Une mise à niveau passionnante de l’Apple Watch Series 7 aurait pu fuir – .

L’Apple Watch est le genre de produit Apple qui reçoit des actualisations annuelles. Ils n’apportent pas toujours de refontes majeures ou de nouvelles fonctionnalités massives, bien qu’Apple continue d’affiner à la fois la conception du portable et ses capacités de suivi de la santé. L’Apple Watch Series 7 pourrait être le premier modèle depuis des années à recevoir une refonte majeure, selon certains rapports. Une nouvelle rumeur prétend qu’Apple prépare également un changement important dans le nouveau modèle qui pourrait être une excellente nouvelle pour les fans d’Apple Watch mécontents de la seule fonctionnalité Apple qui ne s’est pas améliorée au fil des ans.

L’Apple Watch offre 18 heures d’autonomie, selon les estimations d’Apple. C’est-à-dire que le portable vous durera toute la journée, mais il faudra le recharger à un moment donné chaque jour ou il manquera inévitablement de jus. Une autre façon de voir les choses est qu’Apple a maintenu cette estimation de 18 heures au fil des ans, malgré toutes les améliorations apportées à l’appareil. La montre dispose de processeurs plus rapides, d’un affichage permanent et de fonctionnalités avancées de suivi de la santé, telles qu’un ECG et un capteur d’oxygène dans le sang.

Le processeur, ou System-in-Package (SiP), est également devenu plus efficace ces dernières années. Et l’écran toujours allumé est doté d’une technologie d’affichage qui permet à Apple d’ajuster dynamiquement l’actualisation de l’écran en fonction de ce qui se passe à l’écran. Incidemment, la même technologie serait appliquée aux téléphones iPhone 13 Pro avec écrans 120 Hz.

Un nouveau rapport de Digitimes (via MacRumors) indique que la nouvelle Apple Watch Series 7 comportera un SiP double face du fournisseur taïwanais ASE Technology.

Comme toujours avec ces rapports, il n’y a aucun moyen de vérifier les informations, et les fournisseurs confirment très rarement les rumeurs concernant les activités d’Apple. Mais le site Web d’ASE Technology indique que la société propose une technologie SiP double face pour ces produits.

Les SiP double face permettent aux fabricants comme Apple de continuer à réduire la taille des modules dans le SiP. En conséquence, le S7 SiP à l’intérieur de l’Apple Watch 7 pourrait occuper encore moins d’espace à l’intérieur de la montre.

L’espace supplémentaire peut être utilisé pour augmenter la taille de la batterie. Bien sûr, il y a toujours une chance que cela ne conduise pas nécessairement à une meilleure estimation de la durée de vie de la batterie pour l’Apple Watch Series 7. L’appareil peut toujours n’offrir qu’une autonomie moyenne d’environ 18 heures, car l’Apple Watch Series 7 peut contenir d’autres composants. qui nécessitent plus d’énergie qu’avant.

Certaines des rumeurs les plus excitantes d’Apple Watch Series 7 affirmaient jusqu’à présent que l’appareil serait doté d’un moniteur de glycémie, mais cela ne semble pas être le cas. Des capteurs supplémentaires qui surveilleraient passivement les paramètres de santé consommeraient de l’énergie.

Que la technologie de conception SiP double face ASE soit utilisée ou non dans l’Apple Watch Series 7, d’autres rumeurs pourraient être interprétées comme une bonne nouvelle pour la batterie. Le nouveau portable est censé faire l’objet d’une refonte significative. L’Apple Watch Series 7 peut présenter des bords plats et l’écran peut être placé plus près du panneau de verre au-dessus. De telles optimisations de conception pourraient permettre à Apple d’ajouter des millimètres supplémentaires à la taille de la batterie, se traduisant par une meilleure durée de vie globale de la batterie.

Ce ne sont que des spéculations à ce stade, mais elles sont basées sur ce qu’Apple aurait fait avec la série iPhone 13. Les nouveaux iPhones sont censés avoir la même hauteur et la même largeur que la série iPhone 12, mais ils seront tous 0,2 mm plus épais. Cela suffit à Apple pour augmenter considérablement la capacité de la batterie des quatre modèles d’iPhone 13.

L’Apple Watch Series 7 sera probablement lancée aux côtés de l’iPhone 13 en septembre. Les démontages d’appareils qui suivent la sortie officielle pourraient nous dire si l’une des rumeurs ci-dessus était exacte.

