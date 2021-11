Une mise à jour sur les blessures voit Klopp admettre que la décision inhabituelle de la star de Liverpool l’a sauvé

L’arrière gauche de Liverpool Andy Robertson est en lice pour l’affrontement de samedi avec Arsenal malgré son départ pour l’Écosse avec une blessure présumée, selon Jurgen Klopp.

Le capitaine écossais a subi ce qui ressemblait à une blessure aux ischio-jambiers lors de la victoire 2-0 de lundi contre l’Écosse. En effet, il est parti en boitant à la 79e minute en se tenant la jambe et avait l’air de souffrir.

Les Reds ont ensuite envoyé Robertson pour un scan. Cependant, le manager Klopp a révélé jeudi que le joueur de 27 ans avait l’air en « bonne » forme avant le retour de son club en Premier League.

En fait, le manager a crédité la reconnaissance par l’arrière gauche de sa blessure et l’ignorance de son désir de rester, comme des facteurs permettant d’éviter une blessure à plus long terme.

« Robbo a eu de la chance, on peut probablement le dire », a déclaré Klopp sur le site officiel de son équipe. « C’était un peu DOMS [delayed onset muscle soreness], l’intensité de tous les matchs auxquels il a joué probablement, plutôt qu’autre chose.

« Il était assez intelligent pour [make] la bonne décision. Il est parti tôt, ce qu’il ne fait généralement pas.

« Mais dans ce cas, c’était tout à fait juste, et il y a donc de bonnes chances qu’il puisse être impliqué le week-end. »

Robertson n’est pas le seul joueur sur lequel Liverpool transpirait sur la forme physique après la trêve internationale. Jordan Henderson s’est retiré du service anglais, tandis que Sadio Mane a subi une blessure aux côtes avec le Sénégal.

« Hendo, un peu plus [injured] que Robbo mais une chance pour le week-end. Nous y travaillons donc », a déclaré Klopp à propos du capitaine de son club.

« Ce n’est pas une blessure grave, mais dans cette courte période, nous devons voir s’il est prêt pour samedi. Mais après cela, à 100 %, et peut-être aussi pour Arsenal.

Défenseur et starlette, impressionnant duo de Serie A – comment Liverpool pourrait s’en sortir en janvier

« Sadio va bien – douloureux mais bien. Tous ceux qui ont eu une contusion aux côtes savent que c’est une chose agaçante. Mais Sad s’est entraîné ici avec nous maintenant dans toutes les sessions.

«Nous l’avons sorti un peu plus tôt ici et là alors que nous savions maintenant que ce serait un contact complet, des trucs comme ça, juste pour lui donner un peu plus de temps pour s’installer. Mais il a l’air bien.

Klopp propose une nouvelle mise à jour sur les blessures de Liverpool

Cependant, Klopp a admis que Joe Gomez (mollet), Naby Keita, James Milner et Roberto Firmino (tous aux ischio-jambiers) restaient absents.

Curtis Jones, quant à lui, sera absent pour une nombre de semaines toujours avec son problème oculaire, décrit comme une « blessure anormale » – mais sa vue s’est rétablie.

Klopp a ajouté: « Je pensais que j’avais vu toutes les blessures en tant que manager, mais c’était vraiment un monstre. Il a été très chanceux – très chanceux – à la fin parce que nous savons tous avec l’œil qu’il n’y a pas de blagues à ce sujet, laissez-moi le dire comme ça.

Liverpool a battu Arsenal 3-1 à Anfield en Premier League la saison dernière.