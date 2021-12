En 2018, une explosion cosmique massive a fait son chemin vers la terre sous la forme d’un éclair bleu brillant. Le flash a été rapidement surnommé AT2018cow, ou « la vache ». À l’époque, beaucoup pensaient qu’il pouvait s’agir d’une supernova. Cependant, le sursaut était beaucoup plus rapide que la plupart des supernovas. Ainsi, les scientifiques ont commencé à s’intéresser davantage à l’événement. Maintenant, ils ont découvert que l’explosion aurait pu être la naissance d’un trou noir ou d’une étoile à neutrons.

Les scientifiques pensent qu’une explosion cosmique aurait pu être la naissance d’un trou noir

Source de l’image : NASA/CXC/Univ du Texas à Arlington/M. Millard et al.

Une nouvelle étude sur l’événement a été publiée lundi dans Nature Astronomy. Dans ce document, les scientifiques postulent que l’explosion cosmique dont nous avons été témoins il y a deux ans aurait pu être la naissance d’un trou noir.

Auparavant, nous pensions que le sursaut cosmique aurait pu être la mort d’une étoile, une supernova. Ce sont les explosions les plus puissantes que nous ayons vues dans l’espace jusqu’à présent. Alors que cette théorie était bonne pour l’époque, le flash d’énergie que les scientifiques ont vu était beaucoup plus rapide que ne le sont habituellement les supernovas. De plus, la quantité d’énergie dans l’explosion cosmique était supérieure à ce que nous avons vu dans une supernova.

« La quantité d’énergie était supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle de la supernova typique à effondrement du cœur. Et la question était de savoir ce qui pourrait produire cette source d’énergie supplémentaire », a écrit Dheeraj Pasham, chercheur au MIT dans un communiqué de presse. Pasham est également l’auteur principal de la nouvelle étude qui examine plus en profondeur l’explosion cosmique.

Sur la base des données que les chercheurs ont étudiées, ils pensent que l’explosion cosmique était en effet la mort d’une étoile. Cependant, ils croient également qu’avec cette mort, un objet compact comme un trou noir ou une étoile à neutrons est né. L’objet nouveau-né a ensuite continué à dévorer l’énergie qui l’entourait. Essentiellement, il a mangé l’étoile de l’intérieur. Ce processus a ensuite libéré l’énorme explosion d’énergie dont nous avons été témoins sur Terre en 2018.

Un transitoire optique bleu extrêmement rapide

Source de l’image : ESA/Hubble & NASA, W. Blair ; Remerciements : Leo Shatz

Mais « la vache » n’est pas la seule découverte faite en 2018. En fait, les scientifiques ont découvert plusieurs explosions extragalactiques cette année-là. Ils appellent ces explosions des transitoires optiques bleus rapides, des FBOT en abrégé. Essentiellement, ce sont les explosions les plus brillantes que nous ayons vues dans l’espace. Et, de nombreux scientifiques pensent qu’il s’agit d’un nouveau phénomène astrophysique.

Ce que cette nouvelle étude a révélé, cependant, c’est que AT2018cow est un FBOT extrême. Il a une luminosité élevée et une évolution rapide. Parce que l’objet est situé à 200 millions d’années-lumière de la Terre, les scientifiques ne disposent que des données que nous avons pu recueillir à partir de l’explosion cosmique dont nous avons été témoins. En tant que tel, l’identité complète de l’objet reste un mystère.