Une multiplicité de célébrités distribuent des collections NFT et se positionnent dans des millions

En 2021, les célébrités se sont rassemblées dans l’espace de la crypto-monnaie en nombre incalculable, et la mode des actifs de jetons non fongibles a également gonflé de célébrités. Au cours des dernières semaines, des musiciens, des sportifs professionnels, des artistes et plus ont façonné leurs orteils dans l’écosystème NFT.

Les célébrités ont vu le battage médiatique de la NFT et la pauvreté

Les données du marché de nonfungible.com illustrent par le passé qu’il y a eu 27 850 ventes d’actifs de jetons non fongibles (NFT) au cours des 7 jours précédents. Les 27 850 ventes avaient été établies pour 42 millions de dollars et le prix moyen par vente de NFT était de 1 520 dollars sur la base des statistiques du 14 mars 2021. Désormais de près chaque jour, il y a une nouvelle vente d’étape NFT, une nouvelle célébrité fabriquant un NFT et une myriade de nouveaux marchés NFT. Le battage médiatique de la NFT s’accompagne également d’un désaccord important en raison de la manière dont ces fichiers musicaux, images et autres types d’objets de collection sont rangés. En mars, le hoopla de la NFT a exhorté un nombre décent de célébrités à déposer leurs actifs de jetons non fongibles.

Par exemple, le marché NFT Makersplace a proclamé que le joueur numéro 1 de la NFL, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, avait une tactique pour abandonner un groupe de NFT.

Le quart-arrière de Kansas City, Patrick Mahomes, libérera une collection de NFT sur Makersplace le 17 mars à 15h30 (PST).

Mahomes est très répandu et dans les séries éliminatoires 2019-2020, Mahomes a conduit les Chiefs au Super Bowl LIV et les Chiefs ont battu les 49ers de San Francisco. Le 17 mars à 15h30 (PST) sur Makersplace, Mahomes présentera une collection de NFT qui sont «centrés sur des moments importants de la vie de Mahomes».

«L’influence colossale de Mahomes sur notre culture, principalement aux États-Unis, est indéniable», a déclaré l’équipe de Makersplace. « L’un des plus grands quarts de tous les temps, la propagation de Mahomes s’étend au-delà du sport, temporaire comme base d’inspiration pour tous. Avec cette Droplet, il dévoilera une autre dimension de lui-même que le monde a jusqu’alors à voir. Nous sommes heureux de présenter au monde cette nouvelle facette de Mahomes et de permettre aux fans de posséder une partie de son héritage.

La collection Mahomes NFT fait de l’ombre à l’extrémité ajustée de la NFL pour les Buccaneers de Tampa Bay, l’entrée de Rob «Gronk» Gronkowski. La collection des joueurs NFL les plus répandus est contenue sur le marché Opensea.io et les objets de collection commémorent les 4 championnats historiques de Gronk avec 5 cartes à collectionner NFT en édition limitée.

La finition serrée pour les Buccaneers de Tampa Bay, Rob ‘Gronk’ Gronkowski a gratuitement une collection de cartes NFT.

« Le joyau de la couronne de la gouttelette sera une rare carte réfracteur Rob Gronkowski Career Highpoint 1 sur 1, qui comprend une rencontre avec « Gronk » et des billets pour l’un de ses jeux une saison ultérieure », note le compte OpenSea. La collection Rob Gronkowski NFT s’est terminée pour plus de 1,75 million de dollars en ETH sur le marché. La vente «Gronkowski Career Highlight Refractor Card» s’est clôturée à 19 h (HE) dimanche soir.

Le total collectif de la vente aux enchères de cartes Gronk NFT indique une moyenne de 5000 $ par carte, et les débuts de Gronkowski dans le NFT étaient la vente maximale d’un NFT individuel par un athlète dans le passé (433000 $).

Le groupe Kings of Leon a présenté son nouvel album ‘When You See Yourself’, et il comprend des NFT développés par Yellow Heart Factories.

Récemment, le groupe Kings of Leon a dévoilé son dernier album ‘When You See Yourself’, qui comprend des NFT qui dévoilent des pochettes d’album exclusives ainsi que le LP vinyle ‘Golden Eye’. Le groupe a travaillé avec la société de technologie blockchain Yellow Heart et les chiffres montrent que les NFT de Kings of Leon ont déjà élevé 2 millions de dollars des NFT depuis le lancement de l’album le 5 mars. Les aides soutiennent les équipes musicales tout au long de la pandémie de Covid-19.

Artistes d’enregistrement multi-platine, artistes de rue bien reconnus, militants politiques et superstars latines

Mercredi précédent, l’artiste de séquences multi-platine Lil Pump a également publié une collection de NFT à travers la scène Sweet. De plus, avec la nouvelle collection de NFT, Lil Pump a libéré un atout NFT rare « Esskeetit Diamond VVS » qui vise à reproduire le look de l’une des pièces du rassemblement de bijoux de plusieurs millions de dollars du rappeur américain.

Le célèbre artiste hip-hop Lil Pump a combiné l’écosystème NFT.

Lil Pump a commenté: «C’est l’avenir. Maintenant, vous pouvez vivre comme moi et personnaliser un objet de collection NFT rare de l’une de mes chaînes préférées, ‘

En plus de Lil Pump, l’artiste théorique russe, militante politique et créatrice de Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, est également entrée dans le monde des actifs non fongibles (NFT). L’artiste a gratuitement une nouvelle vidéo pour son dernier single ‘PANIC ATTACK’, qui a été réalisé par le créateur AR primé Asad J.Malik et produit par sa société d’hologrammes, Jadu.

L’artiste théorique russe, militante politique et créatrice de Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova a également des NFT gratuits.

Le single de Tolokonnikova était également gratuit dans une série de quatre NFT et les collectionneurs peuvent les acquérir sur Basis. Le produit des NFT sera reversé au logement des victimes de violence domestique en Russie que Pussy Riot a renforcé entre-temps en avril 2020.

La superstar latine, Ozuna, a coopéré avec le célèbre artiste de rue Alec Monopoly et le célèbre marchand d’art Avery Andon pour aider à promouvoir les NFT nommés «Artgrails».

Le travail d’équipe de célébrités faisant une vente NFT composée comprend également le célèbre artiste de rue Alec Monopoly et la superstar latine, Ozuna. En collaboration avec le célèbre marchand d’art Avery Andon, la collection présentera des «Artgrails» autonomes. Les actifs répertoriés des Artgrails sont des NFT à édition incomplète, et le site Web artgrails.com explique que «toutes les versions implémentent la technologie Queue-It». Cela signifie que le protocole se dispute en contradiction avec les bots et défend le marché des excès de serveur. Le marché, tel que Makersplace & Opensea, s’attache au portefeuille Metamask fondé par Web3 ETH.

Davantage de musiciens, de célébrités et d’athlètes professionnels se heurteront probablement au mouvement NFT. Bien qu’il soit ferme de dire si oui ou non, l’écosystème NFT, ou même une partie de celui-ci, pourrait disparaître. Les partisans de la NFT parient sur le fait que les actifs de jetons non fongibles dureront pour modifier une myriade d’industries et remodeler le paysage. Les célébrités voient également les énormes sommes d’argent gracieuses dans l’espace NFT, et cela peut fondamentalement exprimer à un mondain ce que vaut véritablement son nom symbolique.