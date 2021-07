Une note discordante dans le refrain pour les commandes de théâtre

in

En supposant que le MoHA soit prêt à jouer au ballon, les intégrer aux structures de l’ITC ne sera pas une tâche facile.

Par Amit Cowshish

S’exprimant lors d’un webinaire organisé par le Global Counter Terrorism Council, le chef d’état-major de la défense (CDS) a décrit l’armée de l’air indienne (IAF) comme une « bras de soutien » semblable à l’artillerie et aux ingénieurs qui soutiennent les armes de combat de l’armée indienne (IA) . Il a également ajouté, avec condescendance, que l’IAF doit comprendre que sa charte est de fournir un soutien aux forces terrestres en temps d’opérations, dépréciant la force qui a renversé la situation lors de la dernière guerre menée à Kargil en 1999.

Venant de quelqu’un qui est chargé de réaliser l’interopérabilité opérationnelle en compressant les 17 commandements existants, les trois services fonctionnent actuellement, en cinq commandements de théâtre intégrés (ITC), la déclaration était inique et inopportune. Le rôle de l’IAF ne se limite pas à la défense aérienne. Ces dernières années, il a joué un rôle éminent dans les opérations d’assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe (HADR), qui ne font pas partie des opérations militaires. Plus important encore, l’IAF a un rôle important à jouer dans les guerres futures qui sont plus susceptibles de se dérouler dans l’air et dans l’espace.

Alors que le chef de l’Air RKS Bhaduria a rapidement réfuté le CDS en disant que «la puissance aérienne a un rôle énorme à jouer», reflétant les réserves que l’IAF a depuis plus de deux décennies, il est peu probable qu’il bloque la décision insuffisamment planifiée de créer les ITC. Cependant, cette querelle publique désagréable et entièrement évitable indique que d’autres problèmes complexes – et il y en a plusieurs – ayant une incidence sur l’établissement des CTI peuvent également être passés sous silence de la même manière.

Chacun des 17 commandements existants est dirigé par un officier trois étoiles de niveau secrétaire. L’exigence étant réduite à 5 après la création des CTI, l’un des défis immédiats serait d’héberger 12 agents trois étoiles qui deviendraient licenciés après la formation des CTI. En outre, certains officiers d’état-major principaux (PSO) au quartier général des services (SHQ) qui bénéficient également du même statut peuvent devenir redondants dans la nouvelle structure de commandement et de contrôle. Le problème peut paraître anodin, mais il n’est pas anodin pour une organisation extrêmement sensible à la rémunération, aux avantages et au statut, notamment vis-à-vis des civils.

En parlant de civils, il semble que les ITC engloberaient non seulement certaines des entités actuellement administrées par le ministère de la Défense (MoD), comme l’Organisation des routes frontalières (BRO) et les garde-côtes indiens (ICG), mais aussi les paramilitaires. des forces comme Assam Rifles et la police des frontières indo-tibétaine qui sont actuellement contrôlées par le ministère de l’Intérieur (MoHA). En supposant que le MoHA soit prêt à jouer au ballon, les intégrer aux structures de l’ITC ne sera pas une tâche facile.

L’éthique organisationnelle des services, en particulier de l’IA, est largement incommode et autoritaire. Les préjugés, les préjugés et les rancunes se sont enracinés dans leur vision qui n’est pas propice à l’intégration des « étrangers », généralement considérés comme inférieurs. Cette attitude est plus prononcée lorsqu’il s’agit de traiter avec les officiers civils qui sont également censés être intronisés dans la configuration de l’ITC.

Aucune réflexion ne semble avoir été apportée à la manière dont ce changement d’attitude sera amené non seulement à surmonter les longues rivalités interservices et les guerres de territoire – amplement démontrées par la déclaration du CEMD et la réplique du chef de l’Air – mais aussi les points de vue contradictoires sur faire en sorte que la bureaucratie civile fasse partie de la prise de décision dans la nouvelle configuration sur un pied d’égalité. Cela aussi peut ne pas être si facile pour les services soucieux du protocole.

Ces questions ne sont pas aussi fantaisistes qu’elles peuvent le paraître ; ceux qui connaissent le fonctionnement interne du BRO et de l’ICG, ou le Military Engineer Service (MES) qui compte une bonne proportion de civils, en témoigneraient. Et il en serait de même pour les officiers du Service d’état-major des forces armées (AFHQ) qui est un cadre civil qui gère les SHQ. Cette propension à l’attitude est mieux illustrée par l’affectation de deux officiers civils au Département des affaires militaires (DMA), dirigé par le CEMD en tant que secrétaire, qui se sont vu confier les tâches banales de gestion de l’établissement, de la coordination, des travaux et des affaires parlementaires.

Dernier point mais non le moindre, l’une des premières choses que le ministère de la Défense a dû faire était d’estimer le coût de la mise en place des TIC, mais cela ne semble pas avoir été fait. Selon le bon sens, d’énormes sommes d’argent seront nécessaires pour créer l’infrastructure des ITC, car il est presque certain que l’infrastructure existante dans aucune des stations où se trouvent les quartiers généraux de commandement existants ne serait considérée comme adéquate par les commandants de l’ITC.

Par exemple, selon les rapports des médias, le Western Theatre Command est probablement situé à Jaipur, où se trouve actuellement le South Western Command (SWC) de l’IA. Créé le 15 avril 2005, l’infrastructure du SWC pourrait ne pas être suffisante pour accueillir l’ensemble de la mise en place du nouveau Western ITC. L’expansion des infrastructures impliquerait l’acquisition de terres supplémentaires qui, en plus d’être un processus long et coûteux, peut s’enliser dans des litiges. C’est précisément ce qui s’est passé à Karwar dans le Karnataka, qui est en train de devenir une base navale.

La première phase de cette base navale, baptisée INS Kadamba, a été achevée après plusieurs années de travaux en 2005. La deuxième phase de développement qui a débuté en 2011 n’est pas encore achevée. Pendant un certain temps, le projet a été mêlé à des poursuites judiciaires déposées par les propriétaires fonciers, dont les terres ont été acquises pour le projet, pour une indemnisation plus élevée. En outre, la mise en place d’autres services essentiels comme l’eau, l’électricité, les voies d’accès, les écoles et les centres commerciaux peut être un exercice tout aussi onéreux. Il faudrait une planification minutieuse pour anticiper de tels retards dans l’augmentation ou l’augmentation de l’infrastructure des nouveaux ITC.

Pendant ce temps, au moins 12 des quartiers généraux de commandement existants devront être déclassés, ce qui rendra peut-être une partie de l’infrastructure excédentaire par rapport aux besoins. On ne sait pas à quoi servira l’infrastructure excédentaire. La planification financière est essentielle pour minimiser les coûts en utilisant de manière optimale l’infrastructure et les ressources existantes. Bien qu’il soit important de résoudre les problèmes opérationnels plus vastes, tels que la nouvelle structure de commandement et de contrôle, avant la création des CTI, ce serait une erreur de minimiser les problèmes apparemment banals mentionnés ci-dessus, car ils pourraient entraver le processus.

(L’auteur est un ancien conseiller financier (Acquisition), ministère de la Défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

