Une mise à niveau sérieuse du salon

Alors que Apple et Google offrent des options tentantes pour ceux qui apprécient les fonctionnalités de première partie, Sonos a toujours fourni certains des meilleurs haut-parleurs du marché. Le Sonos Beam original a été salué pour son grand son dans un faible encombrement, avec de nombreuses fonctionnalités modernes pour correspondre. Maintenant, le Sonos Beam Gen 2 vise à s’appuyer sur cela.

À première vue, le Sonos Beam Gen 2 n’offre peut-être pas beaucoup de mises à niveau par rapport à l’original. Mais creusez un peu plus et vous verrez que c’est un digne successeur. Avec des ajouts tels que le support Dolby Atmos et eARC, le Beam Gen 2 rend encore meilleur un produit déjà excellent.

Le Sonos Beam Gen 2 n’est pas bon marché, mais à 450 $, il vaut facilement la peine d’être acheté pour ceux qui peuvent se le permettre. Voici pourquoi.

Conception Sonos Beam Gen 2

Le Sonos Beam Gen 2 offre une empreinte globale et une forme similaires à celles du Beam d’origine. Il est compact, mesurant seulement 25,6 pouces de large, ce qui signifie qu’il devrait s’adapter confortablement sur n’importe quel meuble TV, même devant des téléviseurs plus petits. Il mesure 3,9 pouces de profondeur et 2,3 pouces de hauteur. C’est un peu plus haut que certaines barres de son, mais ne devrait toujours pas obstruer la vue de la plupart des téléviseurs.

Comme le modèle de dernière génération, le Beam Gen 2 est disponible en deux couleurs : noir ou blanc. Je passe en revue le modèle noir. Je n’ai pas vu le modèle blanc en personne, basé sur des images en ligne, je préfère le modèle noir.

Sonos Beam Gen 2 Design Source de l’image : Christian de Looper pour .

Sur les côtés de l’appareil, vous obtiendrez une grille en polycarbonate, qui correspond au Sonos Arc plus cher. Cela contraste avec le modèle de la génération précédente, qui avait un revêtement en tissu sur les côtés. J’ai aimé l’aspect du revêtement en tissu, mais le polycarbonate est nettement plus facile à nettoyer et à entretenir. Cela semble être un compromis équitable pour moi. Quoi qu’il en soit, le Beam Gen 2 est relativement modeste et n’attire pas trop l’attention sur lui-même. Mais il a toujours l’air sympa et est clairement fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure.

Sur le dessus du Beam Gen 2, vous obtiendrez des commandes tactiles capacitives pour le volume, la lecture et le microphone. Il y a aussi une puce NFC intégrée dans le dessus, qui n’est pas visible mais est utilisée pour configurer la barre de son. Nous aborderons la configuration un peu plus tard.

Sur le dos est l’endroit où vous obtiendrez les ports. Il y a un port HDMI pour se connecter au port HDMI ARC ou eARC de votre téléviseur, et un port Ethernet pour une meilleure connectivité. Vous remarquerez peut-être l’absence d’un port optique. Cependant, Sonos inclut un adaptateur avec la barre de son afin que vous puissiez toujours vous connecter à la sortie optique de votre téléviseur si vous le souhaitez.

Le Beam Gen 2 a généralement fière allure. Ce n’est pas aussi large que la plupart des barres de son, mais j’aime bien ça. Je préfère en avoir moins sur mon meuble télé.

Fonctionnalités du Sonos Beam Gen 2

Le Sonos Beam Gen 2 reprend ce qui était génial sur le Beam d’origine et s’appuie sur celui-ci.

Sonos est connu pour offrir des fonctionnalités intelligentes qui intègrent votre appareil à n’importe quel écosystème de maison intelligente, et il en va de même pour le Beam Gen 2. Vous aurez la possibilité de configurer la barre de son avec Amazon Alexa ou Google Assistant, selon votre préférence. Si vous êtes un utilisateur Apple, vous pouvez lire de l’audio via AirPlay 2. C’est toujours génial quand un produit offre ce trio de fonctionnalités. Cela signifie essentiellement que la barre de son peut s’intégrer à la plupart des maisons intelligentes, d’une manière ou d’une autre. Cela dit, j’espère que l’appareil pourra un jour intégrer Siri. Les restrictions d’Apple empêchent que cela se produise de si tôt.

Ports Sonos Beam Gen 2 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Même si vous ne souhaitez pas profiter d’une technologie comme AirPlay, vous pouvez toujours obtenir un son multiroom via l’application Sonos. Vous devrez utiliser des haut-parleurs Sonos dans toute votre maison pour le faire, mais si vous le faites, cela fonctionne très bien.

Le Beam Gen 2 offre une gamme d’excellentes fonctionnalités liées à l’audio. Vous obtiendrez certaines des mêmes fonctionnalités que le Beam d’origine, comme la prise en charge de l’impressionnante technologie TruePlay de Sonos, qui ajuste la réponse en fréquence à votre pièce. Mais vous bénéficierez également de nouvelles fonctionnalités. Le principal d’entre eux est Dolby Atmos, qui représente une énorme avancée pour le Beam et lui permet de produire un son beaucoup plus immersif pour un contenu compatible. Vous devrez vous connecter via ARC ou eARC pour obtenir Atmos, et non optique. Et, si vous voulez un Atmos sans perte, via Dolby TrueHD, vous aurez besoin d’un téléviseur avec une connexion eARC.

