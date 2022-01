Une nation en attente veut parler avec un manager

Sarah LyallSam 1 janvier 2022, 07:13·10 min de lecture

Une nation en attente veut parler à un manager. (Shira Inbar/Le New York Times)

Les nerfs à l’épicerie étaient déjà à vif, à cause de ces choses alors que la pandémie s’affaisse vers sa troisième année, lorsque le client est arrivé. Il voulait du Cambozola, une sorte de fromage bleu. Il était enfermé depuis longtemps. Il parcourut la zone laitière ; rien. Il a signalé un employé qui n’a pas non plus vu le fromage. Il lui a demandé de chasser à l’arrière et de le rechercher sur l’ordinateur du magasin. Pas de chance.

Et puis il l’a perdu, juste un autre membre incontrôlable du grand chœur de l’indignation des consommateurs américains, à la manière de 2021.

« Avez-vous vu un homme dans la soixantaine faire une crise de colère parce que nous n’avons pas le fromage importé cher qu’il veut ? » a déclaré l’employée, Anna Luna, qui a décrit l’ambiance dans le magasin, dans le Minnesota, comme « en colère, confuse et craintive ».

« Vous regardez quelqu’un et vous pensez : Je ne pense pas qu’il s’agisse du fromage. »

C’est un moment étrange et incertain, surtout avec l’omicron qui traverse le pays. Les choses semblent brisées. La pandémie ressemble à une bande de Möbius de mauvaises nouvelles. Les entreprises continuent de reporter les dates de retour au bureau. Les Centers for Disease Control and Prevention ne cessent de modifier leurs règles. La discorde politique s’est transformée en haine politique. Et lorsque les gens doivent se rencontrer dans des contextes transactionnels – dans les magasins, dans les avions, par téléphone lors d’appels au service client – ils sont, selon les mots de Luna, « devenir des enfants ».

Peut-être l’avez-vous ressenti vous-même, vos émotions en guerre avec votre meilleure nature. Une montée de colère lorsque vous entrez dans votre pharmacie locale, souffrant de symptômes COVID-y, pour constater qu’il n’y a plus de thermomètres, sans parler des tests d’antigène. Une explosion d’agacement face aux règles élaborées concernant les cartes de vaccination et les cartes d’identité dans les restaurants – des règles avec lesquelles vous êtes vous-même d’accord ! — parce que tu dois attendre dehors, qu’il fait froid, et que tu as laissé ton portefeuille dans la voiture.

Un sentiment de rage presque meurtrière chez le représentant de la compagnie de carte de crédit qui vient de vous informer que, n’ayant pas répondu correctement aux questions de sécurité, vous avez été bloqué sur votre propre compte. (Note à moi-même : adopter un ton de sarcasme hautain n’est pas un bon moyen de résoudre ce problème.)

« Les gens sont juste – je déteste le dire parce qu’il y a beaucoup de gens vraiment sympas – mais quand ils sont méchants, ils sont beaucoup plus méchants », a déclaré Sue Miller, qui travaille dans une association professionnelle à but non lucratif à Madison, Wisconsin. « C’est comme, au lieu de dire : « Cela m’a vraiment dérangé », ils disent : « Qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? » C’est une échelle de moyenne différente.

La méchanceté du public a forcé de nombreuses industries en contact avec le public à repenser ce qui était autrefois un article de foi : que le client a toujours raison. Si les employés doivent maintenant assumer de nombreux rôles inattendus – thérapeute, flic, négociateur en résolution de conflits – alors les gestionnaires du lieu de travail agissent comme des gardes de sécurité et des videurs pour protéger leurs employés.

Dans une épicerie spécialisée de Traverse City, dans le Michigan, un directeur du nom de Shea O’Brien a récemment été accusé d’être incapable de lire par un client enragé qu’une sorte de poisson annoncé comme étant à prix réduit s’était vendue. Dans un autre cas, a déclaré O’Brien, un homme qui ne voulait pas porter de masque a agressé verbalement un autre employé, entremêlant des insultes personnelles avec un soliloque impromptu sur la liberté et la tyrannie jusqu’à ce que l’employé se mette à pleurer.

« Il n’arrêtait pas de crier: » Le gouverneur a dit que nous n’avions plus à porter de masques « », a déclaré O’Brien. La réponse de la femme – qu’ils étaient toujours requis dans les endroits avec un certain nombre d’ouvriers – ne fit que le mettre encore plus en colère.

Finalement, le propriétaire est arrivé et « a dit au client de ne jamais revenir », a déclaré O’Brien.

