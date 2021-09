Leur principal appel est que les chauffeurs reçoivent un meilleur salaire afin que les nouvelles recrues puissent être trouvées plus facilement et que les existants soient conservés. Les entreprises britanniques manquent désormais de 100 000 conducteurs, un chiffre qui a doublé en trois ans. La Road Haulage Association (RHA) a déclaré avoir mis en garde contre la crise imminente en 2018 et a maintenant remis au gouvernement le plan d’action, via le Daily Express.

Le directeur général Richard Burnett a déclaré : « La pénurie de chauffeurs n’est pas nouvelle. Cela fait des années que nous avertissons les ministres à ce sujet.

La recherche de jeunes recrues intervient alors que l’industrie lutte contre un problème d’image et de mauvaises infrastructures routières pour les conducteurs longue distance.

Les deux tiers des camionneurs ont 45 ans ou plus et ne sont pas remplacés. Les chauffeurs gagnent des salaires supérieurs à la moyenne de 30 000 £ ou plus, mais sont obligés de travailler des quarts de travail exténuants et passent parfois des semaines loin de chez eux. Pendant ce temps, les chauffeurs du métro de Londres sont payés environ 55 000 £.

L’ancien ministre des routes et détenteur d’une licence poids lourds, Sir Mike Penning, a déclaré : « Ce pays ne peut pas survivre sans transporteurs. Nous les tenons pour acquis.

« Ce que nous devons faire, c’est laisser tout le monde – et je veux dire tout le monde – connaître les problèmes qu’ils rencontrent.

« Nous devons nous demander pourquoi les gens ne veulent pas être dans l’industrie. Il y a une myriade de raisons, y compris les salaires et le mode de vie.

Les patrons de l’industrie ont déclaré que les recrues potentielles sont rebutées par des horaires antisociaux et des modes de vie malsains.

La pénurie de chauffeurs qualifiés et leur salaire dérisoire figurent en tête de liste des problèmes que l’industrie souhaite résoudre, notamment l’imposition de zones d’air pur qui interdisent les poids lourds des centres-villes, des installations en bordure de route sales qui sont souvent classées parmi les pires d’Europe, et la menace continue posées par des bandes d’immigrés clandestins dans des ports comme Calais et Dunkerque.

La RHA a averti à plusieurs reprises que les problèmes liés à la formation et à l’apprentissage des conducteurs, à l’accès à une main-d’œuvre étrangère, au stationnement et aux installations pour les conducteurs créeraient un enfer pour les consommateurs avant Noël. Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré : « Un salaire plus élevé est quelque chose que nous sommes heureux de voir. Les gens devraient pouvoir travailler dur et être payés convenablement.

“Cela corrigera un problème systémique car il a été constamment compromis.”

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: «Comme l’a clairement indiqué le secrétaire aux Transports, il s’agit d’un problème mondial aggravé par le coronavirus, et c’est précisément grâce à nos interventions pré-pandémiques que nous sommes en mesure de proposer les solutions les plus récentes.

« Nous prenons une série de mesures pour soutenir l’industrie, notamment en rationalisant le processus pour les nouveaux conducteurs de poids lourds. »

Mais M. Burnett a déclaré: «Plus de 95% de tout ce que nous avons au Royaume-Uni vient à un moment donné à l’arrière d’un camion. Sans camions, nous n’obtenons rien. Il est essentiel qu’en tant que nation, nous commencions à aimer le camion.