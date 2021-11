Une mise à jour positive voit Tottenham se rapprocher du vainqueur du trophée en série Conte

Antonio Conte devrait finaliser un accord pour devenir le nouvel entraîneur-chef de Tottenham mardi après une journée de discussions productives après le limogeage de Nuno Espirito Santo.

Les ancien patron de Chelsea, que les Spurs ont ciblé avant de nommer Nuno cet été, s’est vu proposer un contrat de 18 mois par le club du nord de Londres et est arrivé à Londres lundi pour des entretiens en face à face, selon Sky en Italie.

Les négociations avec l’Italien, sans emploi depuis son départ de l’Inter Milan cet été, sont entrées dans la phase finale lundi après que Nuno a été licencié moins de cinq mois après sa prise de fonction.

Tottenham sont actuellement neuvièmes de Premier League, à 10 points du leader Chelsea, après la triste défaite 3-0 à domicile contre Manchester United samedi.

Nuno a signé un contrat de deux ans en juin après une longue recherche pour trouver le successeur de Jose Mourinho. Cependant, son mandat a duré un peu nos quatre mois pour un total de seulement 17 matchs.

Le départ des Portugais, qui ont quitté les Wolves en mai après quatre saisons à la tête, signifie que Tottenham est à la recherche de son quatrième manager permanent au cours des trois dernières années.

Les Spurs sont les prochains en action avec un match à domicile contre Vitesse Arnhem en Europa Conference League jeudi. Ils se dirigeront ensuite vers Everton en Premier League dimanche.

Pendant ce temps, il est de plus en plus inévitable que Marcelo Brozovic quitte l’Inter Milan – et Manchester United serait l’un des prétendants qui se cachent en arrière-plan.

Brozovic est dans la dernière année de son contrat avec l’Inter, qu’il représente depuis 2015. Il a disputé 256 matchs pour le club, contribuant 25 buts et 34 passes décisives. Mais ils rencontrent des difficultés pour lui faire prolonger son séjour.

Dans l’état actuel des choses, Brozovic pourra négocier avec ses prétendants un accord de pré-contrat à partir de janvier. Man Utd est l’un des clubs qui garde un œil sur la situation.

Selon Inter Live, plusieurs obstacles empêchent Brozovic de signer un nouvel accord.

Ses exigences salariales sont un problème; il veut 6 millions d’euros par saison, alors que l’Inter propose jusqu’à 5 millions d’euros. En outre, la capacité d’Inter à payer la commission de ses agents suscite des inquiétudes.

Inquiétant pour l’Inter, il y a plusieurs admirateurs de Brozovic pour qui cela ne serait pas un problème.

Le rapport nomme Man Utd comme l’un des clubs qui pourraient se permettre de prendre en charge le salaire de Brozovic et de satisfaire ses représentants, qui leur ont proposé ses services.

United recherche actuellement un renfort au milieu de terrain central. Il y a un sentiment qu’ils pourraient trouver une mise à niveau en commençant le duo Fred et Scott McTominay.

De plus, Paul Pogba, Donny van de Beek, Jesse Lingard et Nemanja Matic sont tous confrontés à un avenir incertain, pour diverses raisons.

Star croate en demande

Brozovic, qui aura 29 ans en novembre, a beaucoup d’expérience et de qualité pour apporter une réponse à leurs préoccupations. Mais ils ne sont pas le seul club à rechercher sa signature.

Inter Live affirme qu’il pourrait également y avoir une approche de Tottenham de son directeur général Fabio Paratici. L’Italien travaillait pour les rivaux de l’Inter, la Juventus.

Les Spurs sont à la recherche d’un nouveau manager et espèrent nommer Antonio Conte mardi.

Conte a mené l’Inter au titre de Serie A la saison dernière et Brozovic a disputé 33 de ses 38 matches de championnat.

