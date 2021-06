Une mort cataclysmique a presque anéanti tous les requins il y a 19 millions d’années – .

in

Les requins sont souvent considérés comme l’un des groupes d’animaux les plus raffinés de la planète entière. Sur une longue période, les requins ont réussi non seulement à persister, mais aussi à prospérer. Les requins vivaient aux côtés des dinosaures il y a des dizaines de millions d’années, et bien que les espèces se soient succédées, les requins que nous voyons aujourd’hui ne sont pas si différents de ceux qui rôdaient sur les vagues lorsque des dinosaures colossaux piétinaient sur la terre ferme. Ils ont une endurance incroyable, mais de nouvelles recherches suggèrent qu’ils ont enduré une période incroyablement difficile dans un passé pas si lointain.

Dans un nouvel article publié dans la revue Science, deux chercheurs expliquent comment ils sont accidentellement tombés sur ce qui semble être la preuve d’une extinction massive de requins il y a environ 19 millions d’années. L’événement a considérablement réduit les populations de requins, entraînant une énorme baisse du nombre de populations, comme en témoigne une réduction des fossiles dans les sédiments océaniques. Plus de 90 % des fossiles de requins disparaissent soudainement dans les archives fossiles de l’océan ouvert à cette époque, et plus de 70 % des espèces de requins disparaissent complètement.

Meilleure offre du jour Les acheteurs envahissent Amazon pour obtenir ces prises intelligentes les plus vendues pour 4,37 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 17,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme l’explique Elizabeth Sibert du Département des études terrestres et planétaires de Yale, elle et la co-auteur Leah Rubin n’avaient pas prévu de trouver un événement d’extinction de masse. Ils espéraient initialement former une sorte de chronologie de la vie aquatique sur une période de 85 millions d’années, mais sont tombés sur la mort des requins en étudiant les données.

« J’étudie les dents de poisson microfossiles et les écailles de requin dans les sédiments des grands fonds, et nous avons décidé de générer un enregistrement de l’abondance des poissons et des requins sur 85 millions d’années, juste pour avoir une idée de la variabilité normale de cette population. à long terme », explique Sibert. “Ce que nous avons trouvé, cependant, c’est cette chute soudaine de l’abondance des requins il y a environ 19 millions d’années, et nous savions que nous devions approfondir nos recherches.”

Avant l’incroyable déclin, il y avait environ 10 fois plus de requins dans les océans de la Terre qu’il n’y en a aujourd’hui. La chute est quelque chose dont les requins dans leur ensemble ne se sont jamais vraiment remis, même après près de 20 millions d’années. Les chercheurs attribuent ce changement dramatique à une sorte de bouleversement de l’écosystème, mais ils ne savent pas exactement ce qui l’a déclenché.

“Cet intervalle n’est connu pour aucun changement majeur dans l’histoire de la Terre”, note Sibert, “mais il a complètement transformé la nature de ce que signifie être un prédateur vivant en pleine mer.”

La découverte de la mort des requins pourrait finalement nous apprendre ce qui pourrait arriver si nous ne faisons pas attention à la façon dont nous affectons les océans d’aujourd’hui. Les humains ont la mauvaise habitude de pousser les espèces au bord du gouffre ou même de les anéantir complètement. Les populations de requins subissent actuellement un stress dû à divers facteurs, notamment les changements dans les écosystèmes provoqués par le réchauffement climatique. La disparition complète des espèces peut provoquer d’énormes changements dans n’importe quel écosystème, nous devons donc être conscients que le temps presse et que nous devons faire plus pour protéger ces espèces que nous ne l’avons fait jusqu’à présent.

Meilleure offre du jour Les acheteurs envahissent Amazon pour obtenir ces prises intelligentes les plus vendues pour 4,37 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 17,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission