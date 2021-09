Une mise à jour majeure des commentaires pour les fans

in

Vous savez peut-être que nous avons déployé une nouvelle plateforme de commentaires sur certains de nos sites. Une chose que nous avons entendue haut et fort : il fallait une fonctionnalité très appréciée de l’ancienne plate-forme. Et donc, nous sommes ravis d’annoncer que la clé Z est de retour.

Si vous savez, vous savez, mais au cas où vous ne le savez pas : la touche Z (et sur les appareils mobiles, le bouton Suivant non lu) permet aux lecteurs de sauter entre les commentaires qu’ils n’ont pas vus auparavant, afin de rattraper les derniers commentaires et réponses.

Ce n’était pas une chose facile à transférer, mais nous sommes ravis d’annoncer qu’il est sur le point d’être mis en ligne, juste à temps pour le début de la saison de la NFL. C’est fondamentalement la même chose que l’ancienne version, avec quelques ajustements pour la rendre encore meilleure.

Nous savons que vous demandez cette fonctionnalité depuis longtemps maintenant, et nous espérons que cela rendra les conversations de la communauté plus faciles à lire et à suivre.

Comment ça fonctionne:

Lorsque vous visitez un fil de discussion, vous pouvez appuyer sur la touche Z pour passer au prochain commentaire non lu (surligné en jaune). S’il n’y a pas de commentaires non lus sur la page, mais qu’il y a plus de commentaires à charger, la touche Z chargera automatiquement le prochain lot de commentaires, puis passera au prochain commentaire non lu.

À l’heure actuelle, les commentaires mis en surbrillance/non lus sont spécifiques à l’appareil, il volonté rappelez-vous ce que vous avez vu dans le même navigateur que vous avez utilisé auparavant, mais il habitude rappelez-vous si vous changez d’appareil. La prise en charge multi-appareils viendra à l’avenir.

Ce n’est pas le seul raccourci clavier proposé dans la nouvelle plateforme de commentaires. Voici un résumé rapide :

Z – aller au prochain commentaire non lu shift-A – marquer tous les commentaires qui ont été chargés comme “lu” C – aller au commentaire suivant, qu’il soit nouveau ou non shift-C – aller au commentaire précédent control-B – ajouter /supprimer le texte en gras dans le commentaire que vous écrivez control-I – ajouter/supprimer le texte en italique dans le commentaire que vous écrivez

De plus, vous pouvez désormais voir à quoi les gens répondent en cliquant/tapant sur les mots « en réponse à » sur un commentaire, et nous savons qu’un petit nombre de commentateurs rencontraient parfois un décalage dans le système. Tout a été corrigé.

Nous continuerons à développer et à améliorer la plate-forme, alors faites-nous savoir ci-dessous sur quoi nous devrions travailler ensuite.

Merci de faire partie de notre communauté, et merci de nous aider à vous offrir l’expérience de fan que vous attendez de notre réseau.