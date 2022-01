Une mystérieuse nouvelle mini-série Netflix vient de s’envoler au sommet des charts

Avec autant d’émissions et de films originaux que Netflix en propose, certains vont inévitablement passer entre les mailles du filet. Mais alors que de nombreuses émissions télévisées n’obtiennent jamais l’attention qu’elles méritent, d’autres sortent de nulle part pour faire sensation. Ne cherchez pas plus loin que Squid Game plus tôt cette année. Il pourrait s’écouler des années avant qu’une émission ne dépasse le méga-hit coréen, mais en attendant, une nouvelle mini-série mystère sur Netflix appelée Stay Close explose dans les charts quelques jours seulement après ses débuts.

Stay Close est maintenant diffusé sur Netflix

En 2018, Netflix a signé un accord de plusieurs millions de dollars avec l’écrivain Harlan Coben. Coben a écrit des dizaines de mystères et de thrillers au cours de sa carrière, dont beaucoup ont été adaptés. Stay Close est la cinquième série basée sur le travail de Coben que Netflix a produit dans le cadre de l’accord. Coben est producteur sur Stay Close, comme il l’était auparavant sur The Stranger, The Woods, The Innocent et Gone for Good.

Voici le synopsis officiel de la mini-série Stay Close de Netflix, ainsi que la bande-annonce :

Avec des sensations fortes, un suspense captivant et des secrets de crimes passés qui commencent à se dévoiler, Stay Close se demande à quel point vous connaissez vraiment quelqu’un. Quatre personnes cachent chacune de sombres secrets à leurs proches ; Megan (Jumbo) une mère de trois enfants qui travaille, Ray (Armitage), un photographe documentaire autrefois prometteur, Broome (Nesbitt) un détective incapable de lâcher l’affaire froide d’une personne disparue, et Lorraine (Parish), un vieil ami de Megan . Alors que le passé revient les hanter, menaçant de ruiner leur vie et celle de ceux qui les entourent, quelle sera leur prochaine action ?

Est-ce que ça vaut le coup de streamer ?

Aussi excitant que cela puisse être de voir une émission méconnue monter en flèche dans la liste des 10 meilleurs Netflix, popularité ne signifie pas toujours qualité. Dans le cas de Stay Close, dont la première a eu lieu le 31 décembre, il n’y a pas encore beaucoup de critiques en ligne. Cela dit, celui de notre site sœur IndieWire est loin d’être inspirant :

Il y a plus de tension dans « Rope » à trois mains d’Alfred Hitchcock (1948) ou dans l’adaptation de Roman Polanski de la pièce d’Ariel Dorfman « Death and the Maiden » (1994), que « Stay Close » ne peut arracher ses cliffhangers fatigants et ses balançoires. fils, dispersés tout au long d’une saison de huit épisodes.

Votre kilométrage peut varier, mais avec la surabondance de thrillers sur Netflix, vous voudrez peut-être chercher ailleurs. Bien sûr, si vous avez déjà tout gorgé de tout le reste, cela peut valoir le coup.

Si vous cherchez un autre thriller à suspense de Harlan Coben que les gens semblaient généralement apprécier, consultez Safe, avec Michael C. Hall. Contrairement à ses autres émissions Netflix, Safe n’est basé sur aucun des romans de Coben. De plus, comme toutes les émissions Netflix de Coben jusqu’à présent, c’est une montre rapide.