Application et configuration Sonos Beam Gen 2

La configuration du Sonos Beam Gen 2 est un jeu d’enfant. Ouvrez simplement l’application et appuyez sur “Ajouter un produit”, puis suivez les instructions à l’écran. L’application vous demandera de brancher la barre de son, puis d’appuyer le téléphone sur la puce NFC de la barre de son, ce qui automatise le reste du processus de configuration. Facile.

Certaines parties de la configuration sont facultatives, mais recommandées. Une fois la barre de son connectée à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Google Assistant ou à Alexa pour les commandes vocales. Et, si vous avez un iPhone, vous pouvez activer TruePlay pour un son plus naturel.

L’application en général est bien conçue et facile à utiliser. En tant qu’utilisateur d’AirPlay, je n’ai pas vraiment utilisé l’application pour contrôler la lecture. Mais il était très facile de regrouper les haut-parleurs dans des pièces, de contrôler les paramètres de la barre de son, de contrôler le volume, etc.

Si vous souhaitez utiliser l’application Sonos pour contrôler l’ensemble de votre expérience d’écoute de musique, il est relativement facile de le faire. Vous pouvez ajouter votre service de streaming musical préféré à l’application Sonos à partir d’une vaste liste de services disponibles. Il prend en charge la plupart des services les plus importants, notamment Apple Music, Spotify et YouTube Music.

Le son Sonos Beam Gen 2

La chose la plus importante à considérer, bien sûr, est le son du Sonos Beam Gen 2. Avant d’entrer dans le vif du sujet, soyez assuré que cela sonne bien. Ce n’est pas une surprise – Sonos a une histoire de construction de produits haut de gamme. Mais c’est quand même sympa.

La barre de son est capable de fournir une réponse des basses profondes qui garantit que des choses comme les explosions ont beaucoup de corps. Lorsque vous écoutez de la musique, les grosses caisses ont facilement assez de poids, tandis que les guitares basses sont épaisses et lourdes. Pour la plupart des utilisateurs, la réponse des basses est parfaitement correcte. Certains, cependant, voudront un peu plus d’extension des basses et de grondement. Malheureusement, le Beam 2 n’est pas livré avec un subwoofer, et bien que vous puissiez en acheter un séparément, cela vous coûtera 750 $ supplémentaires. Encore une fois, la plupart seront satisfaits de ce qui est proposé hors de la boîte.

Commandes Sonos Beam Gen 2 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les médiums et les aigus sonnent bien ici. Il y a beaucoup de détails dans le haut de gamme, et des choses comme les voix peuvent être facilement entendues, sans paraître grêles ou bon marché. C’est une barre de son haut de gamme, et vous pouvez l’entendre. Il sonne aussi beaucoup plus large qu’il n’y paraît, ce qui est utile compte tenu du faible encombrement.

Ensuite, il y a Dolby Atmos, et sur le Sonos Beam Gen 2, c’est… pas mal. Maintenant, il est important de noter que les barres de son comme la Sonos Arc prennent en charge Atmos avec des haut-parleurs littéraux qui pointent vers le plafond et permettent une expérience plus immersive. Le Beam 2 ne fait pas tout à fait cela – au lieu de cela, il utilise la virtualisation pour tromper notre cerveau en lui faisant croire que l’audio vient du plafond. Je n’avais pas le Beam original, ni l’Arc, sous la main lors du test du Beam Gen 2. Mais je peux dire en toute sécurité que le Beam Gen 2 a pu offrir une expérience plus immersive que les barres de son traditionnelles à 3 canaux. Le fait est que vous obtiendrez toujours plus d’immersion à partir d’un Arc – mais c’est un bon compromis pour ceux qui ne veulent pas dépenser de l’argent pour un.

Conclusion

Le Sonos Beam Gen 2 est un équipement impressionnant. Il a un design compact et sobre, offre une gamme de fonctionnalités intelligentes et améliore le Beam d’origine de manière significative. Si vous avez le Beam d’origine, cela ne vaut probablement pas la peine de le mettre à niveau à moins que vous ne vouliez vraiment Dolby Atmos. Mais le Beam Gen 2 est la voie à suivre pour tous ceux qui n’ont que des haut-parleurs bon marché ou qui utilisent toujours les haut-parleurs intégrés de leur téléviseur.

La compétition

Il existe de nombreuses barres de son moins chères de nos jours, mais aucune d’entre elles n’est aussi impressionnante que la Sonos Beam Gen 2. Certaines peuvent sembler légèrement meilleures, mais aucune n’est tout à fait complète. Avec une qualité audio solide, des tonnes de fonctionnalités intelligentes et une intégration avec l’écosystème Sonos, la Beam Gen 2 est la barre de son pour la plupart qui veulent dépenser moins de 500 $.

Si vous voulez quelque chose qui fera vraiment vibrer les murs, alors cela vaut la peine d’envisager une barre de son livrée avec un subwoofer. Dans ce cas, nous vous recommandons la barre de son Vizio M-Series.

Dois-je acheter le Sonos Beam Gen 2

Oui. Le Sonos Beam Gen 2 conserve tout ce que nous aimions de l’original, avec un certain nombre d’améliorations importantes.