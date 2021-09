Une nation célèbre le 20e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre

Un détail du mémorial du 11 septembre est visible à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre à Manhattan, New York, États-Unis, le 11 septembre 2021.

Mike Ségar | .

Le 11 septembre 2001, 19 militants affiliés au groupe extrémiste islamique al-Qaïda ont détourné quatre avions de ligne commerciaux dans le but de commettre des attentats-suicides contre des cibles aux États-Unis. Deux des avions ont atterri dans les tours jumelles du World Trade Center à New York, un troisième a percuté le Pentagone juste à l’extérieur de Washington, DC, et le quatrième s’est écrasé dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie. Les attaques coordonnées ont tué des milliers de personnes et blessé des dizaines d’autres, ce qui en fait l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol américain. Les attaques terroristes dévastatrices ont propulsé la nation dans ce qui allait devenir sa plus longue guerre.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendront samedi à New York, en Virginie et en Pennsylvanie pour marquer le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre. Les Bidens seront accompagnés de l’ancien président Barack Obama et de l’ancienne première dame Michelle Obama, ainsi que de l’ancien président Bill Clinton et de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton lors de leur visite dans le Lower Manhattan à New York.

À Shanksville, en Pennsylvanie, les Bidens rejoindront la vice-présidente Kamala Harris et le deuxième gentleman Doug Emhoff, ainsi que l’ancien président George W. Bush et l’ancienne première dame Laura Bush.

Les visites de Biden interviennent moins de deux semaines après le départ des dernières troupes américaines d’Afghanistan le 31 août, mettant ainsi fin à la guerre de près de 20 ans des États-Unis en réponse aux attentats de 2001.

Voici quelques scènes de la commémoration du 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre.

Le sergent Edwin Morales tient une photo de son cousin Rubin Correa du moteur 74 par l’installation Tribute in Light avant le 20e anniversaire

Le sergent Edwin Morales tient une photo de son cousin Rubin Correa du moteur 74 par l’installation Tribute in Light avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre à New York, États-Unis, le 10 septembre 2021.

Mario Anzuoni | .

Un homme pleure au mémorial du 11 septembre à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre

Un homme pleure au mémorial du 11 septembre à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre à Manhattan, New York, États-Unis, le 11 septembre 2021.

Mike Ségar | .

Le président Biden et la première dame Jill Biden se tiennent aux côtés des anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama et de l’ancienne première dame Michelle Obama.

(LR) L’ancien président Bill Clinton, l’ancien président Barack Obama, l’ancienne première dame Michelle Obama, le président Joe Biden, la première dame Jill Biden et l’ancien maire de New York Michael Bloomberg assistent à la cérémonie annuelle de commémoration du 11 septembre au mémorial national du 11 septembre and Museum le 11 septembre 2021 à New York.

Chip Somodevilla | .

Katie Mascali est réconfortée par son fiancé Andre Jabban alors qu’ils se tiennent près du nom de son père Joseph Mascali, avec FDNY Rescue 5

Katie Mascali est réconfortée par son fiancé Andre Jabban alors qu’ils se tiennent près du nom de son père Joseph Mascali, avec FDNY Rescue 5, alors qu’ils assistent aux cérémonies du 11 septembre 2021, marquant les attentats du World Trade Center à Manhattan.

Craig Ruttle | . | .

Un membre de la famille des victimes du 11 septembre rend hommage à FDNY Ten House

Un membre de la famille des victimes du 11 septembre rend hommage à FDNY Ten House lors du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à New York, New York, États-Unis, le 11 septembre 2021.

Amr Alfiky | .

Le président Biden avec l’ancien président Obama et Clinton se tiennent pour l’hymne national

(LR) L’ancien président Bill Clinton, l’ancienne première dame Hillary Clinton, l’ancien président Barack Obama, l’ancienne première dame Michelle Obama, le président Joe Bien, la première dame Jill Biden, l’ancien maire de New York Michael Bloomberg, la partenaire de Bloomberg Diana Taylor, présidente de la La Chambre Nancy Pelosi (D-CA) et le chef de la minorité sénatoriale Charles Schumer (D-NY) représentent l’hymne national lors de la cérémonie annuelle de commémoration du 11 septembre au National 9/11 Memorial and Museum le 11 septembre 2021 à New York. .

