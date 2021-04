Une montre pas chère avec Alexa smarts

Huami a lancé la montre intelligente Amazfit Bip U Pro en Inde.La montre sera disponible à partir du 10 avril au prix de 4999 Rs (~ 68 $).

Huami a lancé la montre intelligente Amazfit Bip U Pro aux États-Unis à la fin de l’année dernière, étant essentiellement une Amazfit Pop Pro rebaptisée qui avait déjà été lancée en Chine. Il semble que l’attente sera bientôt terminée pour les consommateurs indiens, car Huami a lancé la montre localement aujourd’hui.

L’Amazfit Bip U Pro est un cran au-dessus de la montre Bip U standard, se différenciant du modèle vanille en incluant le GPS embarqué et l’intelligence d’Alexa. Sinon, il partage l’écran couleur de 1,43 pouce du Bip U, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de la SpO2 et la résistance à l’eau 5ATM.

Les autres fonctionnalités disponibles sur la smartwatch incluent 60 modes d’entraînement, la surveillance du stress, le suivi du sommeil, le système d’évaluation PAI de Huami et jusqu’à neuf jours de jus.

Huami a révélé que l’Amazfit Bip U Pro coûtera 4 999 Rs (~ 68 $) et sera disponible via Amazon et le site Web Amazfit à partir du 10 avril. La montre sera disponible en noir, vert et rose.

