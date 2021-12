Une momie égyptienne découverte numériquement pour la première fois

29/12/2021 à 10h41 CET

Le corps momifié d’un ancien pharaon égyptien il a été étudié pour la première fois depuis des millénaires après avoir été « déballé » numériquement. La momie d’Amenhotep Ier, qui régna de 1525 à 1504 av. C., a été trouvé sur un site à Deir el-Bahari il y a 140 ans. Mais les archéologues se sont abstenus de l’ouvrir pour préserver le masque et les bandages exquis.

Les tomodensitogrammes (CT) ont maintenant révélé des informations auparavant inconnues sur le pharaon et son enterrement. « Nous avons pu voir le visage du roi qui est masqué depuis plus de 3 000 ans », a déclaré le Dr Sahar Saleem, professeur de radiologie à la Faculté de médecine de l’Université du Caire et auteur principal de l’étude publiée dans la revue Frontiers in Médicament.

Il a déclaré que la première chose qui a attiré son attention était la façon dont les traits du visage d’Amenhotep I ressemblaient à ceux de son père Ahmose I, le premier pharaon de la 18e dynastie de l’Egypte ancienne, avec un menton étroit, un petit nez étroit, des cheveux bouclés et légèrement saillants dents du haut. Les chercheurs ont également établi qu’Amenhotep I mesurait environ 169 cm grand et avait environ 35 ans lorsqu’il est décédé.

Pour la première fois depuis 3 000 ans, la momie du pharaon Amenhotep Ier a été déroulée (numériquement). C’est ce que les chercheurs égyptiens ont vu. pic.twitter.com/mPhTJmmSWj – Federico Kukso (@fedkukso) 28 décembre 2021

Le Dr Saleem a déclaré que les analyses ont montré qu’il était en très bonne condition physique et en bonne santé au moment de sa mort, sans aucun signe de blessure ou de défiguration due à une maladie. Cela suggérait qu’il était mort des suites d’une infection ou d’un virus.