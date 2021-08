Une multinationale dresse une “liste noire” avec 144 Espagnols contre le glyphosate

23/08/2021 à 9h04 CEST

Des scientifiques espagnols, des journalistes, des politiciens, des militants écologistes et des personnalités publiques sont présentés dans un ‘liste noire’ fabriqué par la société américaine Monsanto, producteur de produits agrochimiques et de biotechnologie agricole. Le fichier comprend les données personnelles de 144 personnes d’Espagne qui se sont distinguées par leur rejet du glyphosate, un herbicide fabriqué par Monsanto et classé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme “Probablement cancérigène pour l’homme & rdquor;.

Une base de données similaire contenant des données sur plus de 200 personnes a conduit les autorités françaises à infliger une amende de 400 000 euros à l’entreprise. Monsanto a compilé des listes similaires dans quatre autres pays et institutions de l’UE, avec des données privées d’un total de 1 475 personnes.

Dans la “liste noire” espagnole se trouvait le député de United We Can Juantxo López de Uralde, contrairement à l’utilisation d’herbicide. Avant de prendre connaissance de sa présence dans cette base de données, il y a deux ans, le parlementaire a reçu environ 200 lettres manuscrites dans lesquelles de prétendus agriculteurs exigeaient qu’il respecte l’utilisation du glyphosate. Il n’est pas certain que les deux événements soient liés.

Également sur la « liste noire », dressée en 2016 et 2017, le député d’Izquierda Unida Eva Garcia Sampere, pour être “fortement contre & rdquor; du pesticide. Monsanto a tenté de la faire changer d’avis via le lobby espagnol des entreprises phytosanitaires.

La liste française avait été révélée il y a deux ans par le journal français ‘Le Monde’ et la chaîne française ‘France 2’. Cette découverte a incité sept victimes à porter plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Commercialisé depuis 1970Cette instance a statué il y a quelques semaines : elle considère que Monsanto, propriété depuis 2018 du géant allemand Bayer, a collecté des données auprès de ces personnes pour leur capacité à influencer l’opinion publique sur l’utilisation du glyphosate controversé., commercialisé depuis 1970 sous le nom de Roundup.

Les données collectées par Monsanto comprenaient l’agence ou l’entreprise pour l’emploi et le poste occupé, l’adresse professionnelle, les numéros de téléphone fixe et mobile, l’adresse e-mail et, dans certains cas, le compte Twitter.

Le dossier répertorie également dans un indice de 1 à 5 la capacité d’influence de chaque personne citée et son niveau éventuel de soutien à Monsanto dans des produits tels que les herbicides et les organismes génétiquement modifiés (il produit également des semences transgéniques).

La CNIL a conclu que Monsanto a enfreint les réglementations en vigueur sur la protection des données, en n’informant pas les personnes concernées de leur inclusion dans le dossier. Malgré le fait que les données du dossier aient été collectées légalement (elles étaient publiques), les personnes concernées, n’étant pas informées, n’ont pu exercer leur droit d’opposition.

Après que l’existence des listes de Monsanto a été rendue publique, Bayer a commandé une enquête au cabinet d’avocats américain Sidley Austin, qui a conclu que les listes étaient « totalement légales & rdquor; car ils ne contenaient que des informations publiques.

L’entreprise a publié un rapport dans lequel elle a noté qu’elle n’avait trouvé aucune preuve de surveillance illégale aux personnes incluses dans le fichier. Bayer a contacté toutes les personnes concernées pour les informer de sa présence sur la liste et leur donner ainsi la possibilité d’exercer leur droit d’opposition.

Des indemnités de licenciement de plusieurs millions de dollars aux États-UnisLes listes avaient été dressées par une agence de relations publiques américaine en plein débat au sein de l’Union européenne (UE) sur le glyphosate, contre lequel plusieurs condamnations règlements de plusieurs millions de dollars aux États-Unis pour les cancers attribué à son utilisation comme composant d’un herbicide.

Bayer a accepté en 2020 de verser 10,9 milliards de dollars (9,33 milliards d’euros) à une grande partie des dizaines de milliers de plaignants aux Etats-Unis qui affirmaient avoir été touchés par le glyphosate.

Malgré cela, la multinationale allemande défend que des études scientifiques indiquent que le glyphosate est “sûr & rdquor;. Le débat autour de ce composé est intense aux États-Unis, notamment après qu’un juge a rejeté en mai un accord de millionnaire pour régler les futurs procès contre le cancer liés au glyphosate. Il y a près de 43 000 plaignants américains en attente de jugement, affirmant que leur santé avait été endommagée par l’utilisation du Roundup.

L’Union européenne est également embourbée dans un profonde controverse autour du glyphosate. Certains pays prennent déjà des mesures. Le Luxembourg l’a déjà interdit. L’Allemagne a annoncé qu’elle l’interdirait dans les années à venir. Au Mexique, il sera interdit à partir de 2024 “en raison de ses effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement & rdquor;.

L’utilisation du glyphosate dans l’UE a été renouvelée pour cinq ans en 2017. Son utilisation sera donc légale jusqu’en décembre 2022. Lors du vote, le front anti-glyphosate était mené par la France, l’Italie et la Belgique. Le groupe en faveur de l’herbicide était dirigé par l’Espagne (gouverné par le PP), la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

L’herbicide le plus utilisé au mondeLe glyphosate (N-phosphonométhylglycine) est l’herbicide le plus utilisé au monde. Il est utilisé pour le désherbage et l’entretien des jardins, et même, en Colombie, pour éliminer les cultures illégales de coca.

Les agriculteurs défendent son utilisation. Ils soulignent qu’il n’y a pas d’alternative aux plantations extensives. Et ils assurent que l’éliminer augmenterait l’empreinte carbone du secteur. Parce que cela forcerait une augmentation du travail du sol, de la main-d’œuvre et de l’utilisation de machines.

Greenpeace, de son côté, a lancé une campagne contre le renouvellement de l’autorisation de vente de glyphosate dans l’UE à partir de décembre 2022. Elle l’estime « Un poison & rdquor;. Des millions d’hectares de terres agricoles, de parcs et même de trottoirs à travers le monde sont aspergés de glyphosate chaque année, selon l’ONG.

« Lorsqu’il est utilisé en agriculture, ce composé pénètre dans le sol, s’infiltre dans l’eau et ses résidus restent sur les cultures. C’est dans ce que nous mangeons, dans l’eau que nous buvons et dans nos corps & rdquor;, dénonce Greenpeace.

« Impacts graves sur l’environnement & rdquor ;ETil y a « des preuves solides & rdquor; que le glyphosate est “cancérigène pour les animaux”, souligne Greenpeace. Il soupçonne également qu’il agit “comme un perturbateur endocrinien et qu’il est toxique pour la reproduction”.

L’utilisation du glyphosate a d’autres “de graves impacts sur l’environnement& rdquor;, car il contamine les sols et l’eau et affecte les organismes aquatiques, des algues microscopiques aux poissons et mollusques, en passant par les grenouilles et leurs têtards, et des organismes tels que les vers de terre, qui sont essentiels pour maintenir et augmenter la fertilité des sols, explique Greenpeace.

Enfin, l’utilisation du glyphosate « réduit la diversité et la quantité des espèces végétales et donc il peut affecter les organismes vitaux pour l’agriculture, tels que les pollinisateurs& rdquor;, conclut l’ONG. Greenpeace met en avant l’agriculture biologique comme alternative à l’utilisation d’engrais et de pesticides de synthèse.

« Non seulement c’est la meilleure option pour protéger notre santé et l’environnement, mais elle est capable de nourrir la planète si les bons investissements sont faits et d’être une source imparable d’emplois verts », conclut Greenpeace. L’ONG a collecté en cinq mois plus d’un million de signatures contre l’utilisation du glyphosate dans l’UE.