Chip Somodevilla | . | .

Un membre du FDNY se tient près du bassin réfléchissant nord

Un membre des pompiers de New York (FDNY) se tient près du bassin réfléchissant nord du mémorial du 11 septembre à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre à Manhattan, New York, États-Unis, le 11 septembre 2021.

Mike Ségar | .

Une rose est posée sur un banc au Pentagone national du 11 septembre

Une rose repose sur un banc au Mémorial national du Pentagone du 11 septembre le 11 septembre 2021 à Arlington, en Virginie.

Gagnez McNamee | .

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin (à gauche) et le président de l’état-major interarmées, le général Mark A. Milley, représentent l’hymne national lors de la cérémonie de célébration du 11 septembre au Pentagone

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin (à gauche) et le chef d’état-major interarmées, le général Mark A. Milley, représentent l’hymne national lors de la cérémonie de célébration du 11 septembre au Pentagone au Mémorial national du Pentagone le 11 septembre 2021 à Arlington , Virginie.

Gagnez McNamee | .

Bruce Springsteen se produit lors de la cérémonie de commémoration du 11 septembre à New York

Le musicien américain Bruce Springsteen interprète une chanson lors d’une cérémonie commémorant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre contre le World Trade Center, à New York, le 11 septembre 2021.

Jim Watson | . | .

Une cloche sonne pendant une minute de silence lors de la cérémonie de commémoration du 11 septembre

Une cloche sonne pendant une minute de silence lors de la cérémonie annuelle de commémoration du 11 septembre au National 9/11 Memorial and Museum le 11 septembre 2021 à New York.

Chip Somodevilla | . | .

Des militaires américains assistent à la cérémonie de célébration du 11 septembre au Pentagone au Mémorial national du Pentagone du 11 septembre

Des militaires américains assistent à la cérémonie de célébration du 11 septembre au Pentagone au Mémorial national du Pentagone du 11 septembre le 11 septembre 2021 à Arlington, en Virginie.

Gagnez McNamee | .

La sécurité est vue lors d’une commémoration du 11 septembre au mémorial national du vol 93 à Shanksville, en Pennsylvanie.

La sécurité est vue lors d’une commémoration du 11 septembre au mémorial national du vol 93 à Shanksville, en Pennsylvanie, le 11 septembre 2021.

Mandel Ngan | . | .

« C’est la nation que je connais » : l’ancien président George W. Bush s’exprime à Shanksville, en Pennsylvanie.

L’ancien président américain George W. Bush s’exprime lors d’une commémoration du 11 septembre au mémorial national du vol 93 à Shanksville, en Pennsylvanie, le 11 septembre 2021.

Mandel Ngan | . | .

Le vice-président Kamala Harris s’exprime à Shanksville, en Pennsylvanie

Le vice-président américain Kamala Harris s’exprime lors d’une commémoration du 11 septembre au mémorial national du vol 93 à Shanksville, en Pennsylvanie, le 11 septembre 2021.

Mandel Ngan | . | .

Les membres de la famille et les proches des victimes assistent à la cérémonie annuelle de commémoration du 11 septembre

Les membres de la famille et les proches des victimes assistent à la cérémonie annuelle de commémoration du 11 septembre au National 9/11 Memorial and Museum le 11 septembre 2021 à New York, aux États-Unis, le 11 septembre 2021.

Chip Somodevilla | .

Les noms des victimes des attentats du 11 septembre sont affichés sur un écran à Times Square

Les noms des victimes des attentats du 11 septembre sont affichés sur un écran à Times Square lors du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à New York, New York, États-Unis, le 11 septembre 2021.

Jeenah Lune | .

Des drapeaux marquent le 20e anniversaire de l’Université Pepperdine à Malibu, en Californie.

Un homme touche un drapeau lors de la 14e vague annuelle de drapeaux à la veille du 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre à Alumni Park à l’Université Pepperdine le 10 septembre 2021 à Malibu, en Californie.

David McNew | .

Une personne touche le nom d’une victime sur le mémorial du 11 septembre

Une personne touche le nom d’une victime sur le mémorial du 11 septembre à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre à Manhattan, New York, États-Unis, le 11 septembre 2021.

Mike Ségar | .