Une mise à jour importante de la vérification du stimulus que vous devez lire maintenant – .

Le gouvernement fédéral est au milieu de plusieurs entreprises massives et complexes en ce moment découlant de la pandémie de coronavirus avec laquelle nous vivons tous depuis plus d’un an maintenant – les efforts comprenant, d’une part, un effort de vaccination incroyablement important pour la plupart de la population américaine.

Sur une note quelque peu connexe, le gouvernement est également en train d’envoyer de nouveaux chèques de relance financés par la loi de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars signée par le président Biden le 11 mars. paiement aux Américains depuis le début de la pandémie, les deux premiers chèques de relance étant distribués par l’administration Trump. Naturellement, il y a eu des problèmes avec ces deux efforts, compte tenu de leur immense ampleur et de la bureaucratie impliquée – ce qui est un froid réconfort pour les Américains qui n’ont toujours pas reçu un ou les deux chèques de relance Trump de l’année dernière. .

Pour tous ceux qui tombent dans ce seau, voici ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Comme nous l’avons noté dans un article précédent, l’IRS dit que toute personne qui n’a pas reçu un premier ou un deuxième chèque de relance l’année dernière, ou qui a reçu des chèques pour des montants inférieurs à ce qu’elle aurait dû, peut être éligible à quelque chose appelé le crédit de remise de récupération 2020. . Ces deux premiers chèques étaient essentiellement des paiements anticipés du crédit que vous pouvez recevoir en totalité en produisant une déclaration de revenus fédérale 2020. Ce qui est un point important, car même si vous ne gagnez pas assez d’argent pour produire normalement une déclaration de revenus, vous devez en produire une cette année afin de réclamer ce crédit.

Le crédit est un moyen de corriger, en amont, toute erreur dans les décaissements des chèques de relance des gens (comme le fait de ne pas avoir reçu un ou les deux chèques en 2020) afin qu’ils reçoivent le plein avantage financier de la myriade de coronavirus du gouvernement. législation d’urgence connexe.

Voici les étapes à suivre pour réclamer réellement le crédit:

Remplissez la ligne 30 de votre formulaire 1040 ou 1040-SR. Vous y réclamerez le crédit – mais commencez par consulter cette feuille de travail de l’IRS qui vous aidera à savoir quoi remplir. Rappelez-vous ce que nous avons dit plus tôt – vous devrez entrer le montant d’argent de relance que vous avez déjà reçu, parce que le montant de votre remboursement ici sera diminué de ce montant (si vous ne le faites pas, l’IRS le fera pour vous). Le remboursement vous sera accordé sous la forme d’un remboursement d’impôt, à moins que vous ne deviez de l’argent. Dans ce cas, le remboursement diminuera le montant de la taxe que vous devez après avoir préparé votre remboursement de 2020. Et tout remboursement, il va sans dire, vous sera envoyé via les informations que l’IRS détient pour vous, par exemple par dépôt direct si l’agence fiscale a vos coordonnées bancaires.