Ce n’est pas seulement votre imagination ; le comportement est vraiment pire. Dans une étude portant sur 1 000 adultes américains pendant la pandémie, 48% des adultes et 55% des travailleurs ont déclaré qu’en novembre 2020, ils s’attendaient à ce que la civilité en Amérique s’améliore après les élections.

En août, les attentes d’amélioration étaient tombées à 30 % dans l’ensemble et à 37 % chez les travailleurs. Dans l’ensemble, seulement 39% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pensaient que le ton de l’Amérique était civil. L’étude a également révélé que les personnes qui n’avaient pas à travailler avec des clients étaient plus heureuses que celles qui le faisaient.

« Il existe un delta croissant entre les employés de bureau et ceux qui interagissent avec les consommateurs », a déclaré Micho Spring, président de la pratique d’entreprise mondiale pour la société de communication stratégique Weber Shandwick, qui a aidé à mener l’étude.

Dans le même temps, de nombreux consommateurs sont à juste titre lésés par ce qu’ils considèrent comme un service médiocre dans les entreprises qui mènent une grande partie de leurs activités en ligne – détaillants, câblo-opérateurs, sociétés de location de voitures, etc. – et qui semblent presque joyeusement intéressées à empêcher les clients de parler. à de vraies personnes.

« La pandémie a donné à de nombreuses entreprises la permission de réduire leur concentration sur la qualité de l’expérience qu’elles offrent au client », a déclaré Jon Picoult, fondateur de Watermark Consulting, une société de conseil en service client.

Le problème est en partie le décalage entre les attentes et la réalité, a déclaré Melissa Swift, responsable de la transformation aux États-Unis au sein du cabinet de conseil Mercer. Avant la pandémie, a-t-elle déclaré, les consommateurs avaient été séduits par l’idée de «l’économie sans friction» – l’idée que vous pouviez obtenir tout ce que vous vouliez, au moment où vous le vouliez.

Cela ne se produit pas.

« Il y a un manque d’exutoires pour la colère des gens », a déclaré Swift. « Ce serveur, cette hôtesse de l’air – ils deviennent un remplaçant pour tout ce qui se situe entre ce que nous vivons et ce à quoi nous pensons avoir droit. »

Comment mesurer la rage ? Pendant de nombreuses années, Scott M. Broetzmann, aujourd’hui président-directeur général d’une société de conseil appelée Customer Care Measurement and Consulting, a mené des études sur la colère des consommateurs. La prochaine itération devrait sortir ce printemps. Il ne peut presque pas croire ce qu’il a vu pendant la pandémie.

« Lorsque nous avons fondé l’étude, je n’aurais jamais pensé que l’environnement serait comme aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Je n’aurais jamais, dans mes rêves les plus fous, imaginé que nous verrions des gens se battre dans des avions et se tabasser. » Au printemps dernier, a-t-il déclaré, son vol matinal de Washington à Phoenix a été retardé de 45 minutes alors qu’un drame sur un homme et un masque se jouait dans le dos. La scène finale : L’homme a été escorté en disgrâce.

Cela semble être un jeu d’enfant, comparé à ce qui se passe dans le ciel. À l’ère du COVID, les avions sont devenus des paysages fertiles pour des combats sur des règles qui sont vraiment des métaphores pour d’autres choses. C’est là que les mandats de masques rencontrent les jamais-masques et où les consommateurs fatigués et combatifs rencontrent des employés épuisés, marre (et de plus en plus surmenés, car tant de gens sont malades).

En 2021, il y a eu 5 779 rapports de passagers indisciplinés dans les avions, dont plus de 4 000 liés à des mandats de masque, a rapporté la Federal Aviation Administration. Les histoires ne cessent d’affluer : des passagers cognant les dents des agents de bord ; des agents de bord soumettant les passagers avec du ruban adhésif en toile ; de personnes se bagarrent à propos de masques, de ceintures de sécurité, de politiques sans alcool, de l’absence de service de repas normal – vous l’appelez.

Récemment, une femme sur un vol Delta de Tampa, en Floride, à Atlanta a frappé et craché sur un autre passager lors d’un incident qui a commencé lorsqu’elle a refusé d’accéder à la demande de l’agent de bord de s’asseoir alors que le chariot de boissons était dans l’allée. Lorsque la femme a été invitée à trouver une place libre pendant quelques minutes, elle a demandé : « Qu’est-ce que je suis, Rosa Parks ? » selon la plainte pénale qui a suivi.

Les agents de bord disent que l’application des règles – pas seulement sur les masques, mais sur les ceintures de sécurité et s’asseoir pendant le décollage et l’atterrissage – est peut-être la partie la plus fatigante de leur travail.

