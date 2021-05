Une montée en flèche pour le secteur du voyage

Selon India Brand Equity Foundation, le secteur du tourisme devrait croître de 6,7% pour atteindre Rs 35 lakh crore d’ici 2029.

Alors que la pandémie fait rage, le secteur des voyages et du tourisme en Inde continue de prendre des coups. En avril 2021, les agrégateurs de voyages en ligne (OTA) ont enregistré une baisse globale de 41% du trafic en ligne mensuel, selon un rapport de JM Financial. Cependant, cette fois, contrairement à l’année dernière, le secteur s’est préparé à l’impact. Des partenariats hôtel-hôpital accélérés et une flexibilité pour les voyageurs grâce à des annulations et des extensions faciles, des EMI à faible coût et des programmes de paiement à l’hôtel sont parmi les rares initiatives adoptées par les entreprises d’accueil et de voyage.

L’année dernière, plusieurs OTA ont proposé des séjours et des travaux pour faire face à l’accalmie des voyages, car les voyages internationaux et les voyages d’affaires s’étaient arrêtés. En 2020, les gens étaient prudents mais optimistes, disent les analystes. Le secteur des voyages et du tourisme a vu ses revenus baisser à 10-15% des niveaux d’avant Covid au cours du trimestre d’avril à juin 2020. En juillet-septembre 2020, il est passé à 25% des niveaux d’avant Covid et en janvier -Mars 2021, il est passé à 70%.

Selon une enquête Deloitte menée en avril 2021, 44% des Indiens se sentent en sécurité dans un hôtel. L’industrie s’attend à ce qu’avec le début de la saison de la mousson, les gens souhaitent s’aventurer avec des protocoles de sécurité adéquats, comme un rapport négatif obligatoire sur Covid-19, qui pourrait permettre des voyages plus sûrs et avoir moins d’impact sur les affaires que l’année dernière.

Selon India Brand Equity Foundation, le secteur du tourisme devrait croître de 6,7% pour atteindre Rs 35 lakh crore d’ici 2029. En 2019, l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie a contribué à 6,8% du PIB de l’Inde, selon le World Travel & Tourism Council.

Voyage conscient

Au cours de la deuxième vague de la pandémie, conscients des besoins des consommateurs, les acteurs des compagnies aériennes et des hôtels se concentrent sur l’offre d’une assurance de sécurité et d’une expérience de réservation pratique. Un porte-parole de MakeMyTrip a déclaré: «Dans un contexte d’incertitude croissante, nous travaillons à offrir plus de flexibilité à nos voyageurs pour apporter des modifications ou des ajustements de dernière minute à leurs réservations de voyage essentielles.» Dans le cadre de son segment de réservation de train, MakeMyTrip a récemment introduit une politique d’annulation gratuite qui permet à un passager de bénéficier d’un remboursement complet au cas où il ou elle annule le billet avant que le graphique ne soit préparé.

Plusieurs acteurs de l’industrie voient des requêtes affluer pour les longs séjours. Pour ce faire, SaffronStays a introduit un programme d’adhésion, appelé First Family Membership, qui offre une «expérience sans tracas pour les membres et les non-membres», déclare Devendra Parulekar, son fondateur.

Un déploiement plus rapide et plus fluide des vaccins, espère l’industrie, stimulera le sentiment de voyage à l’avenir. Aloke Bajpai, PDG et directeur d’Ixigo, déclare: «Nous sensibilisons à l’importance de maintenir l’hygiène et de se faire vacciner; nous avons récemment introduit un outil de recherche de créneaux de vaccination sur notre application pour aider les utilisateurs à réserver des créneaux.

Bons temps à venir

Les hôtels d’affaires sont particulièrement confrontés à un dilemme car les voyages internationaux restent suspendus. Beaucoup d’entre eux ont dû recourir à des remises importantes – abaissant les tarifs à près de 50% des prix pré-Covid – au cours des mois d’avril et de mai, déclare Jaideep Dang, directeur général, Hotels & Hospitality Group, JLL. «L’industrie concentre ses énergies sur les portefeuilles là où il y a un besoin», ajoute-t-il.

Plusieurs hôtels de la ville se sont liés aux hôpitaux des environs, offrant leur inventaire de chambres pour les soins aux patients et la quarantaine. Lemon Tree Gurgaon, par exemple, s’est associé à l’hôpital Medanta.

Contrairement à l’année dernière, les restrictions liées à Covid sont plus claires cette fois-ci. En outre, l’industrie fonde ses espoirs sur un indice de confiance des consommateurs légèrement plus élevé, étant donné que les consommateurs sont désormais largement familiarisés avec les pratiques de sécurité et d’hygiène. Après une chute drastique du chiffre d’affaires en avril 2021, Rajat Mahajan, partenaire de Deloitte India, note que «l’industrie du voyage devrait reprendre plus rapidement au prochain trimestre, par rapport à l’année dernière».

