pétrole : c’est une magnifique diversité pleine de contrastes culturels, de musique, de saveur et beaucoup de multiculturalisme » , il a déclaré.

Et il nous a expliqué qu’en plus de l’histoire de Candelario, il y a des thèmes transversaux dans le récit, comme une réflexion sur le soin et protection de l’environnement, la culture noire qui résiste à sa disparition montrant au monde qu’après la fin de l’esclavage, elle a beaucoup à offrir et à apprendre au monde.

Aujourd’hui, c’était le lancement de la bande-annonce et l’année prochaine sera la première de cette production sur diverses chaînes régionales, dont nous vous parlerons plus en détail.