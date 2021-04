“ Une nation, un prix ”: l’opposition appelle à une tarification uniforme du vaccin COVID-19 dans les États

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, et la présidente du Congrès, Sonia Gandhi, ont demandé au Centre de reconsidérer sa décision de libéralisation des vaccins.

La décision du gouvernement Narendra Modi de libéraliser la vaccination et de permettre aux États de se procurer directement des vaccins auprès des fabricants n’a pas été bien accueillie par les partis d’opposition. Alors que de nombreux États ont décidé d’administrer gratuitement le vaccin COVID-19 aux adultes, la présidente du Congrès Sonia Gandhi a écrit aujourd’hui au Premier ministre Narendra Modi qualifiant la nouvelle politique du vaccin COVID-19 d’arbitraire et de discriminatoire.

Dans sa lettre au PM Modi, elle a allégué que la nouvelle politique de vaccination implique que le gouvernement central a abdiqué sa responsabilité de fournir des vaccins gratuits à tous les Indiens.

«Il est surprenant qu’en dépit des dures leçons de l’année dernière et de la douleur infligée à nos citoyens, le gouvernement continue de suivre une politique arbitraire et discriminatoire, qui promet d’exacerber les défis existants», a-t-elle déclaré dans sa lettre.

Sonia Gandhi a noté dans la lettre que toute personne raisonnable acceptera de bénéficier d’un prix uniforme pour la vaccination. Le président du Congrès a exhorté le Premier ministre à intervenir et à revenir sur cette décision irréfléchie.

La Ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a également appelé le Centre à uniformiser les prix des vaccins. «Une nation, un parti, un dirigeant crie tout le temps le BJP, mais pour sauver des vies, ils ne peuvent pas avoir un prix unique pour le vaccin. Chaque Indien a besoin d’un vaccin gratuit, quels que soient son âge, sa caste, sa croyance, son emplacement. Le GoI doit fixer UN prix pour le vaccin Covid, quel que soit le payeur – le Centre ou les États-Unis », a-t-elle déclaré dans un tweet.

Après que le Centre a annoncé la nouvelle politique de vaccination, le Serum Institute of India a fixé un prix de 400 roupies par dose pour son vaccin COVID-19 “ Covishield ” pour les gouvernements des États et de 600 roupies par dose pour les hôpitaux privés.

