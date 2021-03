Une nouvelle affiche pour Loki est sortie, et voici ce qui se passe avec ce logo Disney + sauvage

Loki va tout faire, de la réécriture supplémentaire de l’histoire de l’univers cinématographique Marvel à la chute de Tom Hiddleston dans diverses situations qui l’obligent à s’habiller aussi brusquement que tout méchant du MCU pourrait l’espérer. En outre, Loki peut ou non être DB Cooper, c’est donc autre chose à considérer, car le cours du temps est plié et modifié selon le cours que le frère adoptif de Thor et ses cohortes de TVA jugent approprié. Loki commence le 11 juin, uniquement sur Disney +; C’est donc le bon moment pour souscrire à un abonnement et rattraper tout le plaisir MCU pertinent avant le grand événement. Aussi, allez, qui peut résister à l’opportunité de se gaver de ce sourire maniaque?