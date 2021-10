La saison 2 de The Witcher doit sortir dans deux mois, et Netflix taquine déjà ce qui va arriver. Mercredi, le compte Twitter officiel a publié une affiche d’Henry Cavill dans le rôle de Geralt dans la deuxième saison.

« Créé pour tuer. Destiné à protéger », a déclaré Netflix. « La saison 2 de The Witcher fait ses débuts le 17 décembre sur Netflix. »

Ce n’est pas beaucoup de choses à faire, mais au moins Cavill a l’air aussi vif que jamais. Curieusement, Geralt ne brandit qu’une seule épée au lieu de sa combinaison de lames en argent et en acier.

Découvrez l’affiche de la saison 2 de The Witcher par vous-même ci-dessous.

Créé pour tuer. Destiné à protéger. La saison 2 de The Witcher débute le 17 décembre sur Netflix. pic.twitter.com/dAaHEQjthx – Le sorceleur (@witchernetflix) 13 octobre 2021

Cela fait presque deux ans que la première saison de The Witcher a été créée sur Netflix, donc les fans ont soif de taquineries à ce stade. Une bande-annonce pour la deuxième saison est également sortie récemment, et cela ressemble à une avancée par rapport à la première en termes de qualité de production et d’effets spéciaux. Vérifiez-le ci-dessous.

Le destin vous appelle – êtes-vous prêt à retourner sur le continent ? La saison 2 de The Witcher sera diffusée le 17 décembre sur Netflix. pic.twitter.com/EdmWkENcZv – Le sorceleur (@witchernetflix) 25 septembre 2021

Espérons qu’il surpasse également la narration de la première saison.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

