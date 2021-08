Une monnaie numérique de banque centrale changera-t-elle la donne ?

Selon le cadre adopté pour CBDC par RBI, il y aura un espace pour les banques et les nouveaux intermédiaires fintech pour innover et proposer des produits liés à l’écosystème CBDC.

Par Shilpa Mankar Ahluwalia

La RBI a récemment indiqué qu’elle envisageait l’introduction progressive d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). L’introduction d’une CBDC changera fondamentalement notre écosystème actuel de devises et de paiements, et changera la façon dont les citoyens effectuent des transactions avec la monnaie, impliquera un rôle plus important pour la RBI en tant qu’émetteur de monnaie numérique et modifiera le fonctionnement des banques et des institutions financières.

Une CBDC poussera certainement les paiements numériques à un nouveau niveau. Les monnaies numériques sont capables de pénétrer efficacement dans les zones reculées (probablement un faible accès aux infrastructures bancaires et de paiement physiques). Étant donné qu’un utilisateur n’a besoin que d’un téléphone mobile et d’une connectivité Internet pour effectuer des transactions via une monnaie numérique, une CBDC a la capacité de renforcer l’agenda politique des paiements numériques et de l’inclusion financière. Les autres avantages incluent un facteur de commodité élevé (un moyen sûr, peu coûteux et pratique d’effectuer des paiements), des coûts d’impression de papier-monnaie inférieurs, la réduction du risque systémique de règlements en aval et la capacité d’appliquer les dispositions de LBC/FT, en supposant que la CBDC les transactions ne sont pas anonymes. Les transactions transfrontalières sont un domaine où une CBDC peut réduire considérablement les risques de temps et de règlement, et une fois qu’un cadre réglementaire est bien défini, le marché peut s’attendre à de nombreuses innovations de produits dans cet espace.

Une CBDC a essentiellement cours légal émis sous forme numérique et doit être comprise comme distincte des produits de paiement numérique adossés à une monnaie physique et à des monnaies numériques adossées à des fonds privés (comme les actifs de crypto-monnaie). Certains des principaux avantages de la CBDC ont, dans une large mesure, déjà été obtenus via des produits de paiement basés sur UPI et d’autres produits de paiement numérique. Les principaux moteurs d’une CBDC en Inde seront la réduction du risque systémique et l’introduction de la diversité et de l’innovation dans les paiements numériques. Et, si les utilisateurs adoptent la CBDC comme principal moyen de transaction, cela dépendra en grande partie des choix de conception faits par RBI, en tant qu’émetteur de CBDC, tels que l’interface et l’utilisation d’intermédiaires, si les jetons CBDC porteront intérêt, la capacité de ” convertir » CBDC en espèces physiques, et le degré d’anonymat qui sera associé à l’utilisation de CBDC.

RBI devra faire plusieurs choix de conception lors du déploiement d’un cadre CBDC, et ce sont essentiellement ces décisions qui détermineront les implications pour l’écosystème des paiements numériques. Par exemple, il devra se demander si la CBDC peut être utilisée à la fois pour les paiements de détail (pair à pair) ou se limitera aux paiements de gros (entre les banques et les institutions financières pour le règlement des transactions uniquement), si la CBDC doit être émise via un modèle basé sur un compte ou via un modèle basé sur des jetons, et si les banques ou d’autres institutions financières géreront les aspects d’intégration et d’interface des consommateurs de cette monnaie numérique ou seront-ils directement pris en charge par RBI.

L’émission, le règlement et l’interface liés à une CBDC sont assurés par la banque centrale elle-même, ce qui soulève la question importante de savoir comment les rôles des banques privées dans les systèmes bancaires et de paiement vont évoluer ? Une fois que l’impact possible d’un large passage des consommateurs à la CBDC est une réduction des dépôts bancaires qui affecterait directement la tarification et l’accès au crédit. La RBI devrait alors assumer le rôle d’allocation de crédit et assumer une partie du fonctionnement traditionnellement assumé par les banques. L’introduction de CBDC augmente également l’interface de RBI avec les utilisateurs et pourrait éventuellement obliger RBI à effectuer directement des contrôles KYC, à moins qu’elle ne s’associe avec des banques et d’autres intermédiaires financiers. Selon le cadre adopté pour CBDC par RBI, il y aura un espace pour les banques et les nouveaux intermédiaires fintech pour innover et proposer des produits liés à l’écosystème CBDC.

Alors que la décision d’introduire ou non une CBDC nécessite une réflexion approfondie sur la conception, les implications pour l’écosystème des paiements au sens large et l’accent mis sur les contrôles de sécurité et de confidentialité, l’Inde, en tant que leader mondial des paiements numériques, pourrait également très bien être parmi les premières grandes économies. développer et déployer un cadre CBDC.

L’auteur est Head (FinTech), Shardul Amarchand Mangaldas

Les vues sont personnelles