« C’est mentalement épuisant de devoir surveiller des adultes à ce sujet », a écrit Adam Mosley, un agent de bord de 51 ans, répondant à une demande du New York Times de décrire les conditions dans l’industrie des services à ce moment étrange.

« Il y a certainement un sous-ensemble de personnes qui ne semblent pas penser qu’aucune des règles ne s’applique à elles », a-t-il déclaré. Récemment, une femme en colère l’a confronté à lui et à une autre hôtesse de l’air dans la cuisine, les poussant dans un coin alors qu’elle soutenait qu’elle avait le droit de parler à ses enfants sans porter de masque.

Tout n’est pas sombre, dit-il. Certains passagers se mettent en quatre pour le remercier, tout comme certains clients ont pris l’habitude de laisser d’énormes pourboires dans les restaurants. D’autres lui ont apporté, à lui et à ses collègues, de petits cadeaux, comme du chocolat.

« Je pense qu’il y a eu suffisamment d’attention médiatique sur les passagers mal élevés pour que certaines personnes se sentent mal », a déclaré Mosley.

Les avions sont le théâtre des cas les plus évidents de rage des consommateurs, ainsi que les restaurants, où les clients expriment régulièrement leur mécontentement face aux pénuries de personnel, aux prix plus élevés, aux mandats de vaccination et à d’autres problèmes liés à la pandémie. Mais la plupart des mauvais comportements des consommateurs sont de mauvaise qualité – un bourdonnement persistant d’incivilités plutôt qu’une explosion de violence.

« Les clients ont été super agressifs et impatients ces derniers temps », a déclaré Annabelle Cardona, qui travaille dans une succursale de Lowell, Massachusetts, d’une chaîne nationale de magasins de rénovation domiciliaire. Récemment, elle s’est retrouvée dans une bagarre directe avec un client qui l’a qualifiée de paresseuse et d’incompétente après lui avoir dit qu’il devait mesurer ses fenêtres avant de pouvoir fournir les stores de la bonne taille.

De telles interactions la faisaient pleurer. « Mais j’ai été insensible à cause de cela », a-t-elle déclaré. « Maintenant, au lieu de pleurer, je suis vraiment pessimiste et critique envers les gens autour de moi. »

De partout au pays, les travailleurs ont répondu avec des histoires similaires : des clients qui s’envolaient lorsque les produits qu’ils voulaient n’étaient pas disponibles; des clients blâmant le magasin, plutôt que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, pour les retards ; des clients exigeant le remboursement d’articles non remboursables ; des clients tellement angoissés et anxieux que la moindre chose les plonge dans l’hystérie.

À Chicago, un agent du service client de Patagonia a décrit comment une jeune femme est devenue inconsolable lorsqu’on lui a dit que son colis serait en retard. Un autre client l’a accusé d’avoir menti et d’avoir participé à une escroquerie pour frauder des clients en apprenant que le gilet en polaire en rupture de stock qu’il avait commandé en rupture de stock serait encore retardé par des problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Dans le Colorado, Maribeth Ashburn, qui travaille pour une bijouterie, a déclaré qu’elle en avait marre d’être « la police des masques ».

« Les clients vont vous crier dessus, jeter des objets et sortir du magasin », a-t-elle déclaré.

Le pire, a-t-elle dit, est le commentaire politique. Une fois, un client a lancé une diatribe contre le Dr Anthony Fauci, affirmant qu’elle avait de bonnes autorités qu’il était sur le point d’être emprisonné pour ses « crimes ». D’autres ont qualifié Ashburn de « mouton » et de « chat fraicheur » pour avoir porté un masque.

Sa réponse de prédilection – semblant évasive et murmurant « hmm » – semble aggraver les choses. « Je suis très découragée par la polarisation et la manière méchante dont les gens se traitent les uns les autres », a-t-elle déclaré.

Miller, de l’association professionnelle du Wisconsin, a déclaré que les pressions de la pandémie et la détérioration du comportement des élus – les cris, les menaces, la haine – avaient également donné aux gens normaux le droit d’agir. Avec ses clients, elle essaie de rester calme, de régler leurs problèmes et de trouver du réconfort dans les miettes de civilité qu’ils offrent.

« Je ne m’attends pas à ce que les gens soient gentils », a-t-elle déclaré. « Ils n’ont pas à me souhaiter une bonne journée. Ils peuvent dire « Bonjour, j’aimerais acheter ça », puis « merci » et « au revoir ». J’en serais très heureux.

