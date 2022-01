Une montre intelligente vous permet d’écrire des textes dans les airs en utilisant uniquement vos doigts

01/04/2022

Des chercheurs de l’Université du Zhejiang en Chine ont développé une montre intelligente qui permet à l’utilisateur d’écrire des messages dans les airs. Une application capture ensuite ce texte et le saisit sur l’appareil, sans que l’utilisateur n’ait besoin de toucher l’écran.

Une application installée sur un Montre intelligente permet d’écrire des textes dans les airs et de les transférer vers l’appareil, simplifiant ainsi l’envoi de messages et d’autres tâches nécessitant la saisie de texte. Un programme informatique fournit des données de mouvement du poignet et de la main à un modèle d’intelligence artificielle, intégrant ainsi les mouvements du poignet et du bout des doigts lors de la frappe.

Selon un communiqué de presse de l’Université du Zhejiang, les volontaires de l’étude menée dans ce centre universitaire chinois ont obtenu un diplôme vitesse d’écriture moyenne de 8,1 mots par minute, et en même temps un taux d’erreur moyen sur les mots à l’écriture compris entre 3,6% et 11,2%. La recherche a été récemment publiée dans IEEE Transactions on Mobile Computing.

Les montres intelligentes et le problème de saisie de texte

Il ne fait aucun doute la grande avancée que les montres intelligentes ont récemment enregistrée, permettant à l’utilisateur de porter un petit ordinateur capable de vous fournir des données de localisation, des indicateurs physiques lors de l’exercice, des paramètres de santé ou un accès et une réponse instantanés aux messages texte et aux e-mails, entre autres fonctions importantes.

Cependant, une limitation à prendre en compte est que lorsque entrez du texte dans une montre intelligente, nous ne pouvons utiliser qu’une seule main, ce qui peut gêner et ralentir la tâche. Peut-être que la solution immédiate qui vient à l’esprit lorsque nous pensons à la saisie de texte sur ces appareils est l’utilisation de messages vocaux. Il ne fait aucun doute que cela peut être une option très intéressante, mais elle a aussi différentes limites.

Par exemple, dans certains contextes, il serait impossible de maintenir la confidentialité de ce que nous communiquons. De plus, l’environnement peut nous conditionner à travers des bruits ou des sons qui rendent difficile la transmission claire du message. Comme si cela ne suffisait pas, le applications vocales ils consomment plus de ressources et de capacité de stockage informatique que ceux qui utilisent du texte.

Face à cela, des chercheurs asiatiques se sont lancés le défi de créer une application permettant de saisir du texte sur une montre connectée éliminant l’utilisation obligatoire d’une surface de contact physique, comme, par exemple, l’écran tactile de l’appareil. Par conséquent, ils ont pensé à développer une application qui permet d’atteindre saisir le texte écrit en l’air.

Des mots dans l’air

Sa création, appelée AirText, déduit les textes écrits dans l’air avec le bout du doigt en utilisant les lectures du Unité de mesure inertielle (IMU), qui est utilisé dans des outils tels que l’accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre. Ces fonctionnalités de la montre intelligente sont utilisées pour définir des paramètres tels que le positionnement et l’emplacement, mais dans ce cas, elles sont également utilisées comme saisie de texte.

La nouvelle application devait contourner un problème majeur : l’écriture dans l’air: les mouvements du poignet et ceux effectués avec le bout du doigt utilisé ne coïncident pas toujours, d’où des problèmes de décodage des textes. Pour résoudre ce problème, un groupe de volontaires a épelé plus de 25 000 caractères à l’aide de cinq types différents de montres intelligentes, tandis qu’un programme informatique collectait des données sur les mouvements de leurs poignets et de leurs mains.

Avec toutes ces informations, un Système d’intelligence artificielle a réussi à cerner la relation entre les mouvements du poignet des utilisateurs et les caractères qu’ils épelaient du bout des doigts. Avec la prise en charge de ce modèle, AirText atteint une grande efficacité pour saisir le texte écrit dans les airs dans l’appareil, quel que soit le type de montre connectée utilisé ou le style d’écriture unique de chaque utilisateur.

Référence

AirText : Saisie de texte à une main dans les airs pour les montres intelligentes COTS. Wei Dong et al. Transactions IEEE sur l’informatique mobile (2021). DOI : https : //doi.org/10.1109/TMC.2021.3130036