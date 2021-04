Une mise à jour passionnante de l’affichage arrive sur plus de téléphones cette année – .

Si vous voulez un nouveau smartphone dès maintenant, vous ne disposez que de quelques options de conception. Tous les iPhone autres que l’iPhone SE ont la même encoche en haut. De même, la plupart des combinés Android ont des écrans perforés. Il existe également une troisième catégorie limitée qui comprend les téléphones pliables. Mais ce sont tous des appareils Android, et leurs écrans pliables sont susceptibles de comporter également des caméras perforantes. Ces variations de conception d’affichage tentent finalement d’atteindre le même objectif, qui est d’augmenter la taille de l’écran autant que possible sans affecter les fonctionnalités de base. C’est pourquoi les caméras à encoche et à perforation sont toujours nécessaires.

Mais 2021 apportera des modifications significatives à la conception de l’affichage sur iPhone et Android, ce qui conduira à des combinés encore plus beaux. La série iPhone 13 aurait une encoche plus petite. Sur Android, divers appareils devraient recevoir des caméras sous-écran, y compris le prochain produit phare pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 3. Mais un nouveau rapport affirme que Xiaomi souhaite également lancer des téléphones avec des caméras sous-écran cette année, y compris pliables et traditionnels. produits phares.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Placer la caméra selfie sous un écran OLED est techniquement possible. Oppo et Xiaomi ont fait la démonstration de leurs prototypes en 2019, bien que la technologie ne soit pas prête pour une consommation de masse. Le problème à résoudre était la performance de la caméra selfie. L’appareil photo doit capturer des photos et des vidéos en collectant la lumière voyageant à travers les pixels de l’écran, de sorte que des algorithmes peuvent être nécessaires pour résoudre les problèmes et améliorer la qualité.

ZTE a publié le premier téléphone au monde avec une caméra sous-écran l’automne dernier, mais le téléphone n’a pas reçu de critiques élogieuses. Ce n’était pas non plus un combiné phare.

Cette année, Samsung a déjà confirmé indirectement que sa technologie UPC (Under Panel Camera) pourrait être prête pour les smartphones. Samsung Display fabrique déjà des panneaux OLED avec des taux de rafraîchissement élevés et une prise en charge UPC.

Un fuiteur Samsung bien connu a affirmé que le Fold 3 obtiendrait la même technologie UPC. Il a déclaré il y a quelques jours que plusieurs fabricants chinois de smartphones lanceraient cette année des téléphones dotés d’écrans UPC similaires, notamment Oppo, Vivo, ZTE et Xiaomi. À l’époque, Ice Universe avait déclaré que le Mix 4 de Xiaomi comporterait un écran UPC sans fournir plus de détails.

Technologie Samsung Under Panel Camera (UPC) développée pour les écrans OLED des ordinateurs portables. Source de l’image: Samsung

Xiaomi a profité des problèmes de Huawei avec le gouvernement américain, absorbant une partie de sa part de marché des smartphones sur les marchés internationaux. Et Xiaomi a de plus grandes ambitions. Le fabricant chinois de combinés a déjà annoncé cette année divers nouveaux produits et innovations mobiles, y compris un concurrent Fold 3 qui est déjà plus abordable que les combinés de Samsung.

Une rumeur d’un blogueur chinois, via MyDrivers, affirme que Xiaomi prévoit d’utiliser une caméra sous-écran dans deux appareils au second semestre, y compris un autre combiné pliable.

Xiaomi utiliserait une technologie de caméra sous-écran de troisième génération prête pour la production de masse. Le système de caméra utilise supposément un nouvel agencement de pixels qui a deux objectifs. Tout d’abord, la section d’affichage couvrant la caméra doit être visuellement indiscernable de l’écran normal. Plus important encore, la disposition des pixels doit permettre à plus de lumière de passer à travers le capteur. Le rapport affirme que la technologie UPC de Xiaomi atteint les mêmes performances de qualité photo qu’un appareil photo conventionnel, grâce aux algorithmes d’optimisation de l’appareil photo de Xiaomi.

Le blogueur n’a pas révélé les noms des prochains produits Xiaomi avec des écrans UPC ou des informations sur la date de sortie. Cependant, si la technologie UPC de Xiaomi a atteint la maturité requise pour la lancer dans des appareils commerciaux, cela signifie que certains des concurrents chinois de Xiaomi pourraient avoir une technologie similaire sous la main. Oppo pourrait être l’un d’entre eux, car la société a commencé à faire la démonstration de la technologie de sous-affichage à peu près au même moment que Xiaomi.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.