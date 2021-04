Une montre intelligente Wear OS de luxe

Montblanc a annoncé la disponibilité de sa montre intelligente Summit Lite aux États-Unis.La Montblanc Summit Lite contient un corps en aluminium recyclé, elle est également alimentée par le Snapdragon 3100 SoC, propose des applications de santé personnalisées et fonctionne sur Wear OS.

Après avoir fait ses débuts en Europe plus tôt cette année, le Montblanc Summit Lite est enfin disponible aux États-Unis. La dernière montre intelligente Wear OS de la marque de luxe allemande a l’intention de cibler les consommateurs plus riches en forme et soucieux de la durabilité avec la Summit Lite.

Esthétiquement, la Montblanc Summit Lite est une montre intelligente sobre et sans intérêt. C’est une bonne chose si vous aimez le design minimaliste, et il existe de nombreuses autres montres intelligentes pour ceux qui veulent plus de flash. Le Summit Lite porte un écran AMOLED 390 x 390 de 1,19 pouces recouvert de verre Gorilla à l’avant. Il est monté dans un boîtier en aluminium recyclé et en acier inoxydable de 43 mm, tandis que les options de bracelet incluent du caoutchouc ou du tissu en quatre variations de couleurs.

Deux «poussoirs» dépassent du côté droit du Summit Lite, flanquant une couronne pivotante centrale. Ce petit nœud devrait accélérer la navigation dans les menus et les notifications de Wear OS.

Voir également: Les meilleures montres intelligentes Michael Kors que vous pouvez acheter

En interne, une batterie de 400 mAh alimente le SoC Snapdragon 3100 du Summit Lite. Bien qu’il partage le silicium avec son aîné, le Summit Lite a une batterie plus petite que le précédent appareil de Montblanc, le Summit 2 Plus. Cela est en grande partie dû au boîtier et à l’encombrement plus petits du Lite. Il comprend également 1 Go de RAM, 8 Go de stockage interne et une résistance à l’eau de 5 ATM.

Les fonctionnalités habituelles de la smartwatch s’appliquent également. Le Summit Lite contient NFC pour Google Pay, un GPS pour les coureurs et les cyclistes et un moniteur de fréquence cardiaque. Montblanc précharge également la montre avec un certain nombre de ses propres applications. Cardio Coach suit la VO2 max et fait des recommandations aux régimes d’entraînement, tandis que Body Energy suit «l’épuisement mental et physique» en utilisant les données d’activité et de sommeil. Enfin, des applications dédiées de surveillance du sommeil et du stress sont également disponibles.

Montblanc Summit Lite: Prix et disponibilité

Le Montblanc Summit Lite sera mis en vente aux États-Unis à partir du 22 avril et vous coûtera 860 $ via le site officiel. À titre de comparaison, la montre est disponible dans la boutique européenne de Montblanc pour 815 € (~ 978 $).

En ce qui concerne les montres intelligentes de luxe Wear OS, c’est un prix assez élevé. Mais c’est en grande partie vrai pour les montres intelligentes Montblanc. Le sommet original a fait ses débuts en 2017 pour 890 $. Le Summit 2 Plus est arrivé l’année dernière chez Verizon pour 1170 $, bien qu’il prenne en charge LTE.

Néanmoins, Montblanc espère que son nom, sa nouvelle approche écologique et ses applications sur mesure pourront donner au Summit Lite un certain succès commercial. Mais que pensez-vous de la montre? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.