Une montre de plongée hybride intelligente

Withings a lancé la ScanWatch Horizon. La montre hybride allie l’esthétique d’une montre de plongée à l’intelligence habituelle de Withings en matière de surveillance de la santé. Le prix commence à 499,95 € en Europe, avec un lancement aux États-Unis prévu plus tard cette année.

Si vous avez aimé le concept de la Withings ScanWatch, mais que le design était un peu trop simple à votre goût, il existe une nouvelle variante dans la nature. Aujourd’hui, la société a annoncé le Withings ScanWatch Horizon, qui associe le kit de santé éprouvé ScanWatch à une façade de montre de plongée.

La caractéristique la plus apparente de l’Horizon est son extérieur robuste. Un corps en acier inoxydable et en titane, une lentille en verre saphir de 43 mm et un bracelet en fluoroélastomère complètent la façade de l’Horizon, y compris un cadran de plongée rotatif et des aiguilles brillantes à contraste élevé. En tant que montre hybride, la ScanWatch Horizon comprend également un petit écran circulaire qui fournit des lectures de notification intelligentes, des statistiques de santé et facilite la navigation dans les menus. Une nouvelle couronne pressable est également présente.

Les smarts habituelles de Withings sont également incluses. Le ScanWatch Horizon contient un suivi approfondi du sommeil, un suivi des activités, un ECG à la demande et un capteur SpO2 de qualité médicale informant la surveillance des perturbations respiratoires. En tant que montre de plongée, l’Horizon dispose également d’une résistance à l’eau de 10 ATM, idéale pour des profondeurs d’eau de 100 m. De plus, la durée de vie de la batterie de 30 jours adoucit l’attrait.

Tarifs et disponibilité de Withings ScanWatch Horizon

La plongée n’est pas un passe-temps bon marché, alors ne vous attendez pas à ce que le Withings ScanWatch Horizon soit à bas prix. Il est disponible avec une teinte bleue ou verte et commence à 499,95 € (~ 585 $) pour les acheteurs en Europe continentale. C’est un joli centime pour une montre hybride, surtout par rapport aux montres intelligentes contemporaines de Samsung, Apple et Garmin. Vous pouvez également acheter deux ScanWatches régulières pour ce prix.

Withings ScanWatch Horizon

Cependant, Withings vise un créneau particulier ici, et l’Horizon semble une montre de plongée accomplie avec une intelligence supplémentaire. La majeure partie de cette prime est également le résultat de l’accent mis sur la qualité de construction.