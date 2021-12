Une nouvelle affiche de film Uncharted révélée avec Tom Holland et Mark Wahlberg

Sony Pictures a publié une nouvelle affiche pour le prochain film Uncharted qui met en vedette Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de Sully.

L’affiche représente Drake et Sully debout sur des rochers avec un navire écrasé en arrière-plan. Holland ressemble beaucoup à la pièce, jusqu’au style de collier et de chemise semi-pliée. Wahlberg n’a pas la moustache caractéristique de Sully, mais peut-être qu’il la laissera pousser plus tard. Les deux ont des regards très sérieux sur leurs visages.

Après des années de développement et de multiples retards, le film Uncharted sort en salles le 18 février 2022. Il présente également Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Ali.

Le film a été écrit par Art Marcum et Matt Holloway ; ils ont écrit le premier film MCU, Iron Man. Le réalisateur de Venom et Zombieland, Ruben Fleischer, a réalisé le film.

Holland a déclaré dans une interview qu’une partie de la raison pour laquelle il avait signé pour jouer Drake dans le film Uncharted était parce que cela lui donnait l’occasion d’essayer quelque chose de nouveau. En outre, cela lui a permis de parcourir le monde, ce qu’il prévoit de faire davantage à l’avenir.

« Je suis toujours à la recherche d’un défi. Je cherche quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant », a-t-il déclaré. « J’utilise maintenant mon travail comme excuse pour voyager, voir le monde et rencontrer des gens incroyables. De la même manière que Nathan Drake, j’aime vraiment l’aventure. »

Le dernier film de Holland, Spider-Man: No Way Home, est maintenant en salles – et il fait déjà de bonnes affaires.