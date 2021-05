Une mystérieuse base aérienne en construction sur une île volcanique au large du Yémen dans le détroit de la mer Rouge | Monde | Nouvelles

Une base aérienne est en cours de construction sur l’île de Mayun, un passage maritime crucial pour les expéditions d’énergie et le fret commercial. Bien qu’aucun pays n’ait revendiqué la base aérienne de l’île Mayun dans le détroit de Bab el-Mandeb, le trafic maritime associé à une tentative antérieure de construction d’une piste à travers l’île de 3,5 miles de long relie les Émirats arabes unis.

Les responsables du gouvernement yéménite affirment désormais que les Emiratis sont également derrière ce dernier effort, même si les EAU ont annoncé en 2019 qu’ils retiraient leurs troupes d’une campagne militaire dirigée par l’Arabie saoudite combattant les rebelles houthis du Yémen.

Jeremy Binnie, rédacteur en chef pour le Moyen-Orient de la société de renseignement open source Janes, a déclaré: «Cela semble être un objectif stratégique à plus long terme pour établir une présence relativement permanente.

«Il ne s’agit peut-être pas que de la guerre au Yémen et vous devez voir la situation du transport maritime comme assez importante là-bas.»

La piste sur l’île de Mayun permet à quiconque la contrôle de projeter de l’énergie dans le détroit et de lancer facilement des frappes aériennes sur le Yémen continental.

Mystérieuse base aérienne en construction sur une île volcanique au large du Yémen. (Image: Google Maps)

Il fournit également une base pour toutes les opérations dans la mer Rouge, le golfe d’Aden et à proximité de l’Afrique de l’Est.

Des images satellites de Planet Labs Inc. obtenues par l’Associated Press montraient des camions à benne basculante et des niveleuses construisant une piste de 1,85 kilomètre sur l’île le 11 avril.

Le 18 mai, ces travaux semblaient terminés, avec trois hangars construits sur un tarmac juste au sud de la piste.

Une piste de cette longueur peut accueillir des avions d’attaque, de surveillance et de transport.

Un effort antérieur qui a ensuite été abandonné a commencé vers la fin de 2016. L’effort a poussé les travailleurs à essayer de construire une piste encore plus grande de plus de trois kilomètres de long, ce qui permettrait les bombardiers les plus lourds.

Des responsables militaires du gouvernement du Yémen, que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite soutient depuis 2015, affirment que les EAU sont en train de construire la piste.

Les responsables, s’adressant anonymement à Associated Press, ont déclaré que des navires émiratis avaient transporté des armes, du matériel et des troupes militaires sur l’île de Mayun ces dernières semaines.

Les responsables émiratis à Abu Dhabi et l’ambassade des Émirats arabes unis à Washington n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les responsables militaires ont déclaré que les tensions récentes entre les Émirats arabes unis et le président yéménite Abed Rabbo Mansour Hadi provenaient en partie d’une demande émiratie pour que son gouvernement signe un bail de 20 ans pour Mayun.

Les responsables émiratis n’ont reconnu aucun désaccord.

Le projet de construction initial qui a échoué est survenu après que les forces émiraties et alliées ont repris l’île aux militants houthis soutenus par l’Iran en 2015. À la fin de 2016, des images satellites montraient des travaux de construction en cours là-bas.

Des remorqueurs associés à Echo Cargo & Shipping LLC, basé à Dubaï, et des péniches de débarquement et des transporteurs de Bin Nawi Marine Services LLC, basé à Abu Dhabi, ont aidé à amener des équipements sur l’île lors de cette première tentative, selon les signaux de suivi enregistrés par la société de données Refinitiv.

Les photos satellites de l’époque montrent qu’ils ont déchargé le matériel et les véhicules dans un port temporaire en bord de mer.

Echo Cargo & Shipping a refusé de commenter, tandis que Bin Nawi Marine Services n’a pas répondu à une demande de commentaire. Les données d’expédition récentes ne montrent aucun navire enregistré autour de Mayun, ce qui suggère que celui qui a fourni le transport maritime pour la dernière construction a désactivé les dispositifs de suivi du système d’identification automatique de leurs bateaux pour éviter d’être identifié.

La construction s’est initialement arrêtée en 2017, probablement lorsque les ingénieurs ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas creuser dans une partie des caractéristiques escarpées de l’île volcanique pour incorporer le site de l’ancienne piste de l’île.

Le bâtiment a redémarré sérieusement sur le nouveau site de la piste vers le 22 février, selon des photos satellites, plusieurs semaines après que le président Joe Biden a annoncé qu’il mettrait fin au soutien américain à l’offensive saoudienne contre les Houthis.

La décision apparente des Emiratis de reprendre la construction de la base aérienne intervient après que les EAU aient démantelé des parties d’une base militaire qu’ils dirigeaient dans la nation est-africaine d’Erythrée comme terrain de départ pour sa campagne au Yémen.

Eleonora Ardemagni, analyste à l’Institut italien d’études politiques internationales, a déclaré que si la Corne de l’Afrique était «devenue un endroit dangereux» pour les Emiratis en raison des concurrents et des risques de guerre locaux, Mayun avait une petite population et offrait un site précieux pour surveillance de la mer Rouge. Il y a eu une augmentation des attaques et des incidents dans la région.

Mme Ardemagni a déclaré: «Les Emiratis sont passés d’une politique étrangère de projection de puissance à une politique étrangère de protection de puissance.

«Cela augmente leur capacité à surveiller ce qui se passe et à prévenir d’éventuelles menaces par des acteurs non étatiques proches de l’Iran».

La force expéditionnaire al-Qods des gardiens de la révolution paramilitaires iraniens aurait mené une opération similaire sur un cargo stationné depuis longtemps à proximité du Yémen avant d’être apparemment la cible d’une attaque israélienne.

Mayun, également connue sous le nom d’île de Perim, se trouve à trois kilomètres au sud-ouest du Yémen.

Les puissances mondiales reconnaissent l’emplacement stratégique de l’île depuis des centaines d’années, notamment avec l’ouverture du canal de Suez reliant la Méditerranée et la mer Rouge.