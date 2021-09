Une naine brune primordiale appelée L’Accident trouvée en trébuchant dans la Voie Lactée

Les scientifiques ont identifié une vénérable naine brune surnommée “L’Accident” qui est presque aussi vieille que l’univers lui-même qui traverse notre voisinage galactique à un demi-million de kilomètres à l’heure – et cela bouleverse ce que nous pensions savoir de ces étranges, pas tout à fait- des objets spatiaux-étoiles-mais-pas-tout-à-fait-une-planète.

Comme l’explique LiveScience, les naines brunes sont mieux considérées comme des étoiles ratées ; des corps sérieusement massifs qui vont de 13 à 80 fois la taille de Jupiter, mais n’ont pas tout à fait la masse pour allumer la fusion nucléaire dans son noyau pour devenir une étoile. Au lieu de cela, leur chaleur se dissipe avec le temps, ce qui en fait un peu plus que des braises stellaires difficiles à détecter.

L’accident a été découvert – vous l’avez deviné – par accident par un astronome citoyen nommé Dan Caselden, qui utilisait un programme informatique en ligne maison pour passer au crible de nouvelles données astronomiques à la recherche de naines brunes. Caselden étudiait un groupe complètement différent de candidats naines brunes lorsque l’accident est soudainement apparu.

(Crédit image : NASA/JPL-Caltech)

Ce qui a intrigué les scientifiques à propos de l’Accident, c’est que la lumière infrarouge qui se dégage indique qu’il fait très froid, et doit donc être très vieux, mais dans d’autres longueurs d’onde, l’Accident est apparu beaucoup plus lumineux, indiquant qu’il s’agissait d’une naine brune plus jeune.

N’étant pas prêts à laisser passer une telle contradiction, les astronomes ont localisé l’objet à l’aide d’un télescope infrarouge à l’observatoire WM Keck à Hawaï ainsi que des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer. Ce qu’ils ont trouvé était encore plus étrange, publié dans une étude de juin dans The Astrophysical Journal Letters.

Situé à environ 50 années-lumière de nous, l’Accident traverse la galaxie à environ 500 000 mph (environ 800 000 km/h). C’est beaucoup plus rapide que les autres naines brunes découvertes à ce jour, et indique que l’Accident est effectivement ancien. Sa vitesse incroyable est probablement due aux effets accumulés de corps gravitationnels plus grands comme de véritables étoiles qui le lancent autour de la Voie lactée.

Il y a aussi la question de sa composition : elle a une très faible teneur en méthane, un composé courant chez les naines brunes. Les auteurs de l’étude pensent que cela est dû à l’âge avancé de la naine brune. S’étant formé lorsque l’univers était jeune et que les explosions stellaires massives connues sous le nom de supernova n’avaient pas eu le temps de distribuer suffisamment d’atomes de carbone dans l’univers pour que l’hydrogène des naines brunes puisse se lier.

“Ce n’est pas une surprise de trouver une naine brune aussi vieille, mais c’est une surprise d’en trouver une dans notre arrière-cour”, a déclaré le co-auteur de l’étude Federico Marocco, astrophysicien à Caltech, dans un communiqué. “Nous nous attendions à ce que des naines brunes aussi anciennes existent, mais nous nous attendions également à ce qu’elles soient incroyablement rares. La chance d’en trouver une si proche du système solaire pourrait être une heureuse coïncidence, ou cela nous dit qu’elles sont plus courantes que nous ne le pensions .”

“Cette découverte nous dit qu’il y a plus de variété dans les compositions des naines brunes que nous n’en avons vu jusqu’à présent”, a déclaré Davy Kirkpatrick, astrophysicien au Infrared Processing & Analysis Center de Caltech à Pasadena, en Californie et co-auteur de l’étude. « Il y en a probablement d’autres plus étranges, et nous devons réfléchir à la façon de les rechercher. »

Analyse : la science n’est pas réservée qu’aux scientifiques professionnels

Il est facile de penser que la science est quelque chose que font les scientifiques professionnels, mais pendant une grande partie de l’histoire scientifique, la science a été avancée par des personnes ayant des emplois quotidiens plus banals.

En fait, ce n’est vraiment qu’à l’époque industrielle et moderne que les scientifiques sont devenus une “profession” que vous pourriez poursuivre comme carrière. C’est aussi quelque chose auquel n’importe qui peut contribuer s’il en a la passion et si vous êtes disposé et capable de suivre une approche scientifiquement rigoureuse. L’Accident est l’une de ces contributions et il y en a d’innombrables autres comme celle-ci apportées par des personnes travaillant tard le soir sur un projet passionnant.

Donc, si vous aimez la science mais que vous avez toujours eu l’impression que vous étiez obligé de lire à ce sujet, il n’y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour vous lancer. Vous pourriez même nommer une nouvelle découverte quelque chose de complètement décalé et la laisser partir vers le bas dans l’histoire